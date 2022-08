Molo nam za sriću triba: Opatijski restoran osvojio beograđane jedinstvenom kampanjom

Na korak od mora – Restoran & Bar Molo objedinjuje sve što Jadran čini izuzetnim i neponovljivim. Smješten na čuvenom opatijskom molu, Molo predstavlja idealno utočište svim ljubiteljima tradicionalne kvarnerske kuhinje, a obzirom na svoju atraktivnu poziciju slovi i kao 'gastronomska vrata grada' onima koji dolaze u bajnu Opatiju morskim putem.

Prateći globalne turističke trendove restoran Molo prepoznaje važnost pozicioniranja brenda i povezivanja sa susjednim tržištima, te jedinstvenom OOH kampanjom na najprometnijim ulicama Beograda, Molo postaje prvi restoran i hrvatski brend koji promovira svoju gastro ponudu na ovaj način i u susjednoj Srbiji.

Na sveopće oduševljenje beograđana ali i brojnih turista, kampanja je to koja pruža spoj sreće, glazbe i hrane kroz poznati stih 'Malo nam za sriću triba!'. Opatijski Molo vraća u sjećanje topla kvarnerska ljeta no istovremeno predstavlja ovom kampanjom vrlo jasno i novi pravac za sve one željne putovanja i otkrivanja dobre gastro ponude, pozivajući sa beogradskih bilboarda: 'Molo nam za sriću triba'.

- Drago mi je i zaista sam ponosan da je upravo Molo brend pokazao da je odavno prerastao okvire Kvarnera i Opatije. Kroz ovu posebnu ljetnu kampanju pokrenuli smo oglašavanje tradicionalne hrvatske gastro ponude i na susjednom tržištu te tako i potaknuli brojne turiste iz Beograda i cijele Srbije da za svoje sljedeće putovanje izaberu upravo Opatiju. Ovaj korak vidimo tek kao početak, jer vjerujem kako će se u vrlo skoroj budućnosti i drugi hrvatski restoranski brendovi povesti za našim primjerom. Bogata kvarnerska gastro ponuda važan je dio hrvatskog turizma, zato ovu kampanju vidimo i kao promociju turističke destinacije. Vidimo to kao jedinstvenu priliku da stavimo naglasak na Molo brend ali i bogatu turističku ponudu Kvarnera na tržištima koja nam gravitiraju - objašnjava Roni Voskion, vlasnik Restorana & Bara Molo.

Zahvaljujući svojoj jedinstvenoj lokaciji, prepoznatljivosti brenda te modernoj i visokokvalitetnoj gastro usluzi, Molo postaje brend koji smisleno i starteški ulaže u zanimljivo tržište čiji broj turista intenzivno raste. Hrvatska turistička zajednica ukazuje i na to kako je u 2019. godini u Hrvatskoj boravilo preko 100 tisuća turista iz Srbije, a s obzirom na dosadašnje rezultate, trend rasta zadržao se i u sezoni 2022. Najveći broj dolazaka bilježi se u Zagrebu, nakon čega su najpopularniji Rovinj i Opatija.

I rezultati ove marketinške kampanje su već na početku sezone vidljivi jer brendovi poput Mola ne prolaze nezapaženo; Opatija u Beograđanima definitivno budi pozitivne emocije a Molo je neizostavan dio opatijske priče. Naizgled mirno i gostoljubivo mjesto, skriva nezaboravna iskustva za sva čula, koji i mali doživljaj mogu učiniti uzbudljivim.

Restoran & Bar Molo, suvremeno je uređeni restoran upečatljivog modernog dizajna koji među drvenim brodicama i kamenim molom turistima nudi tradicionalna hrvatska moderna jela te pravi ljetni ugođaj s pogledom na predivan Kvarnerski zaljev.