U nekim smo područjima bolji i od država s najboljom digitalizacijom

APIS IT kao tvrtka koja se brine o kritičnoj državnoj informacijskoj infrastrukturi, odavno je društvo od posebnog interesa za Hrvatsku

S gotovo šesto zaposlenih Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama – APIS IT – vodeća je tvrtka u sustavu državne informacijske infrastrukture. Prošle godine, kada je obilježila šezdeset godina od osnutka, nakon dvadesetogodišnjega zajedničkog vlasništva Grada Zagreba (49 posto) i Republike Hrvatske prodajom je prešla u isključivo državno vlasništvo. Predsjednik Uprave APIS IT-a Saša Bilić ističe da je za javnu upravu osigurana najmodernija digitalna platforma koja omogućava brži razvoj novih i složenih usluga za građane i poduzetnike. Bilić je ujedno od rujna 2023. predsjednik EURITAS-a, Europske udruge pružatelja javnih informacijskih usluga, čije je sjedište u Beču.

Kako je na poslovanje i ustroj utjecala promjena u prošloj godini kad ste prešli u isključivo državno vlasništvo?

– Budući da smo od osamostaljenja Republike Hrvatske primarno orijentirani na pružanje IT usluga državnoj upravi, promjena vlasništva nije donijela velike operativne promjene. Naime, APIS IT kao tvrtka koja se brine o kritičnoj državnoj informacijskoj infrastrukturi, bilo da je riječ o sustavima Porezne i Carinske uprave, izborima bilo održavanju temeljnih registara kao što su matice i OIB, odavno je društvo od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, pa je takva odluka osnivača bila logična i očekivana. Nama u APIS IT-u to je dodatna potvrda naše strateške pozicije kao ključnog pružatelja javnih IT servisa.

Koji su bili najvažniji projekti do sada?

– Ponosni smo na bogatu povijest u kojoj smo zaista bili pioniri informatizacije Hrvatske. Samo u posljednjih dvadeset godina sudjelovali smo u nekima od ključnih projekata digitalizacije javne uprave: uvođenju ePorezne i eCarine, OIB-a, fiskalizaciji, uspostavi Centra dijeljenih usluga. Danas su to veliki projekti iz Nacionalnog programa otpornosti i oporavka (NPOO), prije svega ‘Digitalna transformacija Porezne uprave‘, koja je prema opsegu i kompleksnosti najveći projekt u našoj povijesti.

Prepoznati ste i po svojim podatkovnim centrima.

– Počeli smo s podatkovnim centrom na lokaciji tvrtke u Zagrebu, no rastom obujma poslovanja, osobito u sklopu projekta uspostave Centra dijeljenih usluga kojim smo konsolidirali državnu informacijsku infrastrukturu, pokazala se potreba za povećanjem kapaciteta, zato danas raspolažemo s dva podatkovna centra razine TIER 3. Taj certifikat jamči da svojim korisnicima iz javnog i privatnog sektora osiguravamo uslugu smještaja njihove IT infrastrukture i podataka najviše razine sigurnosti i dostupnosti.

Kakvi su poslovni pokazatelji? Što očekujete ove i iduće godine?

– Preliminarni rezultati za 2024. govore da je iza nas još jedna iznimno uspješna godina. U odnosu na 2023. prihodi i dobit porasli su nam za trideset posto, a trend rasta svih poslovnih pokazatelja bez prekida bilježimo od 2017. To je u prvom redu odraz velikih ulaganja u dva mandata ove Vlade koja je digitalnu transformaciju društva i javne uprave postavila kao prioritet u NPOO-u i tako usmjerila velik dio europskih sredstava u projekte digitalizacije. To je i rezultat napora koji smo uložili u poslovnu i tehnološku transformaciju zahvaljujući kojoj danas možemo preuzeti i provesti najkompleksnije projekte. Budući da projekti NPOO-a traju do sredine 2026., očekujemo će se taj trend nastaviti.

Kako stojite u usporedbi sa sličnim tvrtkama u Europskoj uniji?

– U EURITAS-u APIS IT sudjeluje od 2017. te se možemo uspoređivati s tvrtkama iz desetak europskih zemalja, među kojima su i države s najvišom razinom indeksa digitalizacije kao što su Finska i Danska. Razmjenom znanja i iskustava vidimo da uspješno držimo korak u svim područjima poslovanja, a u nekima i prednjačimo, pa smo tako u dva navrata kolegama pružili savjetodavne usluge u uspostavi softverski definiranih podatkovnih centara.

Ostvaruje li EURITAS svoje ciljeve?

– Iz pozicije predsjednika te organizacije mogu reći da smo ostvarili svoj glavni cilj: promicanje specifičnih interesa javnih providera IKT-a u javnom sektoru i pozicioniranje organizacije kao sugovornika Europske komisije u važnim pitanjima o digitalizaciji javnog sektora. Naša je osnovna misija raditi na jačanju digitalne suverenosti na razini Europe, odnosno povećati sposobnost država članica i EU-a da samostalno odlučuju, upravljaju i štite svoje podatke, tehnologiju i digitalnu infrastrukturu i smanje ovisnost o vanjskim akterima. Aktualne geopolitičke okolnosti i novo zaoštravanje trgovinskih odnosa samo dodatno pojačavaju važnost tehnološke neovisnosti, zbog čega se u posljednje vrijeme EURITAS proširio na nove članice u Irskoj, Bugarskoj i Velikoj Britaniji.