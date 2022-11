MIXX 2023 otvorio prijave: Nove kategorije nagrađuju najbolji digitalni proizvod, projekt izdavača i društvenu odgovornost

Prijaviti se mogu projekti koji su se provodili od 1. siječnja 2022. do 6. veljače 2023. godine, a pobjednici će biti proglašeni na svečanim dodjelama Dana komunikacija u Rovinju.

Natjecanje MIXX Awards Croatia, koje već trinaestu godinu u Hrvatskoj nagrađuje najbolje digitalne kampanje (Brand Awareness Campaign, Direct Response and Lead Generation Campaign, Cross-Media Integration Campaign, Campaign Effectiveness i Corporate Social Responsibility Campaign) te alate/platforme u području tržišnih komunikacija s nagradama za najbolji digitalni proizvod, medijsku strategiju, sadržaj, web-stranicu, kampanju na društvenim mrežama, kampanju influencer marketinga, najinovativnije korištenje tehnologije te najbolje digitalne projekte izdavača, otvorilo je prijave!

Novo izdanje natjecanja obilježio je i niz promjena koje prate recentna tržišna kretanja: kategorija Mobile App zamijenjena je novom kategorijom Best Digital Product, namijenjenom digitalnim proizvodima svih tipova: mobilnim, web ili cross-platform rješenjima i startupima; dok će kategorija za Best Publisher Project obuhvatiti široki raspon digitalnih projekata u kojima izdavači/mediji samostalno kreiraju i distribuiraju sadržaj za sebe ili klijente na vlastitim stranicama i platformama.

Novost je MIXX-a i kategorija Corporate Social Responsibility Campaign: prepoznajući težnju industrije za kvalitetnim poslovanjem i vrijednostima koje dalekosežno utječu kako na brend tako i na poslovnu i društvenu okolinu u kojoj djeluje, ova će kategorija istaknuti digitalne kampanje koje su imale pozitivan učinak na ponašanje potrošača te ispunile ciljeve korporativne društvene odgovornosti brenda.

Natjecanje MIXX Awards Croatia, koje djeluje pod okriljem IAB-a Croatia – jedinstvene zajednice aktera na hrvatskom digitalnom tržištu i domaće adrese međunarodne organizacije IAB (Interactive Advertising Bureau) Global zadužene za unaprjeđenje i održavanje interaktivnog marketinga hrvatskoga tržišta na najvišem standardu – niz godina kvalitetno prikazuje presjek najboljega od domaće digitalne zajednice, a pobjednici će i ove godine u svečanoj atmosferi biti proglašeni na dodjelama nagrada Dana komunikacija.

Natjecatelje očekuje ukupno pet nagrada za kampanje i nagrada Best in Show, dok se najbolje digitalne alate/platforme nagrađuje s osam nagrada. Članovi žirija ocjenjivat će kombinaciju strategije, izvedbe, kreativnosti i postignutih rezultata. Sve one koji marljivo stvaraju razveselit će i posebna ponuda 4 + 1 – prijavitelji koji podnesu četiri prijave mogu još jedan projekt prijaviti bez naknade!

Redovni prijavni rok traje do 20. siječnja 2023., a prijave su moguće do 6. veljače – kada završava kasni prijavni rok. Kvalifikacijski period obuhvaća sve projekte koji su realizirani od 1. siječnja 2022. do 6. veljače 2023. godine.

Sve informacije o natjecanju, prijavnicu i pravilnik pronađite na službenim stranicama www.danikomunikacija.com.