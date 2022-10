Najavljeno prvo izdanje regionalne konferencije AdriatiCON 2022.

Tvrtka Agilcon, vodeći Salesforce Consulting Partner u regiji, najavila je prvo izdanje regionalne Salesforce konferencije AdriatiCON 2022 koja će se održati 20. listopada u prostorima CineStara u Z centru u Zagrebu. Tijekom jednodnevne konferencije, pod sloganom Keep winning – inspiring innovation and growth in turbulent times više od 20 domaćih i međunarodnih stručnjaka predstavit će najnovija poslovna rješenja i usluge te uspješne projekte iz područja CRM-a, marketinga i HR-a.

Bogat program obuhvatit će 12 predavanja te dva panela, a konferenciju će otvoriti Hrvoje Supić, potpredsjednik tvrtke Salesforce za područje Srednje i istočne Europe predavanjem na temu transformacije i načina na koji trendovi utječu na globalne i regionalne poslovne zajednice. Također, sudionici konferencije imat će priliku u sklopu predavanja Sare Habjan, Voditeljice zapošljavanja i employer brandinga tvrtke Lidl Slovenia pod nazovem The Story Behind Lidl‘s Innovative Recruiting Platform - Orbit of Opportunity čuti o načinu na koji je Lidl postao inovator na slovenskom tržištu rada, dok će Gregor Potočar, Potpredsjednik za prihod Infobipa te Mitka Avramova, regionalna potpredsjednica tvrtke Salesforce za prodaju razgovarati na temu transformacije tvrtke Infobip i ulozi tehnologije u tom procesu na predavanju pod naslovom „Transformation of a Global Player and the Role of Technology.

U sklopu panela pod nazivom „Customer and Employee Experience as a Force Behind Organisational Resilience and Growth“ Moira Homan, direktorica ljudskih resursa Podravke, Monika Majstorović, direktorica marketinga tvrtke A1 za privatne korisnike, Edvard Varda, Chief Vision Keeper tvrtke Unconditional te Senad Kulenović, Managing Partner u tvrtki Agilcon razgovarat će o važnosti iskustva korisnika i zaposlenika za uspjeh svojih tvrtki te predstaviti tekuće projekte i inicijative koje će poboljšati njihove procese i olakšati nužnu promjenu u načinu promišljanja same organizacije.

Uz niz predavanja, razgovora i panela sudionici će imati priliku razgovarati sa Salesforce stručnjacima iz tvrtke Agilcon te u izložbenom prostoru ispred konferencijskih dvorana uživo vidjeti demonstraciju Salesforce i Gecko tehnologije.

- U nešto više od dvije godine poslovanja, tvrtka Agilcon Hrvatska ostvarila je značajan rast te se pozicionirala kao referentno mjesto za CRM, marketinšku automatizaciju i HR tehnologiju. Danas smo poslovni i tehnološki partner nekima od najvećih tvrtki u Hrvatskoj i regiji, a mnogi od njih će biti prisutni na našoj prvoj regionalnoj konferenciji AdriatiCON 2022. U sklopu konferencije razgovarat ćemo o nizu tema, uključujući transformaciju i ulozi tehnologije u tom procesu, a svakako ćemo predstaviti i konkretne primjere iz prakse iz cijele regije. Vjerujem da će konferencija prerasti u tradicionalno događanje koje ne donosi samo pregled suvremenih tehnologija već i odgovore na izazove modernog tržišta te na taj način postati i mjesto važnih poslovnih susreta - izjavio je Branko Banjeglav, izvršni direktor tvrtke Agilcon u Hrvatskoj povodom organizacije prvog izdanja konferencije AdriatiCON 2022.