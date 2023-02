Mateja Bogdanić, direktorica agencije Euro Immobilien: Devedeset posto naših kupaca su stranci

Najtraženiji su apartmani do 300.000 eura te kuće s bazenom do 600.000 eura. U tim je cjenovnim razredima i najveće pomanjkanje nekretnina, posebice onih kvalitetnih

Sa sjedištem u Rijeci, a s prisutnošću na cijeloj hrvatskoj obali, agencija za nekretnine Euro Immobilien jedina je agencija u Hrvatskoj specijalizirana za prodaju nekretnina za odmor (tzv. second home specijalisti), u čijoj su ponudi kuće, vile, stanovi i zemljišta na Jadranu. Direktorica Mateja Bogdanić otkriva koje su specifičnosti tog tržišta, što strani kupci najviše traže na našoj obali te zašto ljudi, osim kupnje za vlastito uživanje, nekretnine na moru kupuju i kao investiciju.

Koje su karakteristike tržišta nekretnina za odmor i razlike u odnosu na ostale vrste nekretnina?

– Naši klijenti kupuju nekretninu za odmor najčešće kao drugu ili treću nekretninu u vlasništvu. Dio njih kupuje ih za vlastiti odmor, a drugi dio klijenata takve nekretnine kupuje kao investiciju. Većina kupaca nekretnina za odmor kupuje spremnim sredstvima te ne ovise o bankovnom financiranju. Za razliku od klijenata koji rješavaju stambeno pitanje, i proces odlučivanja mnogo je brži, ne obraća se pozornost toliko na praktičnost, nego više na estetiku i posebnost nekretnine – blizinu mora, pogled na more, bazen i slično.

Što su trenutačno trendovi na tržištu nekretnina za odmor?

– Najtraženiji su apartmani do 300.000 eura te kuće s bazenom do 600.000 eura. Ujedno je u tim cjenovnim razredima i najveće pomanjkanje nekretnina, posebice onih kvalitetnih. Vrlo su tražene i nekretnine koje su zaista luksuzne, na lokacijama u prvom redu do mora ili s velikom okućnicom. Svakodnevno imamo upite i za zemljišta za investicije u gradnju stanova ili vila, no tu se prodaju zaista samo ona zemljišta koja imaju realnu vrijednost jer investitorima su važni brojevi, za razliku od zemljišta koja se kupuju za gradnju privatne nekretnine. Kod tih su zemljišta kupci ponekad spremni malo preplatiti ako im emocije prevagnu u odluci.

Tko su vaši najčešći kupci? Kakve preferencije imaju strani, a kakve domaći kupci?

– Devedeset posto naših kupaca su stranci. S obzirom na to da smo specijalizirani za prodaju nekretnina za odmor i marketinški smo najprisutniji na njemačkom govornom području, trenutačno najviše naših kupaca dolazi iz Njemačke i Austrije. Na sjevernom djelu naše obale također imamo i velik broj kupaca iz Slovenije, a u Dalmaciji iz Slovačke i Češke. U posljednje vrijeme javljaju nam se i domaći kupci. Oni su, za razliku od većine stranaca, otvoreniji za kupnju nekretnine koju je potrebno renovirati, koja imaju velik potencijal za rast cijena u budućnosti te one koja ima zadovoljavajući ROI kod iznajmljivanja.

Što je najbolji recept za uspješnu prodaju nekretnina za odmor?

– Slično kao i kod ostalih tipova nekretnina, nekretninu je potrebno predstaviti na pravi način, ovisno o njezinu tipu i specifičnostima. Osim toga, bitno je i da je ta nekretnina plasirana na pravi način klijentima koji su definirani kao ciljna skupina, na njihovom jeziku, putem marketinških kanala i oglašivača kojima se koriste. Sve navedeno nema smisla ako je za nekretninu postavljena nerealna cijena. Dakle, najbolji recept je realna cijena, kvalitetna prezentacija i pametan plasman. Kod kupaca se vrlo često javlja i kontraefekt kad primijete prisutnost iste nekretnine kod više agencija. Budući da takva praksa nije slučaj u stranim državama, to posebno kod stranaca izaziva sumnju i zbunjenost. U posljednje vrijeme prodavatelji su prepoznali prednosti ekskluzivnog ugovora o posredovanju i zaključili su da si time osiguravaju kvalitetnu personaliziranu uslugu jer se agencija zaista posveti prodaji i pronalasku kupca za njihovu nekretninu. Zato i preferiramo takav način posredovanja.

Koje su lokacije kupcima najzanimljivije?

– Zaista se ne mogu sjetiti lokacije za koju prošle godine nismo imali interes. Istra je tradicionalno interesantna, kao i otok Krk, koji je prošle godine oborio sve rekorde u prodaji nekretnina. Opatija je također jako tražena. U našoj agenciji je pak najveći porast potražnje bio u Dalmaciji, pogotovo na zadarskom i makarskom području.

