Marijana Zagorac, A1 Hrvatska: Regionalni smo lider u gejmingu

Gejming liga, gejmerski festival i poticanje obrazovanja game developera za A1 Hrvatska nisu samo igra. Gejming je sastavnica strateškog poslovanja i Marijana Zagorac, koordinatorica medijske strategije, gejminga i sponzorstva u A1 Hrvatska, ističe da su se nakon godina ulaganja istaknuli kao regionalni lider u gejmingu. Gigabitne brzine, rekla je, na A1 mreži omogućuju najbolje iskustvo online gejmanja, ulaže se u razvoj sadržaja koji okupljaju široku regionalnu zajednicu gejmera te se partnerskim odnosima pridonosi razvoju same industrije i pozitivno utječe na okolinu putem društveno odgovornih projekata.

Kako je gejming postao dio vašeg strateškog poslovanja?

– Gejming industrija je na svjetskoj razini već neko vrijeme popularna tema, a Analiza hrvatske industrije proizvođača videoigara, koju je proveo Klaster hrvatskih proizvođača uz podršku A1 Hrvatska, pokazala je da uvelike dotiče i hrvatsko gospodarstvo. Zato s ponosom mogu reći da smo među prvima još 2017. godine prepoznali potencijal gejminga i pokrenuli A1 Adria League (A1AL). Budući da omogućujemo 5G i najširu optičku mrežu u Hrvatskoj te smo predvodnik digitalizacije i inovativnih tehnoloških rješenja, svijet gejminga bio je logičan strateški izbor.

Kako se gejmingom može utjecati na mlade?

– Gejming je mnogo više od samog igranja. On omogućuje komunikaciju s ljudima širom svijeta i to je velika prednost, koju posebice cijene nove generacije. U tom smislu granice ne postoje, bez obzira je li riječ o pasioniranim esport igračima ili amaterima. Naravno, ta prednost sa sobom nosi i potencijalne opasnosti, zbog čega u suradnji s Centrom za sigurniji internet (CSI) razvijamo brojne digitalno društveno odgovorne projekte. Tako smo i u A1AL-i, kao najistaknutijem strateškom projektu, nametnuli pravilo nulte tolerancije govora mržnje i toksičnog ponašanja od prvog dana natjecanja.

Što je cilj A1 Adria League?

– Možemo reći da se A1AL sa svojom sedmom godinom postojanja etablirala kao najdugovječnija gejming liga koja okuplja najbolje gejmere iz Hrvatske i regije. Projektom smo htjeli pružiti platformu regionalnim igračima kako bi se mogli razvijati na ‘domaćem‘ terenu i sudjelovati u većim esportskim europskim ligama i natjecanjima. Koliko smo uspješni govore i brojke prikupljene u deset održanih liga, u kojima je sudjelovalo više od 14 tisuća domaćih i međunarodnih igrača. Oni su se borili za nagradni fond od ukupno 1,3 milijuna kuna, uz više od 55 milijuna impresija iz cijelog svijeta. Kako bismo sadržajno ostali zanimljivi vjernom broju obožavatelja, kojih je sve više, trudimo se pratiti svjetske trendove i neprestano uvoditi novitete.

Surađujete i s Rebootom.

– Reboot je naš dugogodišnji poslovni partner, ali i prijatelj, s kojim uspješno surađujemo na mnogim projektima. Sedam godina smo generalni sponzor jednog od najvećih gejming festivala – ‘Reboot InfoGamer powered by A1‘, koji podržavamo i putem A1 mreže za najbolje iskustvo gejmanja uz najnižu latenciju. S obzirom na to da je riječ o live događaju, morali smo se prilagoditi tijekom pandemije te smo osmislili online format ‘Reboot Online Games Week powered by A1‘. Bez obzira na sve prepreke, željeli smo u vrijeme pandemije gejming omogućiti svima. Jako smo zadovoljni i s održanim online formatom, ali svi smo jedva dočekali ‘Reboot Games Weekend powered by A1‘.

Nakon tri godine, u studenome smo na Velesajmu održali taj dvodnevni live događaj, također kao prilagođenu verziju ‘InfoGamera‘. U sklopu tog kraćega gejmerskog susreta odigrano je i jubilarno finale desetog izdanja A1AL-e. U čast tog velikog jubileja i dugogodišnje suradnje s Rebootom, istupili smo kao prvi telekom na hrvatskom tržištu posebnom limitiranom kolekcijom NFT-jeva. Serija od 1000 komada nastala je u suradnji s regionalnim Hubom NEAR blockchaina putem platforme h00kd u pet različitih motiva posvećenih deset sezona A1AL-e i Rebootu.

