Marko Mintas, predsjednik Uprave Henkela Adria: Održivost je uz inovacije i digitalizaciju prioritet kompanije

Prije trideset godina Henkel je bio među prvim velikim kompanijama koje su došle u Hrvatsku i danas njegove brendove Hrvati prihvaćaju kao svoje. Tijekom svih tih godina ulagao je u razvoj profesionalnih vještina, dugoročnu uspješnost i konkurentnost u poslovanju, a društveno odgovorno poslovanje bilo je i ostalo nit vodilja

Trideset godina Henkelova poslovanja na hrvatskom tržištu predsjednik Uprave Henkela Adria Marko Mintas opisuje s dvije riječi: predano i uspješno. Budući da je Henkel jedno od prvih međunarodnih poduzeća koja su došla u Hrvatsku, Mintas ističe da svoju predanost hrvatskom tržištu pokazuje i dalje snažnom prisutnošću, izgradnjom talenata i organizacije, izravnom suradnjom s poslovnim partnerima te stalnim razvojem brendova i oglašavanjem. Smatra da je Henkel Hrvatska postavio dobre temelje za budućnost te da ih sada treba održavati.

Kako poslujete u ovih godinu i pol od svojeg dolaska na čelo Henkela Adria?

– Okružje u kojem se posluje vrlo je volatilno, obilježeno raznovrsnim povećanjem troškova poslovanja, te se u skladu s tim poslovni rezultati unaprjeđuju i postupno poboljšavaju. Održivost je ostala na prvome mjestu s pratećim, ali jednako bitnim inovacijama i digitalizacijom. Od Henkelova osnutka radi se na zadovoljstvu potrošača i partnera te smatram da u tom smislu idemo samo naprijed. Mi smo tržišni lider u kategorijama u kojima se natječemo te radimo mnogo i na unaprjeđivanju lokalne zajednice. Kao i prethodnih godina, Henkel je 2023. svrstan među vodećih jedan posto ocijenjenih poduzeća s certifikatom ECO Vadis Platinum, na što sam izrazito ponosan.

Jeste li ostvarili zacrtano i što još pripremate?

– Svake godine radimo na ostvarivanju zacrtanih planova. Predviđamo da ćemo do 2030. postati klimatski pozitivna kompanija. Intenzivno radimo na smanjivanju emisije ugljikova dioksida u proizvodnji, te se ona postupno i smanjuje. Prošle godine uspjeli smo je smanjiti za 61 posto, a cilj nam je još više napraviti na tom polju idućih godina. Naravno, bez zaposlenika Henkel nikada ne bi uspio doći na današnju razinu, zato radimo i na što većem zadovoljstvu članova svojeg tima. Iza sebe imamo dosta ostvarenih ciljeva. U siječnju 2023. zaživjela je nova poslovna jedinica. Spojili smo dvije bivše poslovne jedinice koje su se bavile robom široke potrošnje, Laundry & Home Care i Beauty Care, u novu poslovnu jedinicu Consumer Brands. Henkel je tako ujedinio sve robne marke široke potrošnje u svim kategorijama na jednome mjestu, uključujući brendove kao što su Persil ili Schwarzkopf, a i uspješno poslovanje frizerskih salona. Tako se uspostavila platforma s više kategorija, zbog čega smo sretni i očekujemo da će omogućiti daljnji rast i razvitak.

Što očekujete ove i iduće poslovne godine?

– U 2024. ušli smo optimistično i s već postavljenim ciljevima i pretpostavkama poput umjerenog rasta svjetske gospodarske proizvodnje te smanjenja inflacije u svijetu u odnosu na prethodnu godinu. Očekujemo generiranje organskog rasta prodaje između dva posto i četiri posto ove godine uz daljnje povećavanje profitabilnosti poslovanja. Imamo velik broj planova koje želimo ostvariti do iduće godine, a samo je jedan od njih smanjenje našega ugljikovog otiska za 65 posto u proizvodnji. U svojoj kompaniji želimo postići i ravnopravnost spolova na svim razinama upravljanja do 2025. te mogu reći da smo na dobrom putu prema tome. Jedan je od istaknutih ciljeva i da se do iduće godine sto posto Henkelovih ambalaža reciklira ili ponovno iskoristi.

Kako se Henkel razvijao na hrvatskom tržištu?

