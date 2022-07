Kreće prva Video-on-Demand web platforma domaće stand-up komedije

Profesionalna video produkcija tri cjelovečernje predstave stand-up komedije, dostupna je u ponudi za gledanje od prvog dana ljeta

- Zašto ljeto? Upravo zato što je video neke predstave stand-up komedije najbolje gledati baš kao i kada je uživo - u društvu! Fino se navečer okupite ispred velikog ekrana na nekoj terasi ili velikoj sobi, piće je u rukama, a smijeh na jedan klik od svih vas!, objašnjava Pedja Bajović, stand-up komičar, a koji je ujedno i producent ovog projekta.

- Naravno, iskustva gledanja komedije uživo je jače, ali toliko naših ljudi nije nikada bilo na večeri stand-up komedije! Neki zato što nisu znali kada i gdje to uopće bude u gradu ili mjestu gdje žive, a nekima se jednostavno preteško natjerati da izađu u takav klub ili neku dvoranu. Mnogi od njih sebi to opravdavaju time da to sigurno nije dovoljno dobro te nije ni vrijedno pokušaja... Ovo je sada opcija za sve njih! Sve što ti treba je Internet, ekran i bankovna kartica - kaže.

Na web stranici VOD.Komedijasnogu.com postavljen je Video-on-Demand portal, prvi te vrste u nas, a na kojem se za manje od deset eura može na 30 dana iznajmiti neograničeni pristup gledanju tri cjelovečernje predstave koje nudi ovaj komičar: S NOGU*, MUŠKARAC i ROK TRAJANJA. Sve tri su snimljene u Sarajevu, u tri različita prostora, pred publikom koja jako dobro zna što je kvalitetan urbani humor i koju nije baš tako lako nasmijati! Koliko su se često i glasno smijali može se provjeriti na ovoj digitalnoj destinaciji. Novina je i to da se ovaj digitalni paket može i pokloniti svojim prijateljima!

- Na tom web portalu je sve: i kratki video inserti i opisi predstava i jednostavan način kupovine, sve smo usmjerili ka donošenju brze i dobre odluke da uživate u odličnoj domaćoj komediji s nogu. Poruka za sve one koji imaju kritike pšto se to plaća, da je skupo ili da će se to kad-tad naći negdje besplatno... kokošarski i sirotinjski mentalitet me ne interesira! Želim publiku koja prepoznaje kvalitetu i za istu je spremna platiti. Ostalima preporučujem kafanske šaljivdžijem, besplatno po bespućima Interneta. Iskreno se nadam da će ovo biti samo prvi korak u pravcu nečega što će napraviti i ostale kolege i kolegice u regiji - poručuje ovaj komičar i producent.

Pedja Bajović je prvo ime domaće stand-up komedije. Je li najbolji, stvar je osobnog ukusa publike. Je li najuspješniji, na to odgovor mogu dati tržišna istraživanja. Međutim, da je u mnogočemu prvi - neupita je činjenica.

Pionir i veteran domaće scene stand-up komedije, pokretač je regionalne mreže i naš međunarodno najaktivniji komičar. Kao producent je vodio prvu zagrebačku stand-up comedy skupinu SVE5 (2007-2008.), što je danas produkcija Komedija s nogu koja stoji iza prve domaće stand-up comedy video produkcije StandUp Show (2009.), a zatim i prvog regionalnog DVD izdanja: Komedija s nogu/…BO CKOПJE (2011.); da bi 2015. godine uslijedio i regionalni televizijski serijal Komedija s nogu 3u1, koji je našao svoje mjesto u programu prvog regionalnog comedy TV kanala HA HA. Pedja Bajović je bio producentom i prvih nacionalnih turneja stand-up komedije u Hrvatskoj (2009.) i BiH (2011.) te prve regionalne turneje sa svojom geografsko-biografskom predstavom S NOGU* (2012.).

Pored toga, prvi je regionalni stand-up komičar koji je nastupio na jednom međunarodnom takmičenju – Seattle International Comedy Competition 2012., a 2016. godine ušao je i u završnicu svjetskog takmičenja The Funniest Person in the World u Helsinkiju. Također, jedini je komičar iz istočnog dijela Europe koji je ove godine pozvan na World Comedy Expo u Chicagu. Prvi je producirao cjelovečernju predstavu na engleskom nekog našeg stand-up komičara – THE BALKAN BRAIN, a koja je dobila i svoj video format koji je uvršten je u katalog produkcijske i distribucijske kuće Comedy Dynamics iz Los Angelesa.