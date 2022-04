Moderan dizajn, studijska kamera i vrhunske izvedbe: Upoznajte Xiaomi 12 seriju koja pomiče sve granice

Xiaomi je i ovog puta dokazao kako je apsolutni predvodnik na tržištu pametne tehnologije, a serijom 12 ponovno su definirali kategoriju ‘‘flagship‘‘ telefona. Vrhunski AI algoritmi i mobilne platforme Snapdragon® donose kinematografska iskustva, a evo i do kad traju presales ponude

Od samih početaka, Xiaomi se susretao s mnoštvom izazova, no bilo je očigledno kako njihovom stavu i kvaliteti nije mogao svatko oponirati. Umjesto toga, ovaj je brend odabrao dotadašnje najveće divove kao svoje rivale i hrabro zakoračio u bitku desetljeća. Rezultat? Xiaomi je prvo u Pekingu, a potom i u Beču predstavio potpuno novu ‘‘flagship‘‘ seriju mobilnih uređaja Xiaomi 12 koja sadrži tri revolucionarna uređaja: Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 i Xiaomi 12X.

Ovi modeli ističu se po impresivnim poboljšanjima u AI algoritmu, procesorskoj snazi i sveobuhvatnom doživljaju, a njihove vrhunske mogućnosti videografije i zabave imaju za zadatak osnažiti korisnike diljem svijeta. Ovim je potezom Xiaomi ponovno pokazao kako pomno osluškuje potrebe svojih potrošača te ih iznova osvaja dodatnim vrijednostima mobilnih, ali i pratećih uređaja poput nove serije pametnih satova i slušalica. Čini se kako ovi uređaji uz energetsku učinkovitost, bez presedana nude i ozbiljne performanse, zbog čega se isplati zaviriti malo dublje u njihove karakteristike.

Vrhunsko procesiranje, ali i punjenje nove generacije

Xiaomi 12 serija ima napredne Qualcomm® Snapdragon™ mobilne platforme, pa se tako u Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12 nalazi novi procesor koji u usporedbi s prethodnom generacijom povećava mogućnost grafičkog renderiranja GPU-a za 30% i energetsku učinkovitost za 25%. S druge strane, Xiaomi 12X pokreće 5G procesor Snapdragon® 870 koji korisnicima osigurava glatku svakodnevnu uporabu. Jednu od većih prekretnica u ovoj seriji čini i implementacija nove razine brzine punjenja i sigurnosti.

Xiaomi 12 Pro dolazi s nevjerojatno brzim 120W punjenjem Xiaomi HyperCharge, koje bateriju kapaciteta 4.600 mAh potpuno napuni za svega 18 minuta koristeći način rada ‘‘Boost‘‘. Xiaomi 12 i Xiaomi 12X u svoja kompaktna kućišta imaju ugrađene baterije kapaciteta 4500 mAh. Zahvaljujući Xiaomi AdaptiveCharge tehnologiji s pametnim algoritmom, punjenje kod ova dva modela radi na principu učenja i prilagođavanju navikama punjenja, što produljuje vijek trajanja baterije.

Snimanje kinematografskih snimaka u svakom trenutku

Modeli serije 12 dolaze u otmjenom dizajnu i to u poznatoj sivoj, ljubičastoj i plavoj boji. Zaslon Xiaomi 12 Pro dijagonale 6,73 inča uvučen je u elegantan srednji okvir sa sofisticiranim 3D oblinama, dok je 6,28-inčni zaslon modela Xiaomi 12 i Xiaomi 12X širok svega 69,9 mm. Uređaji savršeno pristaju svakom dlanu zbog čega je korisničko iskustvo snimanja postalo bolje no ikad. Još jedna karakteristika koja ovu seriju čini izuzetnom upravo je snimanje u studijskoj kvaliteti bez obzira na to radi li se o zahtjevnim uvjetima osvjetljenja ili pokretnim objektima.

