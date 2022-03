Najveći festival digitalnih i društvenih inovacija u Europi stiže u Hrvatsku

We Make Future International Roadshow pratite uživo u ZICER-u 31. ožujka 2022.

We Make Future (WMF) International Roadshow je globalna mreža međunarodnih događanja organiziranih u svrhu dijeljenja ideja i znanja iz područja inovacija, poduzetništva, startupova i digitalnih tehnologija. Cilj im je okupiti najbolje startupove iz cijeloga svijeta, predstaviti ih i omogućiti im sudjelovanje na We Make Future festivalu u Riminiju.

Prvo izdanje hrvatskog WMF International Roadshowa održat će se u Zagrebačkom inovacijskom centru (ZICER) 31. ožujka 2022. godine. Ovaj međunarodni događaj organiziraju Talijansko-hrvatska gospodarska komora i ICE - Talijanski institut za vanjsku trgovinu (ITA AGENCIJA) u partnerstvu sa ZICER-om. Ulaz je slobodan uz obaveznu prethodnu registraciju.

WMF - najveći festival digitalnih i društvenih inovacija u Europi, u organizaciji Search On Media Group, dolazi u Hrvatsku. Zagreb je druga stanica putovanja koje će obuhvatiti 12 zemalja na čak 5 kontinenata sa svrhom jačanja globalne suradnje i dijeljenja ideja u digitalnom, društvenom i poduzetničkom sektoru.

WMF International Roadshow u Hrvatskoj, rezultat suradnje WMF-a, Talijansko-hrvatske gospodarske komore (THGK) i ICE - Talijanski institut za vanjsku trgovinu (ITA Agencija), povezat će poduzetničke ekosustave Italije i Hrvatske, jačajući njihove međusobne odnose i rast međunarodne mreže inovacija.

Nakon prvog kruga selekcije, WMF, THGK i ICE odabrali su 10 hrvatskih i 10 talijanskih startupova koji će se natjecati pred publikom i žirijem u ZICER-u.

Tri najbolje ocjenjena startupa dobit će priliku predstaviti se na WMF2022 kroz sudjelovanje u expo dijelu festivala.

WMF2022 održat će se od 16. do 18. lipnja u Italiji u Rimini Expo Centru gdje će šest odabranih međunarodnih startupova na glavnoj pozornicu Festivala predstaviti svoje inovativne projekte. Ocijenit će ih žiri sastavljen od investitora, korporativnih partnera, predstavnika startup inkubatora i fondova rizičnog kapitala iz cijeloga svijeta.

Tijekom prethodnih godina za ovo je natjecanje nominirano 3.300 startupova od kojih su najbolji ostvarili preko 2 milijuna eura nagrada.

– Danas ključ za rješavanje velikih problema čovječanstva leži u suradnji između svih aktera u globalnom društvu, od građana do institucija. Kombinacija održivosti s inovacijama i rastom temeljni je korak za naš planet i to je korak koji se mora poduzeti danas. To je ključna točka za izgradnju ekosustava međunarodne suradnje u ime inovativnosti i održivosti, cilj koju je oduvijek slijedila naša stvarnost, Search On Media Group, i razvijena kroz brojne projekte uključujući WMF – objašnjava Cosmano Lombardo, izvršni direktor Search On Media Group i predsjednik WMF-a.

– Drago mi je što zajedno s našim partnerima iz Talijansko-hrvatske gospodarske komore i Talijanske trgovinske agencije ove godine po prvi puta u Hrvatsku dovodimo We Make Future International Roadshow. Čestitam svim startupovima koji su uspješno prošli prvi selekcijski krug i time dobili priliku za predstavljane svojih projekata. Svim natjecateljima želim sreću prilikom pitchanja. Sudjelovanj na We Make Future festivalu u Riminiju prilika je koja može otvoriti nove međunarodne suradnje. Pozivam sve startup entuzijaste da dođu u ZICER 31. ožujka, poslušaju zanimljiva predavanja i podrže svoje startup favorite – govori Frane Šesnić, direktor ZICER-a.

Broj sudionika na događaju je ograničen. Sve zainteresirane pozivamo da svoje besplatno mjesto u publici osigurate prijavom putem linka.

Prijave su otvorene do 29. ožujka 2022. godine ili do popunjena mjesta.

Program događanja: 08:30 - 09:00 REGISTRACIJA 09:00 - 09:30 OTVORENJE KONFERENCIJE I POZDRAVNI GOVORI 09:30 - 09:35 IZ HRVATSKE DO GLOBALNOG USPJEHA 09:35 - 09:45 KAKO BANKA PRIDONOSI RAZVOJU STARTUPA 09:45 - 10:45 STARTUP NATJECANJE – 1. DIO 10:45 - 11:05 NETWORKING UZ KAVU 11:05 - 11:45 STARTUP NATJECANJE – 2. DIO 11:45 - 12:20 REGIONALNI CENTAR IZVRSNOSTI ZA ROBOTSKE TEHNOLOGIJE 12:20 – 13:00 STARTUP NATJECANJE – 3. DIO 13:00 – 13:30 PROGLAŠENJE POBJEDNIKA 13:30 – 14:30 DRUŽENJE UZ ZALOGAJE

Startupi koji sudjeluju također će imati priliku stupiti u kontakt s važnim dionicima zahvaljujući Sveučilištu u Zagrebu (Fakultet elektrotehnike i računarstva) i tvrtkama poput OVHclouda, Zagrebačke banke i Privredne banke Zagreb. Dvostruka je to prilika za predstavljanje i suradnju, za startupove s jedne strane te investitore i tvrtke s druge strane.