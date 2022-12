Mario Carini, Generali: Inicijativa ‘SME EnterPRIZE‘ nadahnjuje i podržava mala i srednja poduzeća u njihovoj održivoj transformaciji

Održivost je začetnik novoga Generalijeva strateškog plana ‘Lifetime Partner 24: Poticanje rasta‘. Generali nastavlja biti odgovoran osiguravatelj, investitor i poslodavac

Generali osiguranje premijerno je ove godine u Hrvatskoj organiziralo natječaj ‘SME EnterPRIZE‘ za mala i srednja poduzeća, kao integralni dio međunarodne inicijative koju je Generali Grupa provela širom europskih zemalja. Marija Carinija, predsjednika Uprave Generali osiguranja, raduje što su uspjeli promovirati usvajanje održivih poslovnih modela među malim i srednjim poduzećima, okosnicom europskoga gospodarstva.

Ističe da je inicijativa u Hrvatskoj potaknula velik interes malih i srednjih poduzeća, a zaprimivši više od stotinu prijava na natječaj ugodno su se iznenadili brojnošću malih i srednjih poduzeća senzibiliziranih na temu održiva poslovanja, smatrajući ga relevantnim za vlastito tržišno pozicioniranje i konkurentsku prednost.

Što inicijativa ‘SME EnterPRIZE‘ donosi malim i srednjim poduzećima?

– ‘SME EnterPRIZE‘ omogućava razmjenu znanja o zelenoj tranziciji i umrežavanje s poduzetnicima te ostalim dionicima na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Vrhunac inicijative bila je ceremonija dodjele nagrada gdje je nagrađeno devet Heroja održivosti, među kojima i hrvatski predstavnik tvrtka Callidus Grupa, odabranih iz više od 6600 malih i srednjih poduzeća diljem Europe na događaju u Bruxellesu na kojem su sudjelovali europski visoki tvorci politika i vodeći znanstvenici. Generali je, zajedno sa znanstvenim odborom koji su činili članovi iz akademske zajednice, poslovnog svijeta i promišljališta, procijenio kandidate na temelju njihove predanosti dobrobiti zaposlenika, okoliša i zajednice.

Prepoznaje li se sve više važnost poticanja održivosti među europskim malim i srednjim poduzećima?

– Nedavna istraživanja potvrđuju veću aktivaciju malih i srednjih poduzeća na društvenim i ekološkim pitanjima i ukazuju na stajalište potrošača, skupine čiji glas ima najveću težinu, da je potrebno posvetiti više pozornosti smanjenju onečišćenja. Stoga se čini da je održivost dosegla prijelomnu točku, budući da potrošači sve više traže proizvode i robne marke koji su usklađeni s njihovim vrijednostima. Upravo u sadašnjici održivost zauzima središnje mjesto u odgovoru na hitne ekonomske situacije.

Inicijativom ‘SME EnterPRIZE‘ naglašavate važnost održivosti. Što održivost znači za Generali?

– Održivost je začetnik novoga Generalijeva strateškog plana ‘Lifetime Partner 24: Poticanje rasta‘. Ona oblikuje način na koji se donose sve odluke, što je dovelo do toga da Generali bude transformativna i pokretačka kompanija, sposobna stvoriti zajedničku vrijednost za sve dionike. Nastavljamo i dalje biti odgovorni kao osiguravatelj, investitor i poslodavac, učvršćujući svoju ulogu lifetime partnera našim dionicima.

Priznanje za dosljedna nastojanja u tom području upravo je došlo od MSCI-ja, vodećega međunarodnog društva za ESG ocjene, koje je povećalo ocjenu za Generali s AA na AAA, što je najviša moguća ocjena. Procjena MSCI-ja pokazala je da Generali usvaja najbolje prakse u industriji za ublažavanje klimatskih rizika u osiguranju.

Osim toga, Generali je ponovno uvršten u Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) i Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI Europe). To mjerilo svrstava Grupu među vodeće svjetske tvrtke u sektoru osiguranja u smislu održivosti i prepoznaje Generalijevu stalnu predanost implementaciji održivosti u svoje poslovne aktivnosti, u skladu s njegovom ambicijom da bude cjeloživotni partner.

Što Generali poduzima u smislu održivosti i kakvi su daljnji planovi?

– Osim inicijative ‘SME EnterPRIZE‘, kojom želimo nadahnuti i podržati mala i srednja poduzeća u njihovoj održivoj transformaciji i čije novo izdanje planiramo za iduću godinu, Generali je nadogradio svoju strategiju za zaštitu klime vrlo konkretnim koracima.

Od novih zelenih i održivih ulaganja, potom obustavljanja ulaganja i preuzimanja osiguravateljnih rizika u sektoru termalnog ugljena u zemljama OECD-a i ostatku svijeta, do postupne dekarbonizacije portfelja izravnih ulaganja. Aktivni smo i u svojim zajednicama. Generali Grupa je prije pet godina osnovala fondaciju The Human Safety Net, s idejom da zajednice ‘ljudi koji pomažu ljudima‘ mogu dovesti do održivih promjena.

Inicijativa je aktivna već u 24 zemlje širom svijeta, dosegavši do 86.000 ljudi te pružajući zaštitu i prevenciju najugroženijima u zajednici. U Hrvatskoj surađujemo s Centrom ‘Rastimo zajedno‘ radi podrške roditeljima i djeci izloženima zahtjevnijim životnim okolnostima koje otežavaju razvoj djece, dosegavši više od 2500 roditelja i 1500 djece, uz daljnju provedbu novih programa podrške.