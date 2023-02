Marko List (Consultare): Potražnja za inovativnim rješenjima raste iz dana u dan

I dalje 65 posto jedinica lokalne samouprave ne prikuplja odvojeno biootpad. No pomaka ima: sve više njih traži osmišljavanje i primjenu najboljeg rješenja u gospodarenju biootpadom

Tvrtka Consultare posluje u sektoru gospodarenja otpadom, specijalizirana je za biootpad, a prema riječima njezina direktora Marka Lista, potražnja za njihovim proizvodima i uslugama svakim je danom sve veća. Najviše ih traže, kaže, privatne kompanije, komunalna društva, općine i gradovi, hotelske kuće, škole, bolnice, ali Consultare nudi i proizvode koji se upotrebljavaju u poljoprivrednoj proizvodnji. Nudi doista širok spektar proizvoda raznim gospodarskim sektorima.

Koja je prednost tih proizvoda u odnosu na konkurentske?

– Budući da smo specijalizirani za gospodarenje biootpadom i da smo osmislili sustav koji smo razvijali i usavršavali nekoliko godina, usudio bih se reći da ne postoje konkurentski proizvodi ili da su proizvodi konkurencije fragmentirani, a da mi nudimo kompletan sustav. To je osnovna razlika između nas i konkurencije. Naš sustav sastoji se od edukacije djece u osnovnim školama i vrtićima na zanimljiv i kreativan način, izrade edukacijskih materijala poput bojanki i slikovnica za djecu odnosno od kratkih animiranih videa o odvajanju biootpada preko ventilirajućih kantica i biorazgradivih vrećica za odvajanje biootpada u kući ili stanu do odvoza biootpada od komunalnih društva i dobivanja organske juhe s pomoću Paddle Depackera i plasmana u bioplinska postrojenja koja s partnerima projektiramo i gradimo na području Hrvatske.

Tko su vam najveći kupci i s koliko općina i gradova Consultare surađuje?

– Najveći kupci naših proizvoda i usluga privatne su tvrtke koje se bave gospodarenjem biootpadom, bioplinska postrojenja, gradovi i općine, privatna i javna komunalna društva. Surađujemo s više desetaka općina i gradova u Hrvatskoj u raznim projektima gospodarenja biootpadom.

Raste li potražnja za izradom projekata za gospodarenje otpadom? Što najviše traže naručitelji i tko su oni?

– Potražnja za izradom projekata za gospodarenje otpadom, posebice biootpadom, raste iz dana u dan jer 65 posto jedinica lokalne samouprave ne prikuplja odvojeno biootpad. Naručitelji su specifični svaki na svoj način s obzirom na potrebe, mogućnosti i različitosti, ali svakom od njih pristupamo kao pojedinačnom projektu, pri čemu uzimamo u obzir sve specifičnosti i posebnosti. Radimo za svakog naručitelja posebno rješenje skrojeno prema njegovim potrebama, tailor made, jer uvjeti nisu jednaki u Drnišu ili Križevcima odnosno u Puli. Svi naručitelji traže jedno: osmišljavanje i primjenu najboljeg rješenja u gospodarenju biootpadom.

Kako povezujete komunalne tvrtke i bioplinska postrojenja?

–​ Bioplinska postrojenja jedno su od najboljih rješenja za oporabu biootpada, ako ne i najbolja, i to zato što imamo malo kompostana odnosno zato što nemamo drugih pogona za oporabu biootpada. Da bi bioplinska postrojenja mogla upotrebljavati biootpad iz komunalnog poduzeća odnosno biootpad koji se prikupi od građana, on mora biti čist od svih nečistoća poput plastike i stranih tijela, a znamo dobro da, nažalost, postoje nesavjesni građani koji ne odvajaju biootpad prema pravilima, što bioplinskim postrojenjima stvara problem za pumpe, mješače i u anaerobnoj fermentaciji. Problem čistoće biootpada za bioplinska postrojenja rješava Paddle Depacker, uređaj​ čiji smo zastupnici za Hrvatsku i regionalne zemlje. Upravo on od biootpada, tj. sadržaja smeđe kante, odvaja nečistoće, plastiku i strana tijela te proizvodi čistu, 99,5-postotnu organsku juhu, koja je idealna sirovina za bioplinska postrojenja. Tako su svi na dobitku: i gradovi i općine, odnosno komunalna društva u njihovu vlasništvu, a i bioplinska postrojenja koja tako dobivaju vrlo vrijednu sirovinu. Na taj način povezujemo komunalne tvrtke i bioplinska postrojenja.

*Sadržaj je nastao u suradnji s tvrtkom Consultare.