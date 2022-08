Ne propustite jedinstvenu ljetnu gastro i glazbenu avanturu uz Cubismo i Songkillerse

Split je hit ljetna destinacija koja nije samo poznata po mirisu mora, dugim šetnjama najljepšom rivom, Bačvicama i Marjanu, već vrhunskom gastronomskom tradicijom i najvećim glazbenim spektaklima. Prvi put u samom srcu Splita, predivnom ambijentu parka Zvončac, ne propustite posjetiti Split park festival koji traje do 14. kolovoza. Split park festival pobrinuo se i za najljepšu ljetnu razglednicu od popularnih 'cvika' Optike Anda, kao najpoznatijeg modnog dodatka svakog Dalmatinca i Dalmatinke. Prepustite se najfinijim mesnim, ribljim i vegetarijanskim delicijama te uživajte u nadolazećim koncertima. Očekuju vas funky ritmovi grupe Songkillers, koji nastupaju 5. kolovoza, a zatim vas očekuje dašak Kube uz mojito koktele, ritmove salse i koncert grupe Cubismo 7. kolovoza.

Inspirirani bezbrižnim ljetnim trenucima, čak 10 regionalnih i lokalnih ugostitelja predstavlja posjetiteljima festivala posebno pripremljene jelovnike. Tako vas do 14. kolovoza očekuju selekcije raznih glavnih jela i nezaobilaznih slatkih zalogaja.

Kako smo u Dalmaciji, najbolje je krenuti s ribljim menijem, posebno zastupljenim kod Fish Delish ugostiteljske kućice, gdje možete probati jela od liganja, kozica, lososa, odreske od tune, zatim tempura od morskih plodova i razni finger food od morskih zalogaja. Zanimljiva kombinacija morskih okusa nalazi se i kod Olympic Split, koji je svoja zanimljiva, slasna i vizualno privlačna jela bazirao na tajlandskoj kuhinji. Možete probati Pad Thai s kozicama, salatu od hobotnice, zatim od inćuna te razne tjestenine, a od kojih se posebno ističe ona s pršutom i umakom od bijelih tartufa. Under the sea kako mu i samo ime kaže, priča svoju riblju priču na američki način. Upravo ponudom burgera od tune i lososa, privukao je velik broj ljubitelja drugačijih i inovativnijih okusa ribljih delicija. Inozemna svjetska kuhinja došla je u Split čak i kroz sushi and wine by IKURA, koncept koji objedinjuje najpoznatije zalogaje od riže i vino. Tako se kod ovog ugostitelja nude razne sushi kombinacije od ribe i mesa, te vegetarijanske od povrća. Također, ne propustite spring rolice kao predjelo koje će vas odvesti u daljnja istraživanja raznih okusa.

Osim morskih zalogaja, oduševit će vas burgeri, burritosi, svježe pečene pizze iz krušne peći, a sve to donose poznati chefovi iz lokalnih splitskih restorana. Burger house by Eva Amelly nudi klasične burgere, ali i jedinu vegetarijansku opciju burgera na festivalu. Tu je i Burgers and burrito by Mario Mandarić, jedan od najpoznatijih ugostiteljskih lica koji se drži provjerene vrhunske recepture. Dante burger od kojeg se okusi govedine tope u ustima, do burrito s piletinom i za kraj burger od tune s jabukom, jogurtom, medom, rikolom i limunom. Teško je ostati imun na sve, a najmanje na ovako zanimljive kombinacije jela koje se nude u festivalskoj ponudi. Velum pizze iz krušne peći, koja može biti cijela u jednom okusu, a može se uzeti i pizza cut. Očekuju vas čak 4 zanimljive vrste: pizza Mortadella s pestom od pistacija i bosiljka, klasik Margarita, pizza s dimljenim lososom, avokadom, artičokama i rikolom te Philly Cheese s biftekom, karameliziranim lukom i cheddar sirom. Kako ne bi ostali samo na svjetskim kuhinjama, Biberon se pobrinuo da svi domaći i strani posjetitelji dobiju i dašak „naše“ kuhinje kroz ponudu ćevapa koje mirišu na svježe pečeno meso i ukusne lepinje.

Klasične ili američke? Kinder ili Oreo? Za sve sladokusce očekuje vas La Creperia s najukusnijim palačinkama te Biberon s pravim ljetnim osvježenjem – sladoledima raznih okusa. Za poznavatelja pića, posebno se ističe ponuda raznih ljetnih signature koktela, bogat izbor vina, piva te drugih pića poznatih barmena, od kojih se ističe ponajviše Hrvoje Rihtarić. Split Park festival osim što predstavlja sinonim za dobru zabavu i vrhunsku gastro ponudu, važno je istaknuti i humanitarnu notu. Svim štićenicima udruge „Most“ svakog će se dana dodjeljivati hrana koja se nalazi u ponudi festivala.

Ulaz je slobodan za sve posjetitelje. Radno vrijeme je svaki dan od 17 sati do ponoći, a vikendom do 1 ujutro. Festival je dio kulturno – zabavne manifestacije 'Spli’ski litnji koluri'.

Dodatne informacije možete saznati na društvenim mrežama Split park festivala Facebook i Instagram, te na društvenim mrežama i službenoj stranici Turističke zajednice Grada Splita.