Jesu li vas iznenadili podaci spomenute Analize hrvatske industrije proizvođača videoigara?

– Nije me iznenadila činjenica da su tijekom dvije prethodne godine obilježene koronakrizom kompanije iz gejming sektora u Hrvatskoj generirale uzastopnu dobit veću od 10 milijuna eura. Taj rezultat Analize govori sam za sebe. Udio izvoza u tom prihodu iznosi čak 80 posto, što je gotovo dvostruko više od izvoza koji ostvaruje IT sektor, a koji često smatramo glavnim adutom gospodarstva.

Analiza je dodatno pokazala i kako gejming sektor zapošljava domaću radnu snagu u postotku od čak 97,5 posto, većinom različite vrste umjetnika koji su prethodno rastu ove industrije bili u nezavidnom položaju. Stoga se strateškim ulaganjima trudimo pridonijeti i razvoju domaćih talenata u svijetu videoigara, omogućavajući edukaciju i buduća zaposlenja u tehnološkom sektoru. Zato smo ostvarili i partnerstvo s PISMO inkubatorom powered by A1, iz kojeg je od osnutka 2018. svoj razvojni put započelo više od 70 startupova te je obrazovano više od 240 game developera.

Kako podupirete PISMO inkubator powered by A1 u Novskoj?

– Već treću godinu zaredom kroz partnerski i prijateljski odnos podupiremo brojne projekte kojima se bave jer želimo biti dijelom ove zaista dobre priče. Posebno bih istaknula ‘Global Game Jam‘, najveće svjetsko natjecanje u izradi videoigara, koje podržavamo drugu godinu za redom. Upravo je PISMO inkubator powered by A1 u sklopu ‘Global Game Jama‘ ove godine ugostio čak 130 natjecatelja u 27 timova, koji su imali 48 sati kako bi osmislili i dovršili izradu videoigre.

Natjecatelji su mladi ljudi koje se na taj način želi potaknuti da prepoznaju gejming industriju kao svoju budućnost. Game development je važan dio industrije, a prodaja dva hrvatska gejming studija za jako velike iznose ukazuje da su upravo naši game developeri pri svjetskom vrhu. Zbog toga sam sretna da pomažemo i novim generacijama da pronađu sebe u gejmingu i možda neki od njih postanu vlasnici budućih unicorn gejming studija.

Kako potičete sigurnost na internetu?

– Kao jedna od vodećih ICT kompanija prepoznajemo odgovornost i obvezu svojim društveno odgovornim poslovanjem omogućiti sigurnije virtualno okružje. Iako se u projektima koje razvijamo u suradnji s CSI-jem obraćamo svim korisnicima, posebnu pozornost pridajemo najmlađima, koji su posebice izloženi. Nedavno istraživanje koje smo proveli u suradnji s agencijom Kvaka pokazalo je zastrašujuće podatke. Više od 46 posto djece u dobi između 11 i 13 godina svakodnevno provodi više od četiri sata na internetu, što je već samo po sebi problem.

Kad uzmemo u obzir da je njih čak 53 posto potvrdilo da su u tom vremenu izloženi sadržaju koji je neprikladan, vulgaran i strašan, onda znamo da imamo veliki izazov. Zato već sedmu godinu sudjelujemo u obilježavanju Dana sigurnijeg interneta, također u suradnji s CSI-jem, s kojim je pokrenuta i Škola odgovornog influensanja. Riječ je o projektu koji je nastao kako bismo ponajprije utjecali na kreatore sadržaja u online svijetu, zbog čega smo pružili podršku kreiranju digitalne platforme putem koje se influenceri kao moderni uzori mogu educirati o ispravnom ponašanju na mreži.

Iza kojih još gejming projekata stojite?

– Globalne trendove trudimo se slijediti i možemo reći da smo dosad uspijevali biti ‘novi‘ i zanimljivi. Tako smo kreirali A1 Gaming Hub putujuću postaju, koja u sklopu Gejming Hub organiziranih vikenda omogućuje iskustvo gejmanja diljem Hrvatske. Dodatno, na A1 Hrvatska YouTube kanalu mogu se pronaći i podcast-sadržaji ‘A1#GamingEdu‘, ‘A1#GAMEON‘ i ‘A1#GOAT‘. Riječ je o serijalima koje smo razvili u suradnji s gejmerima i drugim stručnjacima, a koji su namijenjeni početnicima koji se žele educirati o gejming svijetu i onim naprednima koji žele biti ukorak s posljednjim gejming novostima ili trikovima. Naravno, i za ovu godinu u sklopu A1AL-e spremamo brojna iznenađenja koja još nećemo otkriti.

*Sadržaj nastao u suradnji s A1 Hrvatska