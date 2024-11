Mirna Kero i Dorotea Kolić Krivić (Aplauz komunikacije): Komunikacije su najsnažniji alat koji pokreće svijet

U pogrešnim rukama komunikacije mogu biti vrlo neefikasne, da se ne kaže opasne. Svi koji se bavimo ovim poslom moramo imati etičku i moralnu obvezu da komunikacijama mijenjamo svijet nabolje i usmjerimo svoje napore na pozitivne projekte

Nakon četiri godine od pokretanja svoje agencije u jeku koronakrize, Dorotea Kolić Krivić i Mirna Kero, vlasnice Aplauz komunikacija, smatraju da su dobro odlučile što nisu čekale bolja vremena. Za njih je naime uvijek najbolje vrijeme za nove odluke i velike promjene: sad i odmah. Agencija, naglasile su, napreduje iz godine u godinu, bilježi stalan i stabilan rast, portfelj klijenata se širi, a usluga koje nude sve je više.

Kako to da ste u jeku koronakrize odlučile pokrenuti svoju agenciju?

Kero: – Pokretanje agencije došlo je prirodno i kao logičan korak nakon međusobne dugogodišnje suradnje na različitim projektima te nakon što smo godinama brusile iskustvo u različitim komunikacijskim agencijama. Našle smo savršenu ravnotežu, poslovni odnos u kojem se odlično nadopunjuju naše kompetencije, svaka od nas unijela je vještine koje su nam upravo u tom trenutku trebale. Koronakriza koja nas je zatekla u trenutku službenog otvorenja agencije bila je izazov, kako nama, tako i svima na tržištu. No mi smo bile iznimno prilagodljive i kreativne. Svakako nam je na ruku išlo to što smo imali odane klijente koji su nas podržali u novom poslovnom pothvatu i dali nam povjerenje da i u tim okolnostima osmišljavamo i provodimo kampanje za njih. S obzirom na to da smo i prije radile na brojnim kampanjama iz područja zdravstva, ta se suradnja nastavila i u novoj agenciji, a upravo u vrijeme korone zdravstvo je bilo jedna od najvažnijih tema.

Što je najvažnije u komunikacijama? Čime se vodite?

Kolić Krivić: – U komunikacijama je najvažnije strateški razmišljati te biti kreativan, autentičan i dosljedan. U mnoštvu se teško istaknuti, ali smatramo da je najvažnije definirati vrijednosti brenda/kompanije u koje uprava zaista vjeruje i prema kojima cijela kompanija diše. Kada se korporativna kultura poštuje od vrha, ali ne forme radi, već istinski, i sami je zaposlenici mnogo prirodnije prihvaćaju te prema jasno istaknutim vrijednostima biraju svoje poslodavce. Jasno stajalište, vrijednosti i viziju prepoznaju i potrošači. Strateško je komuniciranje uvijek jedini ispravan smjer, stoga od klijenata uvijek prvo tražimo definiranje strategije, a onda se bavimo aktivnostima. Isto tako, vjerujemo da se isplati biti hrabar u komunikaciji, otvoriti nove teme, pomaknuti granice, pričati o onome što potrošače zanima, ulagati u društveno odgovorno ponašanje te u projekte/teme koji su važne za društvo u cjelini. Moramo osluškivati svoju publiku, razumjeti je i pokazati joj da nam je važna i da je čujemo. Ljudi se vole identificirati s brendovima, stoga moramo znati što ih motivira i ponuditi im komunikaciju koja inspirira.

Kako se postiže autentičnost?

Kolić Krivić: – Prije svega iskrenim emocijama te ponašanjem koje je u skladu s onim što govorimo. Istina se uvijek isplati, svi griješimo, pa tako i kompanije i brendovi. Važno je preuzeti odgovornost, pokazati da iskreno želimo ispraviti nastalu nepravdu i biti bolji u budućnosti. Ne postoji krizna situacija koje se ne može riješiti strateškim i odgovornim komuniciranjem, ali i jasnim postupcima koji stoje iza toga i kojih se uvijek treba držati. U današnje vrijeme koje je obilježeno kulturom ‘savršenog‘ ljudi sve više shvaćaju da je prvi korak za napredak prihvaćanje vlastitih slabosti i rad na sebi. Izlazak iz zone ugode prvi je korak prema rastu, on je pun neizvjesnosti i padova, ali na kraju upornost i rad vode ka uspjehu. Instant-hitovi, ljudi i proizvodi traju određeno vrijeme, a zvijezde su vječne jer su autentične, posebne, nezamjenjive i uvijek dosljedne.

Zašto ističete potrebu pozitivnosti u komunikacijama?

Kolić Krivić: – Komunikacije su najsnažniji alat koji pokreće svijet, u pogrešnim rukama mogu biti vrlo neefikasne, da ne kažem opasne. Svi mi koji se bavimo ovim poslom moramo imati etičku i moralnu obvezu da komunikacijama mijenjamo svijet nabolje i usmjerimo svoje napore na pozitivne projekte. Da žene u povijesti nisu imale snažan glas, jasan cilj i direktnu komunikaciju, danas ne bismo imale svoju agenciju kao ni mnoge druge žene svoja prava. Stoga je na nama odgovornost da se i dalje komunikacijama borimo za sve važne teme i prava koja još nisu ostvarena, da potaknemo svoje klijente da budu hrabri i svojom snagom mijenjaju budućnost u pozitivnom smjeru.

U kojem ćete smjeru dalje voditi agenciju?

Kero: – Vjerujemo da je put kojim smo dosad vodili agenciju za nas pravi put te planiramo nastaviti u istom smjeru kontinuiranog i kontroliranog rasta. Ideja je da širimo poslovanje i zapošljavamo i dalje, ali ne pod cijenu ravnoteže privatnog i poslovnog života. Nama je privatno vrijeme koje provodimo s obitelji i prijateljima iznimno važno i jedan od razloga zašto smo se odlučile za otvaranje vlastitog posla jest veća fleksibilnost. Jako nam je važno pozitivno, afirmativno okružje i međusobno povjerenje s klijentima. Iz takvih odnosa izlaze najbolje kampanje i u konačnici dolaze najbolji rezultati, a na tim temeljima naš agencijski posao raste, što prepoznaju i novi klijenti.

Sadržaj nastao u suradnji s agencijom Aplauz Komunikacije.