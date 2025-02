Marko Primorac: Uspješan početak novog kruga upisa trezorskih zapisa

Novi krug upisa trezorskih zapisa za građane započeo je u ponedjeljak, ciljani nominalni iznos je 800 milijuna eura, godišnji prinos je 2,6 posto, a moći će se ulagati u trezorce ročnosti od 364 dana

Ministar financija Marko Primorac izjavio je kako očekuje još jedno uspješno izdanje trezorskih zapisa, nakon što su građani prvi dan novog kruga upisali nešto manje od 130 milijuna eura, a od čega je 75 milijuna reinvestirano.

- Jučer, prvi dan upisa, do ponoći je nešto manje 3900 građana upisalo trezorske zapise, a ukupan upisan iznos je nešto manji od 130 milijuna eura, od toga oko 75 milijuna eura je iznos koji su građani reinvestirali - rekao je Primorac u Bruxellesu gdje sudjeluje na sastanku ministara financija država članica EU-a.

Istaknuo je da se može očekivati još jedno uspješno izdanje trezorskih zapisa.

- Možemo očekivati još jedno uspješno izdanje i pozivamo sve one građane koji još uvijek razmatraju tu opciju, da upišu trezorske zapise - rekao je Primorac.

Datum izdanja trezorskih zapisa je 27. veljače 2025., datum dospijeća 26. veljače 2026., minimalni iznos upisa po ulagatelju iznosi 1.000 eura, pri čemu godišnji prinos za ‘trezorce‘ iznosi 2,60 posto.

‘Trezorci‘ se kupuju uz popust, pa minimalni iznos ulaganja za jedan trezorski zapis iznosi 974,73 eura. Građani će po dospijeću dobiti tisuću eura za jedan zapis, što znači da će na jednom trezorskom zapisu dospijeća za godinu dana zaraditi 25,27 eura, manje no što je to bilo u ranijim izdanjima. Rok upisa trezorskih zapisa u prvom krugu je 24. veljače do 11 sati, dok će idućeg dana od 9 do 11 sati ‘trezorce‘ u drugom krugu moći upisati i institucionalni ulagači.