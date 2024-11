Marko Primorac: Vjerujem da će prosinac biti rekordan kao i dosad

Potpredsjednik vlade i ministar financija Marko Primorac izjavio je u ponedjeljak kako vjeruje da će prosinac ponovno biti rekordan po potrošnji, a trgovce je pozvao na umjerenost u određivanju cijena.

- To je to doba godine kada svi građani, pa i oni s najnižim primanjima, žele nabaviti određene proizvode. Mislim da je to dobro i da građani koriste situaciju kada dolazi do sniženja odnosno popusta. Apeliram na one koji utvrđuju te cijene da ih utvrđuju razumno, da imaju neku socijalnu komponentu, a što se tiče same potrošnje vjerujem da će i ovaj dvanaesti mjesec rezultirati rekordnom potrošnjom - rekao je Primorac u izjavi na Danu poduzetnika u oragnizacji HUP-a

Komentirajući podatke o padu indeksa menadžera prodaje u studenom u većim europskim ekonomijama, rekao je uz ostalo kako usporavanje gospodarskog rasta u državama koje su Hrvatskoj najznačajniji partneri, stvara određene izazove.

- Nadamo se da će ta smanjenja potrošnje biti što manja i da će biti što blaži utjecaj na hrvatske izvoznike. U svakom slučaju usporavanje gospodarskog rasta našim najznačajnijim partnerima je nešto što ne shvaćamo olako - rekao je.