Sva tri modela imaju profesionalni trostruki set kamera za svestrano snimanje s masivnom glavnom širokokutnom kamerom rezolucije 50 MP te s mogućnošću snimanja u rezoluciji 8K na Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12. Xiaomi 12 Pro ističe se najsuvremenijom trostrukom kamerom rezolucije 50 MP, s ugrađenim vrhunskim ultra velikim glavnim senzorom Sony IMX707 koji može uhvatiti veliku količinu svjetlosti te koji omogućuje napredne mogućnosti fotografiranja s većim brzinama fokusa i povećanom preciznošću boja. S druge strane, Xiaomi 12 i Xiaomi 12X nude ultra širokokutnu kameru rezolucije 13 MP, koja u kombinaciji s telemakro kamerom rezolucije 5 MP omogućuje snimanje života iz različitih perspektiva. Također, korisnicima je uz pomoć Xiaomi ProFocus i Ultra Night Video opcija olakšano snimanje u svakom trenutku, čak i pri slabom osvjetljenju ili snimanju pokretnih objekata.

Još bolja zabava na svim razinama

Osim snimanja u izuzetnim detaljima, nova serija omogućuje korisnicima da prožive sve trenutke kroz iznimno zabavno iskustvo. Živopisni zaslon AMOLED Dot Display s DisplayMate ocjenom A+ dolazi sa zaštitom otpornom na ogrebotine, a TrueColor prikaz boja osigurava novi i potpuno jedinstveni doživljaj konzumacije sadržaja putem zaslona. Uz Xiaomi 12 Pro dolazi i certifikat SGS Eye Care Display koji brine za dugoročno zdravlje vida onih koji dulje koriste uređaj. Preinaka na poboljšanju zvuka nije nedostajalo, pa se tako zahvaljujući Harmon Kardon ozvučenju, Xiaomi serije 12 može pohvaliti prostranim zvukom s bogatim detaljima, jasnoćom i stvarnošću. Korisnici ove serije dobit će do tri mjeseca usluge YouTube Premium potpuno besplatno, a pjesme, obrade i remikse mogu preslušavati na novim Xiaomi Buds 3T Pro slušalicama. Osim reprodukcije zvuka visoke razlučivosti, Dimensional značajka ovih slušalica nudi zvučni krajolik u 360°, reproducirajući zvučno iskustvo sljedeće generacije slično zvuku u kinima. Povrh toga, ove slušalice nude i impresivno iskustvo slušanja s hibridnim aktivnim poništavanjem buke do 40 dB.7.

Za kraj, Xiaomi je pripremio i atraktivnu seriju satova. Xiaomi Watch S1 Active apsolutni je favorit modernih profesionalaca s užurbanim rasporedom - safirno staklo i okvir od nehrđajućeg čelika, samo je početak priče i onoga što se krije iza suvremenog dizajna. S druge strane, Xiaomi Watch S1 Active nudi živopisne i vrlo prilagodljive sportske stilove uz maksimalnu udobnost. S ukupno 117 fitness modova, uključujući i 19 profesionalnih, oba se modela mogu automatski uključiti kad prepoznaju aktivnost hodanja ili trčanja te su kompatibilni s aplikacijama Strava i Apple Health koje prate zdravlje u smislu opće osviještenosti korisnika. Satovi podržavaju Bluetooth pozivanje, plaćanja putem Mastercard NFC3 te glasovno asistenciju Amazon Alexa, a potpuno napunjena baterija može izdržati 12 dana uobičajene uporabe.

Xiaomi 12 serija oduševila je mnoge diljem svijeta, a Xiaomi se pobrinuo i za prednarudžbe koje ne treba propustiti! U razdoblju od 01.04. do 10.04. dostupne su iduće ponude:

Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12 + S1 Watch Active – uz kupnju Xiaomi 12 Pro ili Xiaomi 12 uređaja, korisnici na poklon dobivaju Xiaomi S1 Watch Active čija cijena inače iznosi 1.399,00 kn Dostupno na LINKU

Xiaomi 12X + Xiaomi Buds 3 – uz kupnju Xiaomi 12X, korisnici na poklon dobivaju Xiaomi Buds 3 u vrijednosti od 729,00 kn

Dostupno na LINKU

Cijelu ponudu pogledajte OVDJE.