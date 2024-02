Nazivaju ga Facebook genijem: Osnivač UNILAD-a na Danima komunikacija naučit će nas sve o moći društvenih mreža

Alex Partridge potpisuje neke od najvećih viralnih medijskih senzacija – UNILAD, LADbible te ADHD Chatter – i stiže u Rovinj od 11. do 14. travnja otkriti DK zajednici tajne svoga uspjeha na društvenim mrežama!

Što je zajedničko Steveu Jobsu, Marku Zuckerbergu i Alexu Partridgeu? Sva trojica napustili su fakultete. No sva trojica također su postigli nevjerojatne uspjehe i utrli put novim generacijama, svaki od njih u svom digitalnom okruženju. Alex Partridge, osnivač nekih među prvima viralnim Facebook stranicama, jedan je od prvih koji su shvatili koliko društvene mreže mogu biti istinski utjecajne. Upravo on pridružit će se zadivljujućem postavu Dana komunikacija, koji će se i ove godine od 11. do 14. travnja održati u Rovinju.

Dosegnuvši više od milijarde ljudi diljem svijeta, priča o UNILAD-u i LADbibleu naoko je jednostavna – riječ je o svima dobro poznatim digitalnim fenomenima koji pokrivaju širok raspon vrućih tema pop-kulture uz slavne goste poput Keanua Reevesa i Toma Hollanda. Iako su specijalnost platformi viralni videi i memovi, Partridgeovi UNILAD i LADbible često su bili među pokretačima društvenih inicijativa i kampanja podizanja svijesti o važnim temama zajednice, pokazujući istinsku moć koja može proizaći iz potencijala društvenih mreža.

Iako je Alex Partridge ove platforme, koje danas kombinirano broje više od 120 milijuna pratitelja, vrlo brzo pretvorio u unosan posao, u pozadini njegova pothvata stajali su brojni izazovi – egzistencijalne krize prouzrokovane ogromnim uspjehom u ranoj mladosti, a naposljetku i tužba oko vlasništva s investitorima. No ovaj Facebook genij, kako ga često oslovljavaju mediji, uspješno je prevladao sve prepreke i nastavio je, napustivši ‘LAD‘ brend, inovirati u brzorastućem digitalnom krajoliku, među ostalim i podcastom ADHD Chatter.

– Trenutak kada sam prestao pokušavati biti ‘normalan‘ ujedno je trenutak kada sam počeo blistati – poručuje Partridge, čija sposobnost da prepozna puls internetske kulture i stvori privlačan sadržaj i dalje odjekuje među milijunima diljem svijeta.

Činjenica jest da internet danas nije onaj isti internet koji smo poznavali 2012., u zlatnoj eri Facebooka, no ako netko zna kako zaokupiti pažnju na društvenim mrežama u 2024. godini, to je definitivno on, stoga na DK2024 dolazi s predavanjem Unleash Your Social Media Superpowers: Captivate, Convert, and Conquer! Konkurencija za prostor na feedu žestoka je – i samo postaje žešća, a ovaj stručnjak ima provjerene strategije koje će zaokupiti pažnju i stvoriti vjernu online zajednicu.

Na glavnoj festivalskoj pozornici, na kojoj će se Partridgeu pridružiti i Dan Ariely, svjetski poznat bihevioralni ekonomist, psiholog i znanstvenik koji se bavi ljudskim ponašanjem; kao i Eugene Cheong, kreativni buntovnik iz Azije s više od tisuću priznanja za svoj rad te niz drugih svjetskih stručnjaka, ovaj će tipično-netipični festival nastaviti osvajati srca svih željnih kritičkog razmišljanja, novih pristupa i inovativnih tehnologija. Poznati po postavljanju nekonvencionalnih pitanja i potrazi za nesvakidašnjim odgovorima, Dani komunikacija svake godine pružaju neponovljiva iskustva i okupljaju najdražu zajednicu tržišnih komunikacija.

Svi kreativci, marketingaši, digitalci, mediji i drugi komunikatori koji se i ove godine žele naći u društvu domaćih i svjetskih tržišnih lidera informacije o sudjelovanju mogu pronaći na www.danikomunikacija.com.