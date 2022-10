Nina Mimica nova članica Uprave za inovacije u Studencu

Inovativni projekti i korištenje napredne analitike unaprijedit će izvrsnost i optimizirati poslovanje Studenca za još snažniji razvoj na tržištu

Nadzorni odbor Studenca potvrdio je Ninu Mimicu novom članicom Uprave za inovacije (CINO) u Studencu i time učvrstio strateški smjer poslovanja jednog od vodećih maloprodajnih lanaca u Hrvatskoj. Nina Mimica će biti odgovorna za osmišljavanje i provedbu inovativnih projekata, implementaciju napredne analitike i korištenje tehnologije za razvoj kompanije. Također, vodit će Studenac Digital koji će, kao centralna točka izvrsnosti kompanije, razvijati inovacije u skladu s tržišnim trendovima te istovremeno optimizirati poslovanje Studenca, ali i donositi nova rješenja.

Nina Mimica pridružuje se dosadašnjoj Upravi koju čine Michal Senczuk, predsjednik Uprave, Rafal Cieslakowski, član Uprave za komercijalne poslove, Dragan Baškarad, član Uprave za operativne poslove, Filip Bilanović, član Uprave za razvoj poslovne mreže i Michal Halwa, član Uprave za financije.

- Veliko nam je zadovoljstvo što se Nina pridružuje Upravi Studenca jer će njezina stručnost i motivirajuće liderstvo dodatno doprinijeti daljnjem provođenju poslovne strategije kompanije. Naime, inovacije i digitalna transformacija naš su zacrtani strateški smjer kako bismo napravili još jedan korak bliže kupcima, ali i povećali učinkovitost cjelokupnog poslovanja. Upravo smo zato i pokrenuli Studenac Digital, centar izvrsnosti za inovacije i najnaprednije korištenje analitike i upravljanje podacima. Studenac već sada u svom inovativnom proximity formatu nema izravnu konkurenciju, a intenzivno ćemo nastaviti obogaćivati ponudu prema specifičnim potrebama kupaca. Osnaženi iskustvom, znanjem i novom energijom koju donosi Nina, nastavljamo s ulaganjem u razvoj inovacija te aktivno osluškujemo dinamično tržište i tražimo prilike kako bismo čim uspješnije odgovorili na potrebe naših kupaca - poručio je Michal Senczuk, predsjednik Uprave Studenca.

U Upravu Studenca Nina Mimica je došla s pozicije direktorice Sektora marketinga u Studencu i u protekle je tri godine sa svojim timom značajno unaprijedila brojne marketinške aspekte poslovanja i osnažila niz procesa. Pokrenula je i inicirala niz projekata iz područja marketinškog razvoja što se pokazalo čvrstim temeljem i referencom za novu poziciju upravljanja centrom za inovacije Studenca te razvijanju i osmišljavanju inovacijskih procesa na nivou cijele kompanije.

- Razgranata mreža Studenca, kao jednog od vodećih maloprodajnih lanaca u Hrvatskoj s više od 1000 prodavaonica i 5500 zaposlenika, ima različite potrebe, a s centrom izvrsnosti posvećenom inovacijama, tehnologiji i korištenju napredne analitike, bit ćemo spremniji i fokusiraniji na specifične potrebe kupaca, ali i šire. Naime, Studenac Digital će razvijati inovacije za unapređenje temeljnog (core) poslovanja Studenca, a novozaposleni članovi interdisciplinarnog tima čine okosnicu našeg učinkovitog upravljanja podacima. Podatke i analitiku, kao i općenito potencijale tehnologije, vidimo kao značajan korak bliže kupcima, ali i kao sredstvo kako bismo cjelokupno poslovanje učinili još agilnijim i učinkovitijim. Veselim se što ću sada i kao članica Uprave moći podržati Studenac u daljnjem razvoju i poslovnim rezultatima - izjavila je Nina Mimica, članica Uprave za inovacije u Studencu.

Nina Mimica je diplomirala na Američkoj visokoj školi za management i tehnologiju (ACMT), danas poznatoj kao Rochester Institute of Technology - RIT Croatia, a uz to je stekla i MBA diplomu iz područja međunarodnog poslovanja, što je utjecalo na njen profesionalni razvoj i orijentaciju. Svoje poslovno iskustvo stjecala je na pozicijama u različitim industrijama, od sektora oglašavanja, proizvodnje do telekomunikacija, a cijela karijera pretežno se odvijala u području marketinga. Prije dolaska u Studenac 2019., Nina Mimica je tijekom šest godina radila u Hrvatskom Telekomu, isprva u marketingu lokalnog tipa, u razvoju proizvoda, a kasnije i u sjedištu Deutsche Telekoma u Njemačkoj i to na međunarodnoj strategiji razvoja proizvoda i inovacijama te na vođenju složenih projekta na razini članica grupe Deutsche Telekom.