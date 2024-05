Milatić: Može se očekivati daljnje sniženje cijene plina

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić na 39. Međunarodnom znanstveno-stručnom susretu stručnjaka za plin u Opatiji u srijedu je istaknuo da se nakon listopada, prema sadašnjim pokazateljima, može očekivati sniženje cijene plina.

No, treba pričekati rezultate natječaja za javnu uslugu, kako bi se to potvrdilo, istaknuo je Milatić na konferenciji za medije prije otvaranja susreta. Naglasio je da građane sigurno neće dočekati cjenovni šokovi, jer Vlada ostaje pri stavu da PDV na plin ostane na razini od pet posto, a spremna je i sufinancirati cijenu plina. Na to je bila spremna i u proteklom razdoblju, ali nije bilo potrebe, jer su cijene pale, rekao je.

Milatić je naveo da je Hrvatska krenula u izgradnju LNG terminala prije kriza koje su se razvile proteklih godina, a taj projekt je ocjenjivan preambicioznim i bilo je mnogo protivljenja. No, sada je Hrvatska postala važno energetsko čvorište, naglasio je.

Milatić je istaknuo važnost izgradnje novog podzemnog skladišta plina u Grubišnom Polju, dodajući da se uspjelo riješiti dugogodišnji problem "plinskog jastuka" u podzemnom skladištima, zbog čega je bilo zarobljeno oko 70 milijuna megavata.

Zahvaljujući ulaganju od 660 milijuna eura iz europskih fondova u hrvatsku plinsku infrastrukturu podižu se kapaciteti prema susjednim zemljama, ali i drugim u Europi, rekao je.

- Očekuje nas nastavak poticanja ostvarenja južne interkonekcije s BiH te nastavak projekta jadransko-jonskog plinovoda. Bitno je i da je plinska mreža u Hrvatskoj spremna za prihvat vodika u budućnosti - istaknuo je državni tajnik.

Upitan o stanju u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji ocijenio je da je tu bilo situacija koje nisu dobre, i da su prethodne državne administracije trebale učiniti više da se stanje poboljša. No, istaknuo je da je predsjednik tehničke Vlade Andrej Plenković najavio da bi to trebao biti jedan od prvih zadataka nove Vlade nakon sastavljanja.

Na pitanje o postupcima vezanim uz natječaje za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, Milatić je rekao da su se neki od projekata po ugovorima sklopljenim od 2016. pokazali neperspektivnima, ali su drugi pokazali dobre rezultate i ozbiljne mogućnosti eksploatacije. Važna su i geotermalna nalazišta, posebno zbog mogućnosti korištenja toplinske energije u gradovima, dodao je.

Direktor LNG terminala Omišalj Ivan Fugaš potvrdio je da su u travnju prošle godine svi kapaciteti ovog terminala rezervirani do 2036. i 2037. godine. Izrazio je očekivanje da će se rezervirati i dodatni kapaciteti, koji će biti na raspolaganju nakon radova na plinovodu i dodatnom modulu u tijeku, ako interes ostane na istoj razini.