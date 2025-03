Kaufland ponovno među top 10 posto tvrtki s najboljim HR sustavom

Poslodavac Partner certifikat: Priznanje za HR izvrsnost koje SELECTIO Grupa dodjeljuje već 19 godina

Above and Beyond najprestižniji je certifikat u HR svijetu kojeg SELECTIO Grupa dodjeljuje tvrtkama koje se nalaze u najboljih 10 posto po kvaliteti cijelog HR sustava s preuzetim Poslodavac Partner certifikatom.

Kaufland i njegovo sestrinsko društvo EUN – Europa upravljanje nekretninama, ponovno su nositelji Poslodavac Partner certifikata. Kaufland je i ove godine pokazao da ide korak dalje te potvrdio standarde i za Above and Beyond certifikate u dvije kategorije: ‘Future‘ i ‘Innovation‘. Za Above and Beyond certifikat mogu se prijaviti samo tvrtke koje se nalaze u najboljih 10 poato prema procjeni kvalitete cjelokupnog HR sustava. Zato ovaj certifikat predstavlja najprestižniju potvrdu kvalitete u HR svijetu. Za razliku od nagrada za pojedinačne HR ili employer branding prakse, Poslodavac Partner i Above and Beyond certifikati uručuju se za izvrsnost cjelokupnog HR sustava.

- Kaufland kontinuirano ulaže u dinamično i poticajno radno okruženje u kojem zaposlenici mogu rasti, razvijati se i biti inovativni. Strateški je usmjeren na budućnost, podržava ključna zanimanja i zaposlenicima nudi prilike za učenje kroz strukturirane programe razvoja. Digitalni alati za učenje, otvorena komunikacija i timski rad omogućuju dijeljenje i nadogradnju znanja, dok kroz inicijative za integraciju timova osigurava inkluzivnost na radnom mjestu. Uz navedeno, Kaufland je u prošloj godini proširio mogućnosti fleksibilnih oblika rada i uveo mjere za bolju ravnotežu poslovnog i privatnog života važne za zadovoljenje aktualnih potreba zaposlenika - rekla je Lara Šubić Šuša, voditeljica projekta Poslodavac Partner iz SELECTIO Grupe

Unaprjeđenje razvoja zaposlenika i poticanje inovativnosti

Tijekom protekle godine, Kaufland je proveo značajna unapređenja u području razvoja zaposlenika. Postotak zaposlenika s detaljno postavljenim individualnim planovima razvoja značajno je porastao, a učinkovitost razvojnih programa sustavno se prati putem povratnih informacija trenera i menadžera, zadovoljstva sudionika te objektivnih mjera uspješnosti. Organizacija kontinuirano potiče inovativnost kroz razne inicijative poput programa Kreativni otok i Soba za ideje, gdje zaposlenici mogu raditi na inovativnim projektima tijekom radnog vremena. Transparentan sustav nagrađivanja, raznovrsni načini prepoznavanja postignuća te kontinuirano unapređivanje paketa benefita dodatno doprinose zadovoljstvu i angažmanu zaposlenika.

Uz certifikat Poslodavac Partner, Kaufland je u 2024. godini među prvima u Hrvatskoj preuzeo i certifikat Equal Pay Champion. Radi se o certifikatu koji se vodi načelom ‘jednaka plaća za jednak rad‘ i teži uspostavi transparentnih sustava plaća na radnim mjestima. Dobivanje Equal Pay Champion certifikata potvrda je napora poslovnih organizacija uloženih u postizanje ravnopravnosti, pravednosti i jednakosti unutar svojih organizacija.