– U ovih trideset godina poslovanja ulagalo se u razvoj profesionalnih vještina, dugoročnu uspješnost i konkurentnost u poslovanju naše kompanije. Na zaposlenike se uvijek gledalo kao na važnu značajku kompanije te je društveno odgovorno poslovanje bilo nit vodilja kojom se Henkel vodio svih ovih godina. Održivost je naša velika smjernica, kako vrijednosti tako i strategije. Ususret toj velikoj obljetnici u Zagrebu su predstavljeni novi, održivi, renovirani uredi. Koncept pametnoga rada (smart work), koji je već zaživio u nekim Henkelovim uredima u svijetu, od siječnja ove godine postao je i novo poslovno okružje za zaposlenike kojima smo poboljšali suradnju i komunikaciju među timovima te tako stvorili platformu za ispunjenje svih ciljeva.

Kakvo je bilo poslovanje prošle godine u svijetu?

– Kao i svake godine, ostvarili su se mnogi postavljeni ciljevi. Henkel i dalje promiče kružno gospodarstvo te se možemo pohvaliti podatkom da smo prošle godine povećali udio reciklirane plastike u svojoj ambalaži robe široke potrošnje na 19 posto u cijelom svijetu. Važan je primjer udvostručenje razine recikliranog sadržaja na 50 posto za cijeli asortiman univerzalnih tekućih deterdženata u Europi, kao što je Persil. Također, udio kupljene električne energije iz obnovljivih izvora povećan je na 89 posto. U protekloj smo godini nastavili raditi na transformaciji svog asortimana proizvoda na održiv način. Jedan primjer za to jest projekt poslovne jedinice Ljepila i tehnologije. Lani je pokrenuta i inicijativa ‘Kreće od nas‘ u poslovnoj jedinici Consumer Brands čiji je cilj pružiti potporu potrošačima u korištenju proizvoda tako da se učinkovitije upotrebljavaju resursi. Važno je spomenuti da je prodaja u 2023. vrijedila 21,5 milijardi eura, a taj uspjeh prati i vrlo snažan organski rast od 4,2 posto. Tvrtka Henkel Hrvatska prošle je godine dobila certifikat Poslodavac partner i jedanaesti put potvrdila unaprjeđenja u upravljanju ljudskim potencijalima. Iznimno sam zadovoljan poslovanjem u prošloj godini, a od tekuće godine očekujemo još bolje rezultate.

Lani ste pokrenuli i employer branding-kampanju.

– Naši su zaposlenici ključ uspjeha i smatramo da bez kvalitetnih zaposlenika, ali i bez dobrih radnih uvjeta, ne bismo uspjeli ostvariti svoje ciljeve. Nastojimo sve njih potaknuti i omogućiti im da provedu mjere za održiv razvoj, koji je našoj kompaniji iznimno važan. Obrazovanje je jedan od najmoćnijih alata za pokretanje pozitivnih promjena, zato smo proširili postojeće mogućnosti interne obuke kako bismo dodali sveobuhvatan program uključivanja. Novoosmišljeni program uključuje osnovnu obuku u sklopu koje se objašnjavaju ključni pojmovi i koncepti te globalni izazovi održivosti u poslovnom kontekstu. Također, volontiranjem zaposlenika podupiremo društvene projekte usmjerene na obrazovanje, financijsku stabilnost i zdravlje. Taj pristup učenju počinje s našim zaposlenicima, a postupno se širi i na naše kupce i zajednice u kojima poslujemo. Izvrsno surađujemo s visokoškolskim institucijama u Hrvatskoj s kojima smo vrlo blisko povezani kako bismo hrvatskim talentima omogućili studentski posao ili praksu u svojem poduzeću u Hrvatskoj ili u drugim svojim poduzećima diljem Europe.

Koje mjere provodite u sklopu održivosti, digitalizacije i radne kulture?

– Postigli smo znatan napredak u održivosti, digitalizaciji i radnoj kulturi. Kad je riječ o održivosti, istaknuo bih napore za smanjenje emisija ugljikova dioksida od 61 posto po toni proizvoda u usporedbi s 2010. U području digitalizacije Henkel je optimirao interne strukture i ojačao digitalnu stručnost u sklopu jedinice Henkel dx te uspostavio strateška partnerstva s najvećim svjetskim digitalnim poduzećima poput SAP-a, Microsofta i Adobea. Što se tiče radne kulture, uveden je koncept pametnog rada koji obuhvaća prostorije za usmjeravanje na rad, suvremenu opremu informacijske tehnologije, održivu rasvjetu, zajedničke i otvorene prostore koncipirane za timski rad i suradnju. Važni su nam jednakost i uključivanje naših zaposlenika u što zdravije radno okružje, što i promičemo. Naš koncept ima ključnu ulogu u transformaciji kulture u Henkelu omogućujući suradnju, inovacije, razmjenu znanja te mjesto pripadnosti koje oblikuje duh naše tvrtke. To su samo neke od mjera koje provodimo, ali još ima prostora za napredak.

*Sadržaj nastao u suradnju s tvrtkom Henkel Adria