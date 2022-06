NEM DUBROVNIK: NIKAD VAŽNIJA ULOGA I BUDUĆNOST TELEVIZIJE

Najveći profesionalci televizijske industrije podijelili su iskustva rada u TV industriji, objasnili nam važnost televizije u doba krize i prezentirali nam svoju viziju budućnosti medijskog tržišta. Tvrtka AMC Networks International najavila je pokretanje streaming servisa AMC+ u srednjoj i istočnoj Europi 2023. godine.

Nakon dva dana ispunjena diskusijama o novim trendovima i snažnim strategijama te premijerama najnovijih TV serija, treći je dan NEM Dubrovnika 2022. skrenuo pozornost na usporedbu globalne i regionalne industrije, budućnost televizijskog iskustva, utjecaj televizije u doba krize te važnost podržavanja ukrajinske kreativne industrije, a prikazane su i dvije nove serije iz produkcijskog pera Telekoma Srbije.

OD TELEVIZIJE U DOBA KRIZE DO UKRAJINSKE AUDIOVIZUALNE INDUSTRIJE

Dan je započeo kavom i networkingom koje je organizirao SPI International/FilmBox, a nastavljen je uzbudljivim panelom FTA'S Key Role In a Crisis na kojem su se okupili istaknuti decision-makeri: Robert Šveb (General Director, Croatian Radiotelevision), Matthias Settele (General Director TV Markíza and Member of the Editorial Board, CME), Grégoire Polad (Director General, Association of Commercial Television and Video on Demand Services in Europe), Natalija Gorščak (Vice-chair, EBU TV Committee), a panel je moderirao Chris Dziadul (Editorial Director and Chief East European Analyst, Broadband TV News).

Debatirali su o širenju istinitih informacija umjesto lažnih vijesti kao izazovnoj, ali krucijalnoj zadaći televizije u intenzivnim vremenima krize.

- Moramo ulagati u novinarstvo. U utrci da budemo prvi i najbolji, fokusiramo se na pogrešne stvari - upozorila je Gorščak i dodala kako je istraživanje EBU-a iz 2016. godine The role of public service media in democracy pokazalo da zemlje sa snažnim javnim medijskim servisom imaju i bolje razvijenu demokraciju.

- Javni servis je ključan igrač na tržištu. Komercijalna televizija bi trebala biti svjesna da će, ako izgube javni televizijski servis, izgubiti i uzor - u pitanju je kohabitacija - objasnila je.

- Ključna je riječ povjerenje. Ako pogledate statistike u Europskoj uniji, TV i radio izvori su informacija kojima ljudi najviše vjeruju, više od 50 posto. Daleko ispod njih nalaze se društvene mreže i tražilice. Tijekom pandemije, gledatelji su se masovno vratili televiziji jer znaju da imaju regulirani medij pred sobom. Postoji čvrst argument da s regulacijom dolazi i povjerenje. Vidimo koliko gledatelji to cijene. Najveći je izazov suočavanje s društvenim mrežama koje su zamutile granicu između provjerene i neprovjerene informacije. Kako bi se održalo povjerenje, mediji moraju ravnopravno prikazivati događaje. Nije uvijek jednostavno, ali to je naša zadaća - objasnio je Grégoire Polad.

- U vrijeme kriza, ljudi se okreću televiziji. To se kristaliziralo tijekom pandemije i rata u Ukrajini, gledanost se povećala. Pokušavamo ostati što objektivniji i profesionalniji - dodao je Robert Šveb.

Zatim je o povjerenju u medije govorila i Kasia Madera, voditeljica na TV kanalu BBC World News, a Q&A The Role of Trust In an Evolving News Landscape je moderirao Zbigniew Pruski (Commercial Director and Branded Services, BBC Studios).

O utjecaju političkih okolnosti na audiovizualnu industriju govorilo se i tijekom prezentacije.

Stand With Ukrainian Content Industry. Pozornost publike bila je u potpunosti usmjerena na nedavno osnovani Ukraine Content Club. Bila je ovo prilika da se sudionici TV marketa upoznaju sa zajedničkom inicijativom ukrajinskih i svjetskih medija osnovanom kako bi pomogla ukrajinskoj audiovizualnoj industriji. Predstavnica Kateryna Vyshnevska (Head of Development and Co-Productions, Producer, FILM.UA Group) apelirala je globalnim partnerima da im se pridruže te osvijestila sudionike o važnosti podržavanja kreativne industrije i njezinih djelatnika u Ukrajini.

