Najveća poslovna konferencija u regiji odgovara na ključna pitanja budućnosti poslovanja

Kako suvremene tehnologije utječu na ljude, razvoj poslovanja, ali i na politiku? Jesmo li smo spremni za promjene i inovacije? Kako iskoristiti suvremene tehnologije u korist našeg biznisa? Na ova će pitanja odgovoriti nadolazeća GO conference s krovnim nazivom “Razvoj privrede pod utjecajem suvremenih tehnologija” koja se 12. prosinca održava u Banja Luci. Kroz 2 duela, 2 panela i u dva predavanja keynote govornika gotovo 500 posjetitelja iz cijele regije imat će priliku dobiti korisne savjete kako upravljati poslovanjem, kako uvoditi promjene, ali i kako razviti nove vještine kod tima te kako uz isti broj ljudi, uz pomoć suvremenih alata poboljšati poslovanje, povećati produktivnost, prihod i profit.

Dugoočekivana biznis konferencija okupit će poduzetnike, stručnjake i ministre iz regije no čast da otvori ovu manifestaciju pripala je Tomislavu Cvitanušiću, maratoncu, triatloncu i alpinistu te Predsjedniku nadzornog odbora Olimpijskog komiteta BiH koji je ove godine osvojio najviši vrh svijeta Mount Everest.

Na duelima i panelima te sjajnim predavanjima mnogobrojni gosti moći će naučiti puno od brojnih eminentnih imena poput Ivana Bildija, regionalno poznatog digitalnog i marketinškog stručnjaka te suosnivača Masterboxa, jedne od osnivača pregovaračkog tima MUP-a Srbije, danas predavača Mokrogorske poslovne škole, Tanje Kljun i Ivanke Novaković, HR Direktorke Delta Holdinga. Da li suvremene tehnologije dovode do nove talačke krize i da li smo svi mi taoci suvremenosti? U kojoj mjeri su se politike regije prilagodile suvremenoj tehnologiji svijeta, i kojih je to 10 ključnih alata za optimizaciju rada u svakom poslu – ovo je tek dio tema koji će otvoriti predavači i panelisti, a službeni program i agendu cijelog događanja možete provjeriti ovdje.

GO conference bit će ključna platforma za diskusiju o trenutnim izazovima i prilikama koje tehnološki sektor nudi Balkanu. U jednom danu tako će se moći čuti perspektive vodećih stručnjaka iz gospodarstva i politike, razgovarati o inovacijama i promjenama te istražiti načine kako unaprijediti ekonomski razvoj u cijeloj regiji, a sam kraj konferencije rezerviran je za after party i druženje. Stoga, osigurajte svoje mjesto na vrijeme putem goconferece.ba, a uz promocode red&wow20 osigurajte 20% koji vrijede do ponedjeljka, 27.11.