NEM Dubrovnik 2023 objavio agendu: 12 keynotea, 60 govornika, ekskluzivne projekcije i posebne najave

Sony Pictures Television, Lionsgate, BBC Studios predstavljaju nove sadržaje, The Walt Disney Company i Telekom Srbija dijele novosti, United Group, Warner Bros. Discovery, SkyShowtime, Deutsche Telekom, CME i ostali pružaju uvide u industriju

Objavljena je potpuna agenda za NEM Dubrovnik 2023 koji će se održati od 5. do 8. lipnja 2023. godine u Hotelu Dubrovnik Palace. Deseto izdanje omiljenog TV marketa Srednje i Istočne Europe bit će najveće dosad, s 12 keynote govornika koji će dati vrijedan uvid u složenu TV industriju koja se stalno mijenja:

Victoriya Boklag, CEO, United Group, Jamie Cooke, GM CEE, Baltics, Middle East, Mediterranean, Turkey and EMEA Pay TV and Creative Agency, Warner Bros. Discovery, Vladimir Lučić, CEO, Telekom Srbija, Dimitris Michalakis, COSMOTE TV Executive Director at Hellenic Telecommunications Organisation, Louise Pedersen, CEO, All3Media International, Vanda Rapti, EVP & Chief Commercial Officer for North America and Viaplay Select, Viaplay Group, Monty Sarhan, CEO, SkyShowtime, Frank Spotnitz, CEO, Executive Producer, Big Light Productions, Dušan Švalek, Deputy CEO, CME, Maria Valenzuela, General Manager, Movistar Plus+ International Division, Moritz Von Kruedener, Managing Director, Beta Film GmbH i Mark Young, EVP, Distribution & Networks, EMEA, Sony Pictures Television.

Sa svojih 20 godina iskustva u emitiranju, voditeljsku palicu programa imat će legendarna voditeljica Kasia Madera, BBC News.

Ključne teme i paneli

Otvaranje će biti posvećeno deset uzbudljivih godina izgradnje brenda NEM, o čemu će se govoriti tijekom panela naziva 10 YEARS OF NEM pod pokroviteljstvom agencije Mediavision.

Koji su kriteriji kupaca pri kupnji novog sadržaja? Odgovore ćemo dobiti na panelu naziva WHAT MAKES CONTENT BUYERS TICK AND HOW DO THEY FIND THAT PERFECT FIT?, pod pokroviteljstvom Prve TV.

EUROPE AND BROADCASTERS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES jest panel koji sponzorira ACT. Istražit će ulogu koju zakonodavac i regulator mogu imati, osobito na europskoj razini, kako bi se ojačala medijska industrija.

Panel naziva CENTRAL EUROPE: WHAT STORY DO WE WANT TO TELL THE WORLD?, pod pokroviteljstvom TVP Worlda, otkrit će gdje se regija Srednje i Istočne Europe nalazi po pitanju imidža i identiteta.

Tijekom panela IS EUROPE BEING TERRITORIALLY DIVIDED IN TERMS OF GLOBAL STREAMERS’ INVESTMENTS? sudionici će saznati kakva je budućnost istočnoeuropskih originalnih produkcija.

O SVOD uslugama i operaterima koji se bore s inflacijom i učincima prenapučenog tržišta raspravljat će se na panelu END-USER PRICING WARS.

Novi Zakon o elektroničkim medijima stupio je na snagu u listopadu 2021. Panel naziva MUST-OFFER IN CROATIA ponudit će uvid u nove uvjete vezane za predviđene naknade i kako će to utjecati na kabelske operatere i sporazume o slobodnoj trgovini.

Tijekom panela EVERYTHING YOU’VE ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT FAST BUT WERE AFRAID TO ASK, sudionici će naučiti sve o poslovanju i tehničkim detaljima Free Ad-podržanog Streaming TV-a (FAST).

