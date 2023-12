Matija Matea Stojić, Poliklinika Mazalin: Pacijent nam je uvijek na prvom mjestu, oko toga se gradi poslovanje

Nakon dinamične 2023. godine, u kojoj smo se preselili u novi prostor i proširili stručni tim, i u 2024. nastavljamo istim ritmom. Čeka nas mnogo novosti i inovacija, pripremamo velike projekte koji će pružiti iznimne mogućnosti za sve postojeće i klijente koji će to tek postati

Iznimno dinamična i uzbudljiva godina je iza tima Poliklinike Mazalin. Preselili su se u novi prostor u Zagrebu, proširili stručni tim, obilježili 13 godina poslovanja, ostvarili rast broja pacijenata, a u novu 2024. ulaze spremni za nove pobjede.

– Najveći izazovi za naš tim bili su uhodavanje novih poslovnih procesa i preseljenje u novi prostor. U svemu tome naučili smo da uz dobru organizaciju, delegaciju i optimizaciju poslovanja možemo riješiti sve izazove. Najveći uspjeh definitivno je dvoznamenkasti rast broja pacijenata i veliki broj organskih pozitivnih recenzija koje nam svakodnevno pristižu. Drago mi je da naši pacijenti prepoznaju trud koji ulažemo u stalne inovacije i unapređenje njihova iskustva – rekla nam je direktorica Matija Matea Stojić, koja godinama radi na stalnom unapređenju poslovanja Poliklinike.

Što je specifično za poslovanje u zdravstvenom sektoru?

– Pacijent je na prvom mjestu. To se zbilja mora poštovati i misao je vodilja oko koje se gradi poslovanje. Bez zadovoljnog pacijenata nema poliklinike, sve drugo je sekundarno. Naravno, poslovna strana priče ne smije se zanemariti, a tu nema iznenađenja; potrebno je znanje i iskustvo cijelog poslovanja, od financija i marketinga do ljudskih resursa. Timski rad jako je važan, ovo nije one man show. Treba biti skroman i priznati da ne znamo sve te se okružiti ljudima koji imaju snage koje mi nemamo. Ovo je maraton, ne sprint, pa strpljenje, upornost i disciplina rezultiraju rastom.

U Poliklinici njegujete holistički pristup svakom pojedinom pacijentu. Kako se taj princip odražava u kulturi na radnom mjestu?

– Holizam je pojam koji se često upotrebljava u teoriji, ali manje u praksi. Promatrati čovjeka kao cjelinu iznimno je važno, u privatnom i poslovnom životu. Zaposlenike treba čuti, dati im jasne upute i ciljeve, ali i dovoljno slobode u radu. Na voditeljima je timova, pa tako i na meni, da pružimo sve potrebne alate za rad, budemo otvoreni za razgovor i pomoć, a treba postaviti i jasne granice kako bi ciljevi bili ispunjeni. Rad s ljudima uvijek je izazovan, ali i ispunjava više od ičega.

Poliklinika je na neki način još uvijek obiteljski posao, blisko surađujete s majkom, dr. Tihanom Mazalin, koja je uz vas jedna od osnivačica. Kako to izgleda i koji su izazovi s kojima se susrećete?

– Poliklinika Mazalin je obiteljski posao i to će uvijek biti. To se reflektira u svakodnevnom radu, toplini i detaljima, a najviše u međusobnom poštovanju. Moja je majka osnovala ginekološku ordinaciju 2011. godine. Nekoliko godina poslije, dok sam još radila u korporaciji, uključila sam se u poslovanje i razvijala posao u pozadini, zajedno s drugim članom Uprave. Malo po malo vidjeli su se plodovi tog rada i odlučili smo otvoriti polikliniku.

Trebale su godine i mnogo rada da posao dignemo na razinu na kojoj je danas, kao i da dođemo do jasnog razdvajanja privatnog i poslovnog. Na prvi pogled obiteljski posao može djelovati jednostavno, a zapravo ima dozu kompleksnosti koju jedino obiteljski poduzetnici razumiju. Dr. Mazalin njeguje odnos s pacijentima i uživa radeći svoj posao ginekologa pomažući tisućama žena. Uz nju, tu je još cijeli tim ginekologa koji su tu za pacijentice i njihove pratnje. Za poslovanje, postavljanje ciljeva i strateško promišljanje zadužena sam ja, zajedno s partnerom iz Uprave.

Koji su planovi za iduću godinu u Poliklinici Mazalin?

– U 2024. nastavljamo dinamično i uzbudljivo. Čeka nas puno noviteta, pripremamo velike projekte i izuzetne mogućnosti za sve naše postojeće i klijente koji će to tek postati. Istovremeno, radimo na stalnom usavršavanju cijelog tima stručnjaka. Mogu samo reći da se svi veselimo i na novitetima radimo već mjesecima.