Nije dvojba treba li ili ne treba bazen, već kakav je bazen potreban

Kao vodeći regionalni distributer opreme za bazene, Aquachem posluje u jedanaest zemalja. Hrvatsku i Sloveniju pokriva Aquachem Hrvatska, Srbiju Aquachem u Beogradu, a preko ovlaštenih distributera prisutan je u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Grčkoj, Bugarskoj, Rumunjskoj, Mađarskoj i Italiji. Direktor Aquachema Dražen Škrivanek planira u sljedeće dvije godine proširiti prisutnost također preko distributera na Albaniju, Austriju, Slovačku i Češku. Osim distribucije opreme za bazene, ističe da s timom od 13 inženjera strojarstva i elektrotehnike Aquachem nudi uslugu inženjeringa od projektiranja strojarskih i elektroinstalacija bazenske tehnike i fontana do njihova izvođenja, kao i uslugu servisa i održavanja bazenske opreme.

Što sve obuhvaća ponuda suvremenih bazena za hotele?

Aktualni trendovi u turizmu definiraju sadržaje koje hoteli trebaju ponuditi svojim gostima, među njima su bogati i sadržajni bazenski kompleksi poput wellness-zona sa zatvorenim hidromasažnim bazenima, rekreacijskim bazenima, saunama, ledenim kupkama…, otvoreni bazeni koji zadovoljavaju potrebe svih dobnih skupina, baby-bazeni, dječji bazeni s atrakcijama ili vodeni gradovi, spray-parkovi (prskališta), adrenalinski bazeni s toboganima te bazeni za relaksaciju s raznim masažama, sjedećim i ležećim, slapovima, žuborećim plažama ili vodenim barovima.

Koja je vodena zabava najpogodnija i najtraženija za djecu?

Kod osmišljavanja koncepata bazena za hotele i kampove čije su ciljane skupine obitelji s djecom jedan od osnovnih preduvjeta je zadovoljavanje sadržaja za potrebe djece. Ako ste sadržajima i atrakcijama zadovoljili djecu, tada ste i roditelje! Za djecu prema dobnim skupinama najatraktivniji su baby-bazeni za djecu od jedne do četiri godine, spray-parkovi za djecu od četiri do deset godina te dječji bazeni s vodenim atrakcijama i vodenim gradom s toboganima za djecu od osam do četrnaest godina.

Koji su trendovi vezani uz bazene u kampovima?

Kampovi su velikim dijelom usmjereni na obitelji sa i bez djece te je potrebno zadovoljiti širi spektar potreba. Svaki kamp treba jednu ili više, ovisno o veličini, zona s bazenima. Bazenske zone trebaju biti koncipirane slično kao i vanjski bazeni uz hotele, dakle baby-bazeni, spray-parkovi, dječji bazeni, adrenalinski bazeni te relaksacijski bazeni za odrasle. Osim bazenske zone, u posljednjih nekoliko godina, naročito nakon COVID-19, gosti u kampovima traže određenu privatnost, što je dovelo do velikog rasta popularnosti mobilnih kućica, uz koje se traže mali privatni bazeni samo za goste u mobilnoj kućici kao i rast potražnje za hidromasažnim kadama koje se postavljaju na terase uz mobilne kućice.

Jesu li i privatni iznajmljivači sve više zainteresirani za gradnju bazena, hidromasažnih kada i sauna?

Kod privatnih iznajmljivača više ne postoji dvojba treba li ili ne treba bazen, već kakav bazen. S bazenom se može produljiti sezona bookinga za jedan do dva mjeseca, postići bolji postotak bookinga za više od 20 posto te postići bolja cijena bookinga. Da bi zadovoljili zahtjeve tržišta, takvi bazeni moraju biti grijani. U priobalnom dijelu i na otocima bazen uz kuću za najam je must have, a sve više i uz kuće za najam u kontinentalnom dijelu. U njima se također sve više traže hidromasažne kade uz bazen ili kao alternativa ako nema prostora za gradnju bazena. U planinskim dijelovima poput Like i Gorskoga kotara sve su traženije i vanjske finske saune kao dodatni sadržaj.

