Noelle predstavio novu kampanju koja slavi osobnost običnih ljudi

Hrvatski beauty startup Noelle pokrenuo je novu kampanju koja nosi naziv 'You choose your own colors' pa korištenjem videa snimljenih od strane njihove online zajednice odnosno tzv. user generated contenta slavi obične ljude i njihovu osobnost.

- U svijetu u kojem se promiče savršenstvo, Noelle slavi osobnu ekspresiju i ne srami je se. Zato podržavamo i potičemo sve ljude da budu svoji. Izbor o tome tko želiš biti, što želiš nositi je u potpunosti na individui i ne bi smio biti na brendovima koji često nameću trendove – rekla je Jelena Babić, brand consultant tvrtke.

'Sami biramo svoje boje i svoj make up', najvažnija je poruka mladim generacijama. Ovaj poznati brand makeup pribora i setova svojom kampanjom skreće naglasak sa savršenih sposobnosti nanošenja šminke, sa savršene kože, perfektnog make upa, kose i slično jer tvrde da je biti slobodan od svih ograničenja i raditi nešto na svoj način jedino bitno u cijelom procesu šminkanja.

- I dok će sigurno netko ustvrditi da estetski nije savršeno, u tome nije ni poanta. User generated content ne može biti savršen i uklapati se u zadane standarde, on ne podliježe art direkciji, iako se može uklapati u definirane brend standarde, ne podliježe pravilima koje nameću trendovi, kako po pitanju tržišne komunikacije tako i po pitanju make upa – rekla je Babić.

Ovom kampanjom tvrtka slavi sve one koji se ne boje zauzeti za sebe, noseći boje onako kako oni to žele. Hrvatski brend još jednom je dao do znanja svojim potrošačima da ne moraju biti lice s naslovnice već samo odabrati ono što je najbolje za njih bez obzira na trendove.