Konferencija Poduzetnički mindset: Hrvatski poduzetnici spremni za borbu s rastućom krizom

Rastuću krizu treba iskoristiti kao priliku! Složili su se oko toga govornici konferencije Poduzetnički mindset čije je četvrto izdanje, održano u zagrebačkoj Laubi, nosilo podnaslov Neslomljivi. Više od 20 iznimno uspješnih poduzetnika i poduzetnica iz raznih područja, od IT-a preko obrazovanja i hotelijerstva do show businessa, s 500 je poduzetnika, poslovnih ljudi i mladih podijelilo svoju viziju uspjeha u izazovnim vremenima. Konferenciju je organizirala medijska platforma Poduzetnik u suradnji s programskim partnerom EY Hrvatska i Algebrom.

Dok svijet strepi od razmjera nove krize, poduzetnike njihov neslomljiv duh gura naprijed. Njihova je to obveza, pojašnjavaju, prema djelatnicima i društvu.

- Kompanije ne postoje zbog osnivača i njegove obitelji nego zbog šire društvene zajednice! S godinama raste odgovornost osnivača, pa kompanije moraju trajati zbog drugih ljudi - složili su se Miljenko Borščak i Stiven Toš, dobitnici nagrade EY Poduzetnik godine 2021., čija je tvrtka Bomark Pak proljetos postala najveći proizvođač rastezljivih folija u Europi. Rezultati prate veliki investicijski ciklus tvrtke, tj. ulaganje u izgradnju pogona i skladišnih prostora. Bomark Pak će ove godine ostvariti izvoz vrijedan više od milijardu kuna.

Davor Tremac, izvršni direktor i suosnivač tvrtke Fonoa koja se bavi automatizacijom poreza, onima koji tek kreću u poduzetništvo, poručio je da žive lokalno, a rade globalno.

- Živi se samo jednom, no vaše ambicije moraju biti globalne. Izlazak s hrvatskog na strano tržište nemojte čekati godinama - rekao je Tremac.

- Ne pamtim ovakvu krizu - od pandemije koronavirusa i rata preko prekinutih lanaca nabave i rasta cijena sirovina do inflacije. Što je pred nama, niti ne znamo. Trebamo znati svoj dugoročni cilj, a u fokusu imati onaj kratkoročni. Kako bismo mogli ispuniti poslovne ciljeve, moramo se brinuti o organizaciji. Tu su nam važni dobri lideri - kazala je Lada Tedeschi Fiori, članica Uprave Atlantic Grupe. Govoreći o liderstvu istaknula je da ono nema spol, nego da treba biti odgovorno, ispravno i dugoročno održivo.

Serijski poduzetnik Jaka Andabak ispričao je kako teška vremena pamti od djetinjstva, no da je čovjek u svim vremenima našao rješenje. Komentirajući aktualnu situaciju, istaknuo je da su poduzetnici za slobodno tržište, no da državni mehanizmi trebaju raditi kako ne bi došlo do stihije na tržištu.

Znanje nezamjenjivo u razvoju inovacija

Sudionici konferencije dotaknuli su se i obrazovanja u ulozi osnaživanja poduzetničke klime u zemlji. Hrvoje Josip Balen, osnivač i suvlasnik Algebre te EY Poduzetnik godine 2020. godine, potvrdio je da u Hrvatskoj raste ulaganje u znanje, te da je i rat u Ukrajini potvrdio vrijednost latinske izreke „Sve svoje sobom nosim“.

Stjepan Orešković, suvlasnik M+ Grupe, naglasio je neraskidivu povezanost poduzetništva i obrazovanja.

- Najbolje su investicije u nas same! Ništa bez tvrdog učenja i tvrdog znanja - rekao je Orešković.

Zlatko Hrkać, izvršni direktor tvrtke SofaScore, rekao je da se u nečemu ne treba biti prvi, ali se treba biti najbolji.

- Tko želi zaplivati u poduzetničkim vodama, treba prestati očekivati uspjeh preko noći - poručio je Hrkać budućim poduzetnicima.

Nikola Kapraljević, izvršni direktor Infinuma, želi da ta tvrtka postane jedna od najvećih digitalnih agencija na svijetu. Već sada Infinum zapošljava više od 400 ljudi u 7 ureda diljem svijeta.

