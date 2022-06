Neuroth svečano obilježio 10 godina rada u Hrvatskoj i 115 godina osnivanja u Austriji

Austrijska tvrtka Neuroth slušna pomagala 10 godina svoje prisutnosti u Hrvatskoj obilježila je svečanim događanjem za stotinjak uzvanika uz nastup glazbene dive Radojke Šverko. Okupljanje je bilo i prigoda za prisjećanje na same početke tvrtke Neuroth prije čak 115 godina u Austriji, ali i na trenutni položaj osoba s oštećenjem sluha u Hrvatskoj.

- 115 godina Neurotha u Austriji i 10 godina u Hrvatskoj timski je rad i svega ovog ne bi bilo bez ljudi koji individualnim pristupom svakom uhu omogućuju kvalitetu koja nosi Neurothovo ime. Iznimna je čast biti dio Neuroth obitelji, biti dio koncerna koji od svojih početaka ne samo da omogućuje pristup najmodernijim dostignućima na području slušne akustike, nego i potiče razvoj slušnih pomagala na temelju iskustva u radu s osobama koje se suočavaju s oštećenjem sluha - izjavio je regionalni direktor Neurotha za jugoistočnu Europu, Peter Jagodič.

Izvrsnost je ono što Neuroth prati od samih početaka i što je nepovratno promijenilo područje slušne akustike i pristup korisnicima ne samo u Hrvatskoj, nego i diljem Europe u posljednjih 115 godina. No, za vrijeme 10 godina djelovanja u Hrvatskoj dogodile su se brojne promjene od kojih nisu sve bile na bolje, istaknula je direktorica tvrtke Neuroth slušna pomagala Iva Franić. U Hrvatskoj se u nekoliko navrata u tom periodu dogodilo umanjivanje prava osoba s oštećenjem sluha.

- Proces je započeo ukidanjem prava na baterije putem doznake korisnicima pomagala, a zatim i podizanje granice za zanavljanje aparata s pet na sedam godina. Posljednji i možda najteži udar, čisto zbog dalekosežnosti svog učinka, je smanjenje vrijednosti doznake za slušno pomagalo. Medicinski stručnjaci su danas ti čije mišljenje nikako ne može i ne smije biti podređeno mišljenju administracije. Unatoč otežanim uvjetima, Neuroth ostaje pri svojoj filozofiji poslovnja uz obavezu zadržavanja osnovne kvalitete proizvoda i usluge, posebno za najranjivije ekonomske skupine korisnika te nastavlja pružati vrhunsku uslugu i proizvode onim klijentima koji to od nas očekuju - istaknula je direktorica Neurotha za Hrvatsku, Iva Franić.

Neuroth je predan poticanju unapređenju statusa osoba s oštećenjem sluha što posljedično dovodi do značajnog poboljšanja kvalitete života. Jedna od inicijativa je propisivanje i nošenje dva slušna aparata jer je ta odredba već standard u drugim zemljama Europske unije. Ovu inicijativu podupire i predsjednik hrvatskog Društva za audiologiju i fonijatriju te izabrani predsjednik europskog Društva za audiologiju u mandatu 2023. do 2025. , prof. dr. Robert Trotić koji se već nekoliko godina snažno zalaže za nošenje oba slušna pomagala.

- Gubitak sluha je nepovratan. Ako slušno pomagalo nosimo samo na jednom uhu, drugo uho u potpunosti gubi sluh. Naša istraživanja su pokazala da osobe koje koriste oba slušna pomagala bolje razumiju govor i prirodnije čuju zvukove. Obostrani sluh proširuje slušno područje sa 180 na 360 stupnjeva, a potrebno je i manje pojačanje. Dva slušna aparata postižu tzv. stereo učinak uz koje osoba čuje do 12 metara udaljenosti, a s jednim do 3 metra. Uz to, kvaliteta života je nemjerljivo bolja jer se ne narušavaju kognitivne i intelektualne sposobnosti osobe s oštećenjem sluha. Pozivam vas da podržite zajedničko nastojanje kojem je cilj dugoročna dobrobit osoba koje imaju problema sa sluhom - upozorio je predsjednik hrvatskog Društva za audiologiju i fonijatriju Robert Trotić.

Trotić je pozvao na djelovanje kako oštećenje sluha kod sve većeg broja ljudi ne bi eskaliralo u javnozdravstveni problem širih razmjera.

Gostima je priređeno i posebno iskustvo jer su uvodni dio svečanosti slušali uz smanjen kapacitet sluha za 30 dB, uz zaštitu sluha Earwear koje je poslužilo kako bi doživjeli koliko je ograničavajuće čak i manje oštećenje sluha koje po hrvatskim standardima nije dovoljno za propisivanje slušnog aparata uz doznaku .

Tvrtka Neuroth slušna pomagala u Hrvatskoj djeluje putem 8 slušnih centara u kojima su korisnicima dostupna tehnološki najmodernija slušna pomagala, a uskoro se očekuje još jedan slušni centar u Zagrebu, te jedan u Zadru. Tim otvaranjima 10 godina poslovanja u Hrvatskoj bit će simbolično zaokruženo na 10 poslovnica. Neuroth svoje djelovanje u Hrvatskoj nastavlja vlastitim primjerom beskompromisne kvalitete pri čemu će osvješćivanje o potrebi ranog dijagnosticiranja i pravodobnog djelovanja biti na vrhu prioriteta. Svečano obilježavanje dviju važnih obljetnica je zaključeno uz Neurothovu krilaticu – Bolje čuti, bolje živjeti.