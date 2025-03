Money Motion: Odabrani su najbolji FinTech startupi iz čak 14 zemalja

Na Money Motionu, 20 timova predstavit će svoja inovativna rješenja 27. i 28. ožujka a natjecat će se za vrijedne nagrade

FinTech u posljednjih nekoliko godina doživljava turbulentne promjene, ali jedno je sigurno – inovacije nikada nisu bile potrebnije. Prema izvješću KPMG-a, ulaganja u FinTech globalno su pala na 95,6 milijardi dolara, najnižu razinu u posljednjih sedam godina. Ipak, Europa ostaje snažno FinTech središte s više od 350 jednoroga, a velike kompanije poput Revoluta i Klarne najavljuju izlazak na burzu, što signalizira povratak optimizma.

Money Motion, najveća FinTech konferencija u regiji, koja se održava 27. i 28. ožujka na Zagrebačkom velesajmu pod sponzorstvom vodećih regionalnih brendova u industriji - Mastercard, Monri, ASEE, OTP banka, A1 Hrvatska, Croatia osiguranje i LAQO - okupit će više od 2.000 sudionika sa svih kontinenata i sa stotinu govornika na četiri pozornice. Vodeći svjetski stručnjaci iz financija, tehnologije i kriptovaluta dijelit će svoja znanja i iskustva, dok će se na startup pozornici održati jedno od najuzbudljivijih natjecanja godine – Money Motion Startup Pitch.

Mladi poduzetnici dobit će priliku predstaviti svoje ideje pred investitorima i partnerima spremnima podržati sljedeću veliku stvar u FinTechu. Njih čak 20 donosi rješenja koja mogu oblikovati budućnost financijskih usluga – od digitalne transformacije bankarstva i sigurnosti podataka do DeFi rješenja i AI automatizacije. Troje najboljih podijelit će najvrijednije nagrade do sada - čekovi ukupne vrijednosti od 10,000 eura, 20,000 dolara vrijedni krediti na platformi X koje donosi Aleph, 5,000 eura vrijedan mali štand na sljedećem Money Motionu, 20,000 dolara vrijedna ‘Talk the Walk’ nagrada od Infobipa, šest mjeseci besplatnog coworking prostora u House of Blockchain u Zagrebu, te ekskluzivno mjesto na Fundraising bootcampu u Londonu u vrijednosti od 10,000 eura.

Priče, vizije i inovacije natjecatelja predstavljamo u nastavku.

Da su upravo mala i srednja poduzeća ključ gospodarske stabilnosti i rasta hrvatskog, ali i europskog gospodarstva, svjesni su u A1 Hrvatska gdje već godinama razvijaju rješenja za svoje poslovne korisnike kako bi im put digitalizacije, optimizacije i razvoj novih proizvoda i usluga u digitalnom dobu maksimalno olakšali.

- Svjesni smo da tehnologija igra ključnu ulogu u optimizaciji poslovanja, povećanju produktivnosti i osiguravanju konkurentske prednosti. Naš cilj je biti njihov pouzdani digitalni partner, pružajući im napredna ICT rješenja kroz as a service model– od cloud usluga, sigurnosnih rješenja, usluge podatkovnog centra do rješenja za poslovnu povezanost - poručio je Daniel Šimić, glavni direktor za segment poslovnih korisnika u A1 Hrvatska.

Kako bi poduzetnicima omogućili nesmetano poslovanje, nastavljaju ulagati u razvoj gigabitne mreže i širenje 5G infrastrukture. Već danas njihova mreža osigurava vrhunsku povezivost u cijeloj Hrvatskoj, a nedavno su u svoj portfelj dodali i Starlink, omogućujući stabilan internet i na lokacijama gdje do sada nije bilo signala. Time su posebno pomogli poslovnim korisnicima u ruralnim i izoliranim područjima – od OPG-ova i turističkih objekata do građevinskih i transportnih poduzeća, a Šimić je dodao:

- SME segment ima sve veće potrebe za fleksibilnim i sigurnim digitalnim uslugama, a mi u A1 Hrvatska kontinuirano razvijamo inovativna rješenja kako bismo im olakšali svakodnevno poslovanje. Digitalna transformacija nije luksuz, već nužnost, a naš zadatak je omogućiti malim i srednjim poduzećima alate koji im trebaju da rastu i prilagođavaju se dinamičnom tržištu. Uz snažnu telekomunikacijsku infrastrukturu i prilagođena digitalna rješenja, nastavljamo podržavati razvoj SME segmenta i osnaživati lokalno i regionalno gospodarstvo - rekao je.

Hrvatska poštanska banka, jedna od pet najvećih komercijalnih banaka u zemlji, ponosno podržava Startup pozornicu, naglašavajući razumijevanje ambicije za stalan napredak i vrhunske rezultate. U skladu s time, HPB, ZICER I EFZG, prije tek nekoliko dana, potpisali su Sporazum o razumijevanju kojim započinje suradnja na razvoju FinTech zajednice u zemlji kako bi potaknuli inovacije u financijskom sektoru, povezali akademsku zajednicu s financijskim institucijama i poduzetnicima te podržali razvoj startupova kroz ZICER Akceleracijski program Startup Factory.

- Kao ključni financijski partner, HPB će startupovima omogućavati pristup financijskim uslugama i pilot-projektima te sudjelovati u razvoju fintech regulative s Ministarstvom financija. Cilj je Banke jačanje fintech industrije i primjena domaćih fintech rješenja za unaprjeđenje poslovanja, uz pozicioniranje HPB-a kao poželjnog poslodavca za IT stručnjake. HPB je posvećena inovacijama koje poboljšavaju financijske usluge i korisničko iskustvo, jačajući svoju ulogu u fintech razvoju kroz digitalnu transformaciju i suradnju unutar zajednice - poručio je Josip Majher, član Uprave HPB-a.

