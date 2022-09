Mali svjetionik ponovno dijeli 100.000 kuna najboljem radniku Hrvatske

Prijave za Naj radnika Hrvatske otvorene su od 5.9. do 26.9., a kao i prethodnih godina, cilj je podijeliti 3 nagrade za troje izuzetnih radnika: 100.000 za prvo, 10.000 za drugo te 5.000 kuna za treće mjesto.

Prijave mogu predati svi oni koji u svojoj okolini vide jednu ili više osoba kao radnike koji trudom, radom i velikim srcem čine svoju zajednicu boljim mjestom. i zaslužuju ispričati priču te inspirirati druge oko sebe. Organizatori ističu kako je ideja od samog početka zapravo promicati optimizam u Hrvatskoj i istaknuti one ljude čija osobnost inspirira i ulijeva nadu u sadašnjost i budućnost poštenog rada. Glasanje za top 10 finalista će se ove godine odviti u periodu od 28.10. do 11.11. kada će biti i svečano proglašenje onih najboljih.

Od 2018. godine projekt Mali svjetionik ispričao je priče čak 45 radnika koji su svojim radom nadahnuli druge iz svoje okoline, a ukupno je zaprimljeno preko 1.500 prijava i gotovo 40.000 glasova iz cijele Hrvatske.

- Kao što u pomorstvu svjetionik osigurava sigurnu plovidbu, tako i u svakodnevnom životu treba biti čovjek koji kroz male stvari bude drugima jedan putokaz i svjetlo – rekao je prilikom predstavljanja u finalu pobjednik Malog svjetionika 2021. godine Zlatko Pisac, pomorac iz Splita koji je osvojio čak 3.131 glas i odnio kući 100.000 kuna, a od ove godine se pridružuje i stručnoj komisiji koja ocjenjuje sve prijave nakon prve faze projekta.

Zlatko je napravio svoj Split ponosnim gradom, a Kapetaniju ponosnim poslodavcem. Za prijave i glasanje su se na noge podigli brojni kolege kako bi prikupili što veći broj za kolegu za kojeg su imali same riječi hvale. U brojnim prijava za Zlatka isticalo se kako je on - čovjek iznimka u slici prosječnog zaposlenika u javnim institucijama i kako pomorci više ne idu 'na Kapetaniju' nego 'do Zlatka'.

Pala vam je napamet jedna vaša posebna, susretljiva, marljiva i osoba vrijedna titule Najboljeg radnika Hrvatske? Prijavite je na web stranici Malog svjetionika.