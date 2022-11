Luc Vankemmelbeke (Deceuninck): Budućnost je prozor koji možemo reciklirati sljedećih tristo godina

Belgijski Deceuninck, jedan od vodećih svjetskih proizvođača profilnih PVC sustava za prozore i vrata te terasne, fasadne i krovne sustave od patentiranoga drvenog i plastičnog materijala Twinson, PVC-a i aluminija, u Hrvatskoj posluje od 2004. Ulaganjem u novi suvremeni pogon dalje povećava svoje proizvodne kapacitete

Kao jedan od vodećih svjetskih proizvođača profilnih PVC sustava za prozore i vrata te terasne, fasadne i krovne sustave od patentiranoga drvenog i plastičnog materijala Twinson, PVC-a i aluminija, belgijski Deceuninck posluje u više od 90 zemalja i zapošljava više od 3700 ljudi. U Hrvatskoj, sa sjedištem u Dugom Selu, posluje od 2004. i ondje danas ima proizvodne i skladišne pogone, podijeljene na tri lokacije. Ulaganjem pak u novi suvremeni pogon s povećanim kapacitetom cilj je integrirati sve aktivnosti, ističe Luc Vankemmelbeke, izvršni direktor Deceunincka, tvrtke čiji su svi građevinski proizvodi trajni, lako održivi i u cijelosti reciklirajući.

Što novi pogon znači za vaše poslovanje u Hrvatskoj i susjednim zemljama?

–​ Ovaj važni korak naglašava Deceuninckovo čvrsto uvjerenje u potencijal rasta zemalja u regiji. Osim na lokalnim tržištima, tvornica u Zagrebu dobro je pozicionirana i za druga važna tržišta. Naši dobro obučeni ljudi s velikim iskustvom u procesu i proizvodima preselit će se u taj novi pogon.

Poslujete u cijelom svijetu. Kako ste poslovali prošle godine?

–​ Deceuninck je istinski globalni igrač. Raspoređeni smo u četiri glavne zone: Europi, Sjedinjenim Američkim Državama, Turskoj i tržištima u razvoju, od Čilea preko Kolumbije do Indije. Zašto je to važno? Naime, mi nismo najveći igrač na našem tržištu, ali jesmo najglobalniji. To znači da su izazovi kontinenta ili zemlje u kojoj poslujemo često vrlo različiti. Geografska rasprostranjenost Grupe jedan je od njezinih najjačih aduta. Kako bismo zadovoljili potrebe lokalnih tržišta, nastojimo biti agilna organizacija s učinkovitim i fleksibilnim industrijskim otiskom. Dostupnost resursa ostat će ključna i zahtijeva fleksibilnost da bismo zadržali povjerenje svojih kupaca kao njihova pravog partnera. U 2021. naša konsolidirana prodaja diljem svijeta znatno je porasla – za 30,5 posto, odnosno na novi rekord od 838,1 milijun eura.

Kako onda na poslovanje utječu gospodarska, energetska i ratna kriza u svijetu?

– Postoje dva važna dijela: dostupnost s jedne strane i cijena s druge strane. Što se tiče dostupnosti, nikada nismo ostali bez smole, samo su neki potrebni aditivi bili nedostupni ili ih je bilo teško nabaviti pa smo morali raditi druge formule i raditi drukčije u tvornicama. Nestabilnost isporuka otežava nam planiranje, ali najviše su utjecali pigmenti za boje. Jednostavno, više nismo mogli ponuditi pojedine boje. U međuvremenu se tržište donekle stabiliziralo i možemo to bolje procijeniti. Osim dostupnosti, aspekt cijene trenutačno je katastrofalan. Cijena naše smole više se nego udvostručila od 2021., to je mnogo. Uostalom, svugdje je tako, svi se bune, ali na kraju imamo samo dva izbora: ili prestati proizvoditi ili nastaviti kalkulirati. U odnosu na okolnosti prije deset do petnaest godina, danas vlada inflacija u sustavu, potaknuta prije svega cijenama energije, radom i povećanjem troškova prijevoza. Naša generacija zapravo nikada nije upoznala inflaciju, cijene zapravo nisu rasle od 2000. A sada jesu: cijene rastu, plaće rastu. Novogradnja će poskupjeti, zbog čega očekujem solidan rast obnova, dijelom i zbog subvencija. Vjerujem da će se nastaviti trend gradnje manjih kuća, kuća u nizu ili kuća s tri obitelji. Ali i to je održiva evolucija.

