Kreativnost bez granica: Regionalni stručnjaci okupljaju se u Rovinju

Sljedeći tjedan počinju Dani komunikacija! Festival komunikacija i kreativnosti u aktualnim raspravama i zanimljivim tržišnim pregledima okupit će cijenjena lica hrvatske i regionalne kreativne scene

Svoja festivalska vrata kreativcima, digitalcima, komunikatorima, dizajnerima i svim zaljubljenicima u kreativnost i tržišne komunikacije uskoro otvaraju Dani komunikacija, koji će u svom devetom izdanju od 20. do 23. travnja u rovinjskom hotelu Lone okupiti nekoliko tisuća sudionika. Objavljen je službeni raspored festivala, a posebno veseli činjenica da se sudionici i ovoga puta mogu uključiti u cijeli niz zanimljivih diskusija o temama od velikog značaja za industriju, što festival čini sjajnom prilikom za razvoj kreativnih vijuga – ali i razgovor o njima na nizu panela koji će kreativnost u Hrvatskoj, ali i cijelog regiji, kritičkim okom promotriti iz višestrukih perspektiva!

L‘ART POUR L’ART: ON THE ROLE OF CREATIVITY TODAY

Svijet nam se mijenja pred očima, a uloga kreativnosti u oblikovanju budućnosti sve je važnija – ili možda ipak nije? Je li kreativnost bliža filozofiji ili poslovnom sektoru? Pomaže li nam ona ili odmaže? Sva su ova pitanja ključna za razvoj kreativne industrije, a svoje će odgovore na Danima komunikacija ponuditi umjetnica i glazbenica Ana Đurić Konstrakta, kreativac i autor bestselera Aljoša Bagola te multidisciplinarni umjetnik Slaven Lunar Kosanović u razgovoru s domaćinom rasprave – vizualnim umjetnikom Slavimirom Stojanovićem (Futro Design) u razgovoru naziva L‘art Por L‘art: On the Role of Creativity Today. Osvrnut će se na uloge kreativaca u društvu i poslovanju, a neće zaobići ni nikad aktualniju temu odnosa umjetnosti i tehnologije.

CREATIVITY CHALLENGED: ARE WE LIMITED OR LIMITLESS?

Jesu li sloboda izražavanja, politička korektnost i kultura start-up tvrtki koje izlaze iz očekivanih okvira radne kulture – ujedno i prepreke kreativnosti? Ili zapravo predstavljaju nove prilike koje će nas gurnuti do novih granica? [Spark the Conversation] Creativity Challanged: Are We Limited or Limitless? powered by HEP razgovor je koji će potaknuti pretvaranje izazova u prilike – i potaknuti kreativnu izvrsnost. Domaćinu razgovora Nikoli Žiniću (supredsjednik i glavni kreativni direktor, Bruketa&Žinić&Grey/Hrvatska) pridružit će se sugovornici iz čak pet zemalja: Vesna Beganović (osnivačica i partnerica, Via Media/Bosna i Hercegovina), Sašo Dimitrievski (partner i član uprave, Pristop, Slovenija), Nikola Kapraljević (CEO, Infinum/Hrvatska), Sašo Pešev (izvršni partner, New Moment Macedonia, Albania and Kosovo/Sjeverna Makedonija) i Srđan Šaper (predsjednik uprave, I&F Grupa/Srbija) objasnit će da kreativnost nema i ne smije imati granice.

MEET YOUR NEIGHBOURS

Kako diše kreativnost na pet regionalnih tržišta? Meet Your Neighbours: The Balkan... Oops, We Mean CEE Markets Snapshot red je prezentacija na kojima će se sudionici moći upoznati s najrecentnijim marketinškim trendovima i utjecaju koji oni imaju na pojedino tržište. Bosnu i Hercegovinu predstavit će Ekrem Dupanović (glavni urednik, Media Marketing); Hrvatsku Damir Ciglar (generalni direktor, Imago Ogilvy/bivši predsjednik Uprave HURA-e); Sjevernu Makedoniju Aleksandra Dilevska (CEO Publicis Groupe Croatia & N. Macedonia, COO Adriatic); Srbiju će predstaviti Lea Stanković (izvršna direktorica, Communis); dok iz Slovenije stiže Dino Zupančič (član uprave, SOZ/CEO i partner, Agencija 101). Ovi iskusni stručnjaci ponudit će svoje stavove o tome što je dobro na tržištu, a ukazat će i na prostor za napredak, pritom kvalitetno zaokružujući sliku regionalne industrije!

DESIGNING SUCCESS

Hrvatsko dizajnersko društvo (HDD) na panelu Designing Succes: On the Visual Language of Communications udružilo se s Hrvatskom udrugom društava za tržišno komuniciranje (HURA-om) kako bi zajedno potaknuli razgovor o položaju dizajnera na današnjem tržištu i njihovom utjecaju u procesu odlučivanja. Moderatorica razgovora Maša Milovac (dizajnerica i predsjednica Upravnog odbora HDD-a), te sudionici Maja Kolar (suosnivačica, dizajnerica i istraživačica, Oaza), Sean Poropat (kreativni direktor, Studio Sonda), Sven Sorić (samostalni umjetnik potpredsjednik Upravnog odbora HDD-a) i Marko Šesnić (kreativni direktor, Studio Šesnić&Turković) razgovarat će o tome kako nas različitosti povezuju – ali zašto dizajn baš nikada neće izaći iz mode.

Podsjećamo, objavljen je i nestrpljivo iščekivani raspored Dana komunikacija. Nakon Edwarda Snowdena, koji će se sudionicima festivala DK2023 pridružiti videolinkom na desetu obljetnicu od razotkrivanja sustava masovnog nadzora koji je šokirao svijet; evanđelista, vizionara i rock-zvijezde tehnološkoga svijeta Jamesa Whittakera; Munise Can, strateške stručnjakinje i direktorice Highsnobietyja koja brendovima pomaže zacrtati put do sigurnog uspjeha; vodećeg kreativca dalekog Japana Toshihika Tanabea; svjetskog autoriteta za sextech Bryony Cole; vodećeg futurista za kreativne tehnologije Iana Beacrafta powered by Hrvatski Telekom; Main Monka Media.Monksa, najveće globalne platforme za digitalnu produkciju, Victora Knaapa; Roryja Sutherlanda, jednoga od najoriginalnijih mislilaca u oglašivačkoj sferi, a i šire, te globalnog kreativnog direktora Ogilvya; Oprine IT djevojke i autorice bestsellera koja rasprodaje turneje diljem svijeta Kristine Kuzmič powered by Priceless.com; nadrealističkog redateljskog dvojca Vallée Duhamel; domaćeg filozofa svjetskog glasa Srećka Horvata; pionira oglašavanja sa svrhom Thomasa Kolstera powered by ENNA, potpredsjednice brend komunikacija adidasa Erike Wykes-Sneyd; te mischief-makera – virtuoza strategije Roba Campbella, nema sumnje da nas očekuje zanimljivo izdanje ovoga popularnog trodnevnog festivala.

Prijave za sudjelovanje moguće su na www.danikomunikacija.com.