Lidija Karaga (Poslovna inteligencija): Nitko nije otporan na krizu, pa ni mi

Karijeru je počela kao novinarka i radijska voditeljica, a danas je Lidija Karaga predsjednica Uprave Poslovne inteligencije, koju je prije dvadeset jednu godinu osnovala zajedno s Draženom Oreščaninom. Ta tvrtka jedina u hrvatskom IT sektoru ima žensku upravu, a Karaga namjerava Poslovnu inteligenciju iz servisne transformirati u servisno-produktnu tvrtku, povećati prisutnost na tržištu Ujedinjenoga Kraljevstva i Skandinavije te je učiniti najpoželjnijim poslodavcem.

Što se promijenilo vašim dolaskom na mjesto predsjednice Uprave Poslovne inteligencije za vas osobno, a što za tvrtku?

– Postoje dva pogleda na to. Prvi je da se nije ništa mnogo promijenilo, zato što sam jedna od osnivačica Poslovne inteligencije. Od početka sam, a to je više od 20 godina, vrlo aktivno uključena u razvoj tvrtke, u sve interakcije sa zaposlenicima, u planiranje kamo ćemo dalje i kako ćemo se razvijati te sam imala vrlo aktivne kontakte s našim i potencijalnim klijentima. Poznajem naše poslovanje i ovo je bio logičan korak, prirodan tijek stvari. S druge strane, mijenja mi se fokus: s izvedbenog na razvoj poslovanja i strategiju, odnosno sve one aktivnosti koje će dovesti do toga da Poslovna inteligencija dalje raste.

Jeste li to očekivali?

– Kada je Dražen napravio promjenu fokusa i preuzeo funkciju predsjednika Skupštine Poslovne inteligencije i poziciju člana Uprave u našoj spin-off tvrtki Legit, zaključili smo da je najlogičnije da dođem na poziciju predsjednice Uprave Poslovne inteligencije. Poznajem poslovanje, klijenti i partneri me znaju, znam što je vrijednost koju im dajemo i kako nas pozicionirati. Znam sve naše pogreške koje smo usput nenamjerno napravili kao i sve one vrijedne spoznaje koje smo godinama prikupljali o tome kako voditi našu tvrtku.

Suosnivačica ste i suvlasnica tvrtke, koliki je vaš vlasnički udjel?

– U startu sam ušla s 25 posto udjela u tvrtki i to se nije promijenilo. Osim mene, vlasnici tvrtke su Dražen Oreščanin i Anita Cvetić Oreščanin.

Žene u IT-u imaju manju plaću od muškaraca. Kako je taj problem riješen u Poslovnoj inteligenciji?

– Mi nemamo taj problem. Kod nas se sustav plaća temelji na rastu ekspertize, znanja, kompetencija i odgovornosti. Ne pravimo nikakvu razliku između plaća žena i muškaraca ako imaju istu razinu kompetencija i odgovornosti. Katkad se dogodi da žene u nekim kompetencijama napreduju brže, a u nekima brže napreduju muškarci, ali plaća nema nikakve veze sa spolom.

Koje ste si ciljeve zadali kada ste preuzeli upravljanje tvrtkom?

– Tri su glavna cilja: prvi je da proširimo poslovanje izvan granica na kojima smo sada standardno prisutni, drugi je da nastavimo transformaciju naše tvrtke iz čisto servisne u servisnu-produktnu, i treći da budemo tvrtka koja radi kontinuirano na kvalitetnim uvjetima rada za zaposlenike.

Kakav plan razvoja tvrtke zajednički pripremate s članicama Uprave Poslovne inteligencije?

– Fokus će biti na povećanju prisutnosti na tržištima Ujedinjenoga Kraljevstva i Skandinavije. U Ujedinjenom Kraljevstvu već imamo ured i tamo smo prisutni s dijelom našeg portfelja, a ono što želimo napraviti je iskorak s ostatkom portfelja naših usluga i proizvoda. Ove godine osnovali smo ured u Stockholmu, što je bio prvi korak u smjeru širenja na tržište Skandinavije. Druga stvar je povezana s ciljem koji sam spomenula – daljnjom transformacijom iz servisne u servisno-produktnu tvrtku, pa tako početkom sljedeće godine planiramo izlazak našega novoga proizvoda na tržište. I treća stvar, želimo biti izbor broj jedan za sve one koji se žele profesionalno razvijati i rasti u ovom našem području rada s podacima analitičkih rješenja i napredne analitike.

Prihod tvrtke iz godine u godinu raste, kao i broj zaposlenih, kakve rezultate očekujete ove godine?

– Otkad je tvrtka osnovana prihod kontinuirano raste pa će tako biti i ove godine. Ove smo godine došli do jako važnog trenutka u razvoju tvrtke, a to je da smo u grupi Poslovna inteligencija prešli broj od 200 zaposlenih. Već godinama ostvarujemo velik dio prihoda u inozemstvu, a očekujemo da će, zbog povećanja naše prisutnosti na tržištima Ujedinjenoga Kraljevstva i Skandinavije, taj postotak i u sljedećoj godini rasti.

Koliko je tvrtka otporna na krizu?

– Hrvatska IT industrija u cijelosti ima odlične rezultate i potencijal daljnjeg rasta, ali ne možemo reći da je itko otporan na krizu pa tako ni mi. Ključno bi bilo da država napravi rasterećenje troškova rada i da se na taj način osnaži industrija i podigne otpornost na krizu. Pokazali smo da možemo, želimo da hrvatske IT tvrtke budu konkurente u plaćama, uz poticaj mogli bismo još mnogo, mnogo više.

Kreditirate li razvoj poslovanja?

– Nije nam praksa da uzimamo kredite. Godinama investiramo vlastita sredstva, oko deset posto u potpuno nove stvari, a ostatak u redovito poslovanje. To je u skladu s našim ključnim vrijednostima, a to su inovativnost i agilnost koja ne ugrožava stabilnost poslovanja.