Po treću godinu zaredom Money Motion Startup Pitch natjecanje podržat će Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

- Kao najvažnija Vladina agencija posvećena je stvaranju financijskog ekosustava koji podupire razvoj malog i srednjeg poduzetništva, a posebno onih poduzetnika s idejama i inovacijama kako bi lakše ušli na tržište. Poduzetnici koji se nalaze u fazi razvoja svojih usluga ili proizvoda često nemaju pristup financiranju, pa upravo za te poduzetnike HAMAG-BICRO nudi ciljane programe. Osim financiranja, HAMAG-BICRO osigurava i stručno mentorstvo i podršku za poduzetnike povećavajući na taj način njihove šanse za uspješan ulazak na tržište. Stoga podržavamo konferencije poput Money motiona, a pogotovo startup natjecanje čiji smo pokrovitelj već treću godinu zaredom - izjavio je Vjeran Vrbanec, predsjednik uprave HAMAG-BICRO.

Napeto natjecanje održat će se tijekom prvog dana konferencije na Startup pozornici, a dobitnike ćemo doznati na kraju drugog dana pred završnom ceremonijom. Svoju ulaznicu s popustom od 20 posto na last minute cijenu možete nabaviti na platformi Entrio, a u nastavku pogledajte tko će se sve i iz kojih zemalja te s kakvim rješenjima natjecati:

FraudShield (Mađarska) – AI sustav za zaštitu od prijevara i phishing napada, pomaže organizacijama smanjiti curenje podataka i financijske gubitke te podiže svijest o kibernetičkoj sigurnosti.

eFrontiers (Švicarska) – Gamificirana mikro-learning platforma koja omogućuje financijskim institucijama korištenje financijske edukacije kao marketinškog alata, povećavajući angažman i generiranje potencijalnih klijenata do 20 puta.

FINSO (UK) – AI platforma za kreditiranje i analitiku koja optimizira procese odobravanja zajmova i pruža personalizirane financijske proizvode za potrošače i banke.

IDCanopy (Austrija) – Sveobuhvatna onboarding platforma koja integrira KYC, KYB, e-potpise i usklađenost s propisima, poboljšavajući sigurnost i učinkovitost za financijske institucije.

Refinance (Hrvatska) – Softver koji prati kamatne stope kredita i upozorava korisnike na mogućnosti refinanciranja, maksimizirajući uštede smanjenjem otplatnog razdoblja.

Veli UAB (Litva) – Platforma koja omogućuje financijskim savjetnicima jednostavno ulaganje u već diverzificirane kripto portfelje, automatizirajući proces upravljanja imovinom.

Genesis (Hrvatska) – Tokenizirana crowdfunding platforma za industriju zabave koja pomaže nezavisnim kreatorima osigurati financiranje te omogućuje investitorima sudjelovanje u kreativnim projektima.

Reel News (Hrvatska) – Korisnički vođena platforma za vijesti koja koristi AI i blockchain za pružanje nepristranih informacija, podršku novinarstvu i angažman zajednice.

Glokal AI (Njemačka) – AI rješenja za ERP sustave koja moderniziraju poslovne procese u financijama i opskrbnim lancima kroz automatizirane odluke u stvarnom vremenu.

Monkey Signals (UK) – AI sustav za automatizirano trgovanje koji ne samo da generira signale, već i automatski izvršava trgovine, eliminirajući ljudske neefikasnosti.

TBUY (Armenija) – Višenamjenska e-commerce platforma koja smanjuje operativne troškove, minimizira prijevare i omogućuje skalabilna tržišta na globalnoj razini.

CertHub (SAD/BIH) – Sigurna platforma za digitalni identitet i provjeru vjerodajnica koja koristi blockchain i zero-knowledge dokaze za zaštitu privatnosti u financijama, zdravstvu i obrazovanju.

DigFin (Slovačka) – AI platforma za digitalizaciju hipoteka koja omogućuje online podnošenje zahtjeva, daljinsku prodaju hipotekarnih kredita i automatizaciju bankarskih procesa.

vestr ag (Švicarska) – Cloud SaaS platforma za digitalizaciju upravljanja investicijskim proizvodima, optimizirajući procese i smanjujući regulatorne rizike za financijske institucije.

Outpost Chess (Srbija) – Platforma za monetizaciju vještina šaha putem natjecateljskih igara i turnira s pravim novcem, ciljajući na tržište vrijedno 1,5 milijardi dolara.

Tap2Pay (Poljska) – Omnikanalna platforma za plaćanja koja omogućuje besprijekorne transakcije putem web stranica, društvenih mreža i aplikacija za razmjenu poruka.

DeFi Koala (Hrvatska) – DeFi platforma koja omogućuje pasivnu zaradu na kriptovalutama putem fiksnih prinosa, bez potrebe za aktivnim trgovanjem.

Producting.ai (Nizozemska) – AI agenti za upravljanje proizvodima koji automatiziraju ključne zadatke, pružajući timovima real-time analize tržišta i konkurencije.

Finanz (Italija) – Financijska super-aplikacija koja kombinira učenje, štednju i ulaganje, koristeći AI za personaliziranu edukaciju i strategije ulaganja.

Bombax (Hrvatska) – Monegra, aplikacija za financijsku edukaciju djece, koja ih kroz interaktivne lekcije podučava osnovama štednje i financijske neovisnosti.