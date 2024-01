Novi uredi tvrtke Henkel Croatia za 30 godina poslovanja

Henkel Croatia ove godine slavi 30 godina vrlo uspješnog poslovanja. Ususret ovoj velikoj obljetnici, u Zagrebu su predstavljeni novi, renovirani uredi. Smart Work koncept, koji je već zaživio u nekim Henkelovim uredima u svijetu, od siječnja je postalo i novo poslovno okruženje za zagrebačke zaposlenike. Moderan dizajn i maksimalno vođenje računa o održivosti, koja ima dugu tradiciju u Henkelu, glavne su odrednice novog poslovnog prostora u Budmanijevoj ulici. Ugodan i lijepo uređen prostor dodatna su motivacija zaposlenicima koje tvrtka smatra svojim najvećim ambasadorima.

- Najvažnije nam je bilo stvoriti prostor koji je, ne samo estetski privlačan, već funkcionalan i prilagodljiv svim zaposlenicima tvrtke Henkel u Hrvatskoj. Naši uredi su više od mjesta za rad - oni su naše mjesto pripadnosti. Od prostorija za fokusiranje na rad, najmodernije IT opreme, održive rasvjete, community prostora do otvorenih prostora koji su koncipirani za timski rad i suradnju, željeli smo našim zaposlenicima omogućiti još više motivacije, ali i potrebno opuštanje. Naš Smart Work koncept ima ključnu ulogu u transformaciji naše kulture u Henkelu - omogućujući suradnju, inovacije, razmjenu znanja te mjesto pripadnosti koje oblikuje duh naše tvrtke. Novi dizajn ureda značajno će poboljšati suradnju i komunikaciju među timovima, te uz balans privatnosti i uključenosti, stvorit ćemo platformu za ispunjenje svih ciljeva, što nas sve skupa jako veseli - izjavio je Marko Mintas, predsjednik uprave Henkel Adria i Country manager za Hrvatsku i Sloveniju.

Henkel Hrvatska u prošloj je godini dobio Poslodavac Partner certifikat i jedanaesti put potvrdio unapređenja u području upravljanja ljudskim potencijalima. Prolaskom kroz detaljnu evaluaciju HR sustava, ocjenjeno je sedam ključnih područja životnog ciklusa zaposlenika. U prošloj godini najbolji rezultati zabilježeni su u područjima transformacija i razvoj, te zadržavanje i dobrobit. Zadovoljni i osnaženi zaposlenici najvažniji su za postizanje poslovnih ciljeva te su stoga najnovije aktivnosti tvrtke usmjerene na omogućavanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života osiguravanjem mobilnosti i fleksibilnosti rada te provođenjem programa za dobrobit zaposlenika i održivi razvoj.

Tvrtka se ponosi jasnom strategijom održivosti s konkretnim ciljevima. Strateški okvir tvrtke predviđa do 2030. godine postati klimatski pozitivna kompanija, a do iduće godine smanjiti svoj ugljični otisak za 65% kada je u pitanju proizvodnja. Jedan od istaknutih ciljeva je i da se do iduće godine, 100 posto Henkelovih ambalaža reciklira ili ponovno iskoristi. Henkel je fokusiran na mjere za ublažavanje klimatskih promjena, funkcionalnu kružnu ekonomiju i zaštitu prirode i bioraznolikosti, u isto vrijeme isporučujući kupcima i potrošačima sigurna i najbolja rješenja za proizvode i tehnologije. Kroz društveno odgovorne projekte, tvrtka se zalaže za društveni napredak i pruža pomoć u izvanrednim situacijama.

Kroz tri desetljeća predanog djelovanja, Henkel Croatia je postavio temelje za buduće uspjehe. U godinama koje dolaze, Henkel će nastojati i dalje postavljati visoke ciljeve i standarde u inovacijama, održivosti i podršci zajednici, ali i svojim zaposlenicima.