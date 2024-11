Moneterra - Muzej novca Hrvatske narodne banke otvorio svoju posljednju zonu posvećenu budućnosti novca

Nakon što je u srpnju otvorena postava muzeja, Moneterra – Muzej novca Hrvatske narodne banke na zagrebačkom Europskom trgu, posvećen novcu, njegovoj povijesti, upotrebi i ulozi u našim životima, otvorio je posljednji dio svog bogatog postava, koji se bavi budućnošću novca i financija.

Multifunkcionalna zona nudi posjetiteljima jedinstvenu priliku da zavire u budući svijet financija, koji će uvelike oblikovati značajne promjene poput ubrzanog tehnološkog razvoja, klimatskih i demografskih promjena te globalnih geopolitičkih odnosa.

Iza cjelokupne produkcije muzeja - od arhitekture i idejnog rješenja do finalizacije - stoji tvrtka Real grupa d.o.o. kao koordinator projekta, sa Zajednicom izvođača koju čini pet jednako etabliranih i uspješnih tvrtki s iznimnim rezultatima: Architect Ante Vrban, Studio Rašić & Vrabec, MA 18plus, Hust i Novena, uz partnere Kamgrad, Promondis i Accessus.

Na projektu je, uz brojne stručnjake iz Hrvatske narodne banke, sudjelovalo više od 200 stručnjaka iz područja arhitekture, dizajna, audio-vizualnih komunikacija, inženjeringa, programiranja, ekonomije, muzeologije, bihevioralne ekonomije i ICT-a. Moneterra je otvorenjem postala vodeća institucija u promoviranju financijske pismenosti, a s dovršetkom posljednje zone muzeja otvoren je i multimedijalni prostor za organizaciju raznih edukativnih konferencija, radionica i seminara, što će dodatno privući posjetitelje. Kroz četiri zone uz izloške, videosadržaje, istraživanje i igre, posjetitelji se mogu na jednostavan, suvremen i poticajan način informirati o novcu, bankarstvu, osobnim financijama, monetarnoj politici te ulozi i zadaćama središnjih banaka.

Povodom završetka Muzeja novca Hrvatske narodne banke, održano je primanje kod guvernera Borisa Vujčića, na kojem se okupljenima obratio i predstavnik zajednice izvođača, Krešimir Renzo Prosoli, vlasnik Real grupe.

"Velika mi je čast što smo dio ove važne priče kojom se Hrvatska narodna banka pridružila brojnim središnjim bankama i njihovim muzejima, gdje posjetitelji mogu naučiti korisne i zanimljive informacije o povijesti novca, monetarnoj politici, bankarstvu te ulozi i zadaćama središnjih banaka, i to kroz bogat digitalni i interaktivni sadržaj. Izvrsnost Moneterre potvrđuju i tri važne nominacije: German Design Award - Best exibition architecture, Iconic Award - Interior Architecture, te International Property Awards UK/Europe - Best public space architecture.

Profesionalnom koordinacijom projekta, stručnošću, predanošću i timskim radom, osigurali smo da svaki dio muzeja bude pažljivo planiran i izveden, u što su se već uvjerili brojni posjetitelji u proteklim mjesecima. Sretni smo zbog pozitivnih reakcija i pohvala koje pristižu sa svih strana. No ovdje nije kraj. Ovo putovanje nastavljamo u istom tonu sljedećih pet godina kroz fazu održavanja", poručio je Prosoli.

Ulaz u muzej je besplatan za sve posjetitelje, svakim radnom danom od 9 do 19 sati te subotom od 10 do 14 sati. Za više informacija posjetite službenu web stranicu: www.moneterra.hr.