Snažne suradnje velikih tvrtki i poduzetnika

Koliko uspješne mogu biti suradnje velikih tvrtki i poduzetnika, predstavile su Dajana Mrčela, predsjednica Uprave Saponije i Kandita, i Maja Šuput Tatarinov, poduzetnica, voditeljica i pjevačica, u razgovoru s moderatoricom Anom Radišić na panelu pod nazivom Mogu – Hoću – Znam.

Maja Šuput Tatarinov objasnila je da čovjek čiji je život pod svjetlima reflektora, mora očvrsnuti kako bi se znao nositi s pričama ljudi koji ga ne poznaju. U poslovnim je krugovima prepoznata kao osoba nepresušne energije, a i sama priznaje da se svakoga jutra budi sa stotinu ideja i želja. Tome dodaje: „Kada voliš ono što radiš, privlačiš dobre stvari.“

Dajana Mrčela suradnju s njom je opisala kao odličnu stvar. Na odnos prema poslu na Mrčelu je utjecala i činjenica da dolazi iz obitelji koja se bavila sportom. Obožava pobjeđivati konkurenciju i osvajati nova tržišta. Ponosna je na činjenicu što dok se mnoge tvrtke u Slavoniji muče s pronalaskom djelatnika, u Saponiji i Kanditu većina radnika ostaje do mirovine.

Izazovi transfera upravljanja u obiteljskim tvrtkama

Kako izgledaju prijenosi vlasništva i upravljanja u obiteljskim poduzećima, prepričali su poduzetnici iz Srbije i Hrvatske.

Nikola Anđelković, direktor tvrtke Anđelković AI i dobitnik nagrade EY Poduzetnik 2019. godine, upravljanje tvrtkom preuzeo je od oca.

- Uspješan obiteljski posao se s razlogom gradi generacijama i svatko daje svoj doprinos, a usporedba uspjeha pojedinih generacija nije zdrava jer se razlikuju u pristupu, vremenu i okolnostima. Tko je bolji – otac ili sin?! To nisu iste discipline! Netko je tvrtku stvorio svojom velikom energijom, a mi nasljednici smo menadžeri. Ako radim na tatin način, to će nas ograničiti. On je zadovoljan našom nadogradnjom u upravljanju tvrtkom. Pravo liderstvo podrazumijeva dati ljudima odriješene ruke - rekao je Anđelković.

Braća Jakov i Juraj Urbanke iz HSM informatike otkrili su da je ključ uspješnog vođenja obiteljskog biznisa imati različita mišljenja, ali znati da su članovi obitelji koji zajedno rade, na istoj strani.

Vodeći program nagrađivanja uspješnih poduzetničkih priča

Berislav Horvat, Country Managing Partner tvrtke EY Hrvatska, pozvao je poduzetnike da svoje i tuđe uspješne poduzetničke priče prijave na prestižan izbor za EY Poduzetnika godine. Prijave su otvorene do kraja studenog, a pobjednik osmog izdanja koji će u Monaku braniti boje hrvatskog poduzetništva, rame uz rame s vodećim svjetskim poduzetnicima, bit će poznat na svečanom proglašenju u ožujku 2023. godine.

Ognjen Bagatin, utemeljitelj konferencije Poduzetnički mindset, istaknuo je da treba graditi ekosustav gdje izvrsni pomažu izvrsnima kako bi se Hrvatska u blagostanju, primanjima i lakoći življenja približila razvijenim europskim zemljama.

- Pravi lideri su čvrsti, izdržljivi i otporni, oni vjeruju u sebe i svoju budućnost, oni su stvarno neslomljivi - putokaz svima nama prema jednoj boljoj i kvalitetnijoj Hrvatskoj - rekao je Bagatin.

Petar Pavić, suosnivač Star Digital Groupa, druge je poduzetnike pozvao da ako mogu, stipendiraju studente koji se žele obrazovati vani.

Konferenciju Poduzetnički mindset organizirala je medijska platforma Poduzetnik u suradnji s Algebrom i programskim partnerom EY Hrvatska.