Budući da je takvo stanje utjecalo i na poslovanje vaših partnera diljem svijeta, kako nastavljate suradnju?

– Naravno, u pozitivnom duhu. Tražimo dugotrajna i duboka partnerstva, to samo po sebi ima vrijednost. Dugoročno smo u ovom poslu, kao i naši kupci. Morat ćemo se zajedno prilagođavati tržišnim promjenama, što će dodatno ojačati našu suradnju.

Među vodećim ste tvrtkama koje ulažu u očuvanje okoliša. Koje mjere provodite, koje ste ciljeve zacrtali i što ste do sada ostvarili?

– Već imamo sto posto reciklirani prozor: Phoenix. To je samo po sebi odlično. Stolar vadi stari prozor, reciklira se na energetski prihvatljiv način i mi ga pretvaramo u novi prozor. Životni je vijek PVC prozora najmanje 35 godina i možemo ga reciklirati najmanje osam puta, tako da tristo godina poslije još izrađujemo te iste PVC prozore. To je budućnost. Naša je ambicija spasiti stare prozore od odlagališta ili spaljivanja. Tijekom 2021. reciklirano je 17.400 tona u našoj tvornici za recikliranje u Diksmuideu u Belgiji. Kontinuirano ulažemo u višestruko proširenje tog kapaciteta. Također smo se obvezali postaviti ciljeve smanjenja emisija u skladu sa znanstveno utemeljenom nultom neto vrijednošću inicijative ‘Science Based Targets – ​SBTi‘. Deceuninck se pridružio kampanji ‘Business Ambition for 1,5°C‘, svjetskoj grupi tvrtki koje se usklađuju s ciljem Pariškoga klimatskog sporazuma da ograniče zagrijavanje u svijetu na 1,5 °C. Smanjit ćemo 60 posto svojih emisija CO 2 do 2030. i obvezati se postići nultu neto emisiju stakleničkih plinova u cijelome vrijednosnom lancu do 2050.

Koje ste svoje proizvode inovirali?

– Asortiman ‘Elegant‘ za prozore i vrata, temeljen na jedinstveno razvijenom načelu iCOR-u, rezultat je stavljanja u praksu naših temeljnih vrijednosti dizajna proizvoda. Taj je asortiman Deceuninckov ultimativni koncept prozora: može se sto posto reciklirati i najbolje je dostupno rješenje za prozore i vrata od čelika. To je prvi od mnogih dizajna prozora koje pokreće Deceuninckova nova univerzalna platforma iCOR. Taj modularni pristup omogućuje standardizaciju procesa, što rezultira znatnim smanjenjem složenosti. Izvanredna tehnologija ThermoFibra zamjenjuje čeličnu armaturu u profilima prozora i vrata strukturnim staklenim vlaknima. Elegantov dizajn i stopostotna mogućnost recikliranja već su međunarodno nagrađeni: njemačkom nagradom za inovacije, njemačkom nagradom za dizajn i nagradom ‘Red Dot‘.

Koje su najvažnije odlike vaših proizvoda?

– Ima ih mnogo, ali tri se ističu. Korištenje recikliranog materijala u našim proizvodima: prosječna je stopa recikliranoga PVC-a korištenoga u proizvodnji 17 posto, a stopa recikliranoga materijala 2021. prema vrsti proizvoda ili marki za Elegant, Zendow i Twinson iznosi do 30 posto te 100 posto za Phoenix​. Naša ThermoFibra pruža još jaču izolacijsku izvedbu i jedinstvena je tehnologija koju je razvio Deceuninck. Do 2012. PVC profili ojačani su čelikom, a u ThermoFibri staklena vlakna ugrađena su u profil. Dvije su glavne prednosti poboljšana izolacijska vrijednost, jer se uklanjanjem čelične armature uklanja i toplinski most, što rezultira visokim izolacijskim vrijednostima, a staklena vlakna jačaju profile više nego ikada, omogućujući postizanje jednakih performansa s užim profilima. Tu je i visoka estetska vrijednost našeg asortimana ‘Elegant‘, koja se ne razlikuje od aluminijskih prozora i vrata. Ti su proizvodi elegantni i uski te mogući u svim bojama i obradama.