Impresivna lista panelista i moderatora

Panel-rasprave bit će zanimljive i korisne zahvaljujući govornicima: Sanja Božić-Ljubičić, Pickbox, Mediavision i Mediatranslations, Matthias Settele, TV Markíza i CME, Branko Čakarmiš, Pro Plus, Pavel Stantchev, TV2 Media Group i Planet TV, Adrian Ježina, Telemach Croatia i Telemach Slovenia, Jan Maxa, Czech Television, Katarina Pavlović, Prva TV i B92, Marcin Skabara, TVP (Telewizja Polska S.A.), Rahela Štefanović, Croatian Radiotelevision (HRT), Iza Piotrowska, Duck TV, Jonathan Broughton, EBU, Grégoire Polad, Association of Commercial Television and Video on Demand Services in Europe, Paweł Kosiacki, Polsat Media, Carolina Lorenzon, ACT, Board Nuno Soares de Oliveira, NOS, Tonko Weissmann, RTL Croatia, Filip Styczyński, TVP World, Jason J. Smart, Kyiv Post, Sergej Sumlenny, European Resilience Initiative Center (ERIC), Robert Šveb, Croatian Radiotelevision (HRT), Sascha Fahrbach, TVP World, Julia Maxwell, Viaplay Group, Daniel Friedlaender, Sky EU Office, Emmanuel Eckert, Mediawan, Christian Grece, European Audiovisual Observatory, Anna Lenerova, O2 Czech Republic, Peter Wassong, Deutsche Telekom, Maria Rua Aguete, Omdia, Tonko Obuljen, HAKOM, Nikola Klisović, A1 Croatia, Siniša Đuranović, Croatian Telekom, Dražen Mavrić, Nova TV, Krešimir Partl, Ministry of Culture and Media Croatia, Guy Bisson, Ampere Analysis, Stefan Niesen, Amagi Corporation i drugima.

TV Tech Showcase i prezentacije

Poseban dio agende je TV Tech Showcase, program namijenjen tehnološkim tvrtkama koje svojim inovativnim rješenjima unapređuju rast i razvoj TV industrije.

Anette Schaefer, Big Picture, predvodit će panel i predstavljanje tvrtki Comcast Technology Solutions, Broadpeak, Gcore i Sandbox Group.

Vrijedno znanje također će se podijeliti kroz prezentacije govornika Haymi Behar, SPI International (Canal+ Company), Marcel Satanek, Slovak Telekom i Digi Slovakia, i Aymeric Genty, Eutelsat i Maria Rua Aguete, Executive Director, Technology Fellow, Omdia.

Projekcije najnovijeg sadržaja, prilike za umrežavanje i nezaboravni partiji

Prvi dan započet će ekskluzivnom projekcijom, pićem i večerom uz švedski stol Sony Pictures Televisiona. Nakon toga, Eutelsat će prirediti zabavu na terasi na krovu koja pruža taj posebni NEM Dubrovnik pogled.

Drugog dana posjetitelji će se upoznati s novitetima iz Lionsgatea. Paramount Global Content Distribution sponzorira Happy Hour i priliku za umrežavanje uz bazen, a nakon spektakularnog zalaska sunca, Telekom Srbija dominirat će drugom večeri sa svojim Exclusive Announcement Panelom, nakon čega će uslijediti veliki party na Vala Beach Clubu.

Tijekom trećeg dana, BBC Studios predstavit će svoj novi sadržaj, nakon čega će Pickbox NOW & Pickbox TV organizirati ručak s koktelima za sve sudionike, TVP World počastit će sve sudionike Happy Hourom na terasi uz bazen, nakon čega će svi sudionici krenuti na Brilliant Change Event koji sponzorira The Walt Disney Company u noćnom klubu Lazareti u dubrovačkom starom gradu.

I dok agenda predstavlja najbolje što TV industrija trenutno ima za ponuditi, naš market kao i cijeli Hotel Dubrovnik Palace će vrvjeti sastancima s najvećim brojem donositelja odluka i kupaca. Deseto izdanje TV marketa bit će ispunjeno govorima keynote govornika, panel-raspravama i prezentacijama uz premijere te umrežavanje sudionika i gostiju. Tijekom ta četiri dana, NEM Dubrovnik 2023 ponovno će postati “place to be” za profesionalce iz TV industrije koje zanimaju nova znanja i trendovi.

Za više informacija, posjetite službenu web-stranicu NEM Dubrovnik 2023.