TRENDOVI I USPJEŠNI POSLOVNI MODELI

I trećeg dana brojna se publika okupila na panelima i prezentacijama. Panel Pay TV: Global Trends vs. CEE Trends, pod pokroviteljstvom AMC Networks Internationala, predstavio je publici TV veterane koji su komentirali na koji način trendovi, poput sve većeg broja streaming platformi, mijenjaju poziciju pay TV-a na globalnoj razini u usporedbi sa specifičnom CEE regijom. Na panelu, Levente Málnay (EVP/MD, AMC Networks International Central, and Northern Europe) najavio je pokretanje streaming servisa AMC+ u srednjoj i istočnoj Europi 2023. godine. Objasnio je kako će streaming usluga biti drugačija od drugih te surađivati ​​s različitim distributerima kao što su kabelski i satelitski operateri.

Je li FTA model još uvijek najbolji način za dopiranje do masovne publike u CEE regiji? Na panelu Are FTAs Still the Best Way to Reach a Mass Audience?, pod pokroviteljstvom Prve TV, sudjelovali su Katarina Pavlović (Program Director, Prva TV and B92), Jan Rudovský (Director of Content Acquisition and Sales, FTV Prima), Hartwig Rademacher (Vice President, National Sales and Content Management & Senior Project Manager Business Development, RTL Germany), Matej Lončarić (Director of Video Operations and Media Brands, JoomBoos & miss7), a pridružila se i Kateryna Edelshtein (SVP East Europe Area Leader, Nielsen). Debatirali su o “prijetnjama” FTA modelu na ovom području i nastojali predvidjeti nove trendove koji bi vrlo brzo mogli zahvatiti publiku i tržište u regiji.

Sve veća količina sadržajastvara izazov kompanijama koje žele privući nove, ali i zadržati postojeće korisnike. Panel Media Game for Customer Attention otkrio je kako monetizirati sadržaj u suvremenim medijskim tržištima.

O kompleksnosti IPTV platformi koje se iznova moraju prilagođavati i pronalaženju profitabilnih biznis-modela govorio je Jörg Meyer (Chief Commercial Officer, Zattoo) u prezentaciji Five hypotheses on IPTV platform concepts for network operators by Zattoo, dok je Haymi Behar (CMO & CDO, SPI International) na prezentaciji Rethinking the TV Experience: What's Next? otkrio je kako da medijske kompanije napreduju u branši koja se neprestano mijenja.

Na koji bi način TV platforme mogle funkcionirati s clouda i kakve bi to učinke moglo imati na broadcastere govorio je Martin Webb (Senior Product Manager, Cloud TV, Comcast Technology Solutions) u prezentaciji Navigating Your Digital Transformation Journey to Broadcast Cloud TV. Za sve željne networkinga i druženja na NEM terasi, Comcast Technology Solutions također je organizirao coffee break.

VODEĆI OPERATER U SRBIJI PRIKAZAO NOVE SERIJE

Treća večer bila je posvećena Telekomu Srbija, vodećem srpskom operateru koji nastavlja snažno ulagati u audiovizualnu produkciju. Jasmina Lakobrija (Head of Production, Telekom Srbija) i Marina Garović (Head of Content Sales Department, Telekom Srbija) prezentirale su sadržaj na kojem Telekom Srbija trenutačno radi.

- Drago nam je što gledatelji iz regije cijene priče koje oživljavamo. Zahvaljujući viziji i trudu našeg CEO-a Vladimira Lučića, naš sadržaj je dostupan milijunima gledatelja diljem svijeta - izjavila je Lakobrija, a Garović je dodala da su njihove serije trenutno dostupne na svim kontinentima. Publika je zatim prisustvovala internacionalnim premijerama dviju novih srpskih serija: Golden Boy i Walking With a Lion.

Nakon screeninga Eutelsat je pripremio osvježavajuće koktele uz koje su posjetitelji predahnuli, a zatim se uputili na završni party Telekoma Srbija u klubu Lazareti u staroj gradskoj jezgri. NEM Dubrovnik 2022. mnogi će pamtiti upravo po finalnoj večeri tijekom koje su stvorili brojne uspomene.

Sljedeće su se jutro gosti okupili na zadnjem ovogodišnjem druženju koje je pripremio NBCUniversal. Razmijenili su kontakte, napravili planove za buduće sastanke i suradnje te počeli odbrojavati do novog izdanja NEM-a sljedeće godine.