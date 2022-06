Limited edition artikli na Međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku

Limited edition artikli s prepoznatljivim festivalskim motivima Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku kao što su festivalski anđel, zatim likovni motivi sa šibenskih ulica i trgova i motiv ovogodišnjeg festivalskog plakata s potpisom svestrane hrvatske likovne umjetnice Tisje Kljaković Braić moći će se kupiti od srijede, 15. lipnja.

Ususret 62. Međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku, koji će svečano biti otvoren ovu subotu, 18. lipnja, na ljetnoj pozornici na Trgu Republike Hrvatske, glazbenom predstavom 'Napokon orkestar' u izvedbi Zagrebačke filharmonije, a u režiji Petre Radin, iz Ureda MDF-a svako malo neka novost. Ovog puta najavljuju otvaranje suvenirnice koja će djelovati u atriju Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku i online.

- Ovo je prvi put da Festival otvara svoju suvenirnicu. Ideja postoji već neko vrijeme i evo ove godine smo s ideje prešli u konkretnu realizaciju. Nekakvih 70-ak različitih artikala naći će se u prodaji. Želja i cilj nam je da djeca, posjetitelji Festivala, našeg grada, sa sobom ponesu uspomene s festivala i nadamo se da je ovo još jedan festivalski iskorak te da ćemo u godinama pred nama samo rasti - kazao je Jakov Bilić, ravnatelj HNK u Šibeniku pod čijim se okriljem Festival organizira i održava.

Web shop se radi u suradnji s portalom mojekarte.hr s kojim šibenski HNK surađuje već neko vrijeme, a gdje se već može kupiti knjiga 'Trajni sukob s Nečastivim: Ivo Brešan', autorice Grozdane Cvitan izašle u izdanju Šibenskog kazališta. Poveznicu za web shop pronaći ćete na internetskoj stranici Hrvatskog narodnog kazališta u Šibenik.

Radno vrijeme suvenirnice u atriju Kazališta je od 10 do 12 sati te od 18 do 22.30 sati.

FESTIVAL U GOSTIMA

Kad smo kod motiva festivalskog plakata i autorice Tisje Kljaković Braić, spomenimo da njen plakat i niz plakata s ranijih izdanja MDF-a do 10. srpnja mogu razgledati posjetitelji Galerije Klovićevi dvori u Zagrebu u sklopu Devetog hrvatskog biennalea ilustracije. Izložba festivalskih plakata renomiranih hrvatskih autora koji su kroz godine potpisivali plakate i izazivali pohvale stručnjaka i divljenje publike rezultat je suradnje MDF-a, Državnog arhiva u Šibeniku i Galerije Klovićevi dvori.

Izvješeni su i plakati s potpisom Dušana Vukotića za 19. Jugoslavenski festival djeteta, Šibenik, 1979., Vaska Lipovca za 21. Jugoslavenski festival djeteta, Šibenik, 1981., Gorkog Žuvele za 23. Jugoslavenski festival djeteta, Šibenik, 1983., Vjekoslava Voje Radoičića za 36. Međunarodni dječji festival, Šibenik, Hrvatska, 1996., Ivana Viteza za 39. Međunarodni dječji festival, Šibenik, Hrvatska, 1999., Svjetlana Junakovića za 40. Međunarodni dječji festival, Šibenik, Hrvatska, 2000., Vatroslava Kuliša za 53. Međunarodni dječji festival, Šibenik, Hrvatska, 2018., Matka Trebotića iz 1993., Danijela Srdareva iz 2021. i ovogodišnji Tisjin.

SAMO ŠTO NIJE POČELO

62. MDF počinje u subotu, 18. lipnja, traje do 2. srpnja i donosi dva tjedna čiste čarolije. Program Festivala objavljen je na internetskoj stranici mdf-sibenik.com, a u prodaju su puštene i ulaznice za sve predstave. Ulaznice se mogu kupiti online na mojekarte.hr ili preko portala HNK u Šibeniku te na blagajni Kazališta svaki radni dan od 10 do 12 te od 18 do 20 sati ili subotom od 10 do 12 sati.

Radionički program počinje također u subotu, Zujalicom, a nastavlja se od ponedjeljka kada se prvi put program Festivala i održavanje nastave u školama diljem Hrvatske – poklapaju. Ipak, sva mjesta u radionicama su popunjena, a nitko u Uredu MDF-a ne sumnja u popunjenost ulica i trgova jednom kad program krene. Jedva čekamo!