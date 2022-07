Neponovljiva energija zaradila je Danima komunikacija drugu britansku nominaciju za najbolji event

Inovativnost Dana komunikacija još je jednom prepoznata u jakoj kategoriji Best Longstanding Association Event, čime su plasirani među finaliste koji će ishod natjecanja saznati u listopadu.

Trogodišnja pauza samo je rasplamsala ljubav komunikacijske industrije prema Danima komunikacija – zaključak je, nakon što su se dojmovi konačno slegli, svih koji su krajem ožujka otputovali u Rovinj kako bi na 360° stageu festivala upijali uvide svjetskih komunikacijskih stručnjaka. A sada je višegodišnju tradiciju inovativnoga pristupa kreativnosti i komunikacijama, provokativnu produkciju te visokokvalitetnu organizaciju Dana komunikacija, kojima su organizatori Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) i IAB Croatia, potvrdio i britanski The Association Excellence Awards, koji je ovaj festival uvrstio u svoju selekciju najboljih evenata na svijetu.

Osnovana 2014. godine, Association Excellence nagrada već niz godina izdvaja najbolje svjetske prakse organizacija, udruženja i udruga raznolikog spektra struka. Okupljajući izvanredne stručnjake raznih struka u jedinstven žiri, ova organizacija prepoznaje pojedince, timove i inicijative te ističe izvrsnost onih koji svojim naporima stvaraju bolju zajednicu tako što djeluju za dobrobit svoje struke te njihovih članova, klijenata i šire zajednice. Prvu nominaciju Danima komunikacija dodijelila je 2019. godine, kada se održalo posljednje izdanje domaćega festivala, a ove godine DK u kategoriji Best Longstanding Event by an Association konkurira eventima iz Velike Britanije i Belgije. Ishodi natjecanja bit će poznati u listopadu, kada će pobjednici biti proglašeni u londonskom Kia Ovalu.

– DK2022 apsolutno je potvrdio svoj koncept najboljih ljudi na najboljem festivalu u regiji. Naša je prekrasna zajednica tijekom pune dvije godine ostala vjerna festivalu i kupljenim kotizacijama, željno iščekujući veliki comeback Dana komunikacija – a nama je srce puno jer se čekanje isplatilo – poručila je Dunja Ivana Ballon, direktorica Dana komunikacija i festivalskoga programa.

– Već druga nominacija za najbolji event samo je šlag na torti, priznanje trudu i upornosti te podsjetnik da je pred nama najteži izazov dosad, koji rado prihvaćamo imajući na umu svoju DK zajednicu: dogodine sve nadmašiti – dodala je Ballon.

Prostorima hotela Lone i ove je godine kolala nevjerojatna kreativna energija, a trodnevno slavlje kreativnosti obilježeno je dupkom punim festivalskim dvoranama i fantastičnom energijom te je dodatno učvrstilo stav da Dani komunikacija okupljaju najbolje od domaće industrije – ali i da na svoju pozornicu dovode najkvalitetnije predavače, koji potom dobar glas o Hrvatskoj i ovom festivalu šire svijetom. Nominacija Association Excellence Awardsa još je jedno priznanje hrvatskoj kreativnoj industriji, koja itekako može stati uz bok velikim svjetskim tržištima.

Više informacija o festivalu potražite na www.danikomunikacija.com.