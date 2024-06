Novo izdanje narodnih obveznica, upis od ponedjeljka, minimalni ulog 500 eura

Građani će moći upisivati državne obveznice od 1. do 8. srpnja, minimalni ulog bit će 500 eura, minimalna kamatna stopa 3,10 posto, a država izdanjem trogodišnje obveznice planira prikupiti 750 milijuna eura, najavio je u četvrtak ministar financija Marko Primorac.

Postoje dva kanala upisa - digitalni kanal E-riznica te šalteri 170 poslovnica Fine diljem Hrvatske. Nakon što dobiju potvrdu o zaprimljenoj ponudi, građani će samo plaćanje moći obaviti gotovinski, također u Fini, u poslovnicama banaka i poštanskim uredima, te bezgotovinski - putem internetskog bankarstva.

Državne obveznice će se upisivati u dva kruga, a prvi, od 1. do 8. srpnja do 11 sati, namijenjen je isključivo punoljetnim fizičkim osobama, državljanima RH, kao i punoljetnim stranim državljanima koji su rezidenti u Hrvatskoj. Ulagač mora imati osobni identifikacijski broj (OIB) i otvoren transakcijski račun (IBAN), važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, a strani državljani i potvrdu o rezidentnosti.

Jedan ulagač može upisati samo jednu ponudu, a ukoliko upis obavlja u ime druge poslovno sposobne fizičke osobe, mora imati i ovjerenu punomoć. Kada je riječ o gotovinskom plaćanju u Fini, za uplate do deset tisuća eura ne plaća se naknada, a za uplate iznad tog iznosa zaračunava se jedinstvena naknada prema Fininom cjeniku.

Nakon što se upis za građane 8. srpnja zatvori, 10. srpnja će se otvoriti za institucionalne investitore i trajat će samo taj dan.

Ciljani iznos izdanja 750 milijuna eura

Ciljani nominalni iznos izdanja je 750 milijuna eura, uključujući i građane i institucionalne investitore, a Ministarstvo financija ima mogućnost prihvatiti i veći, ali i manji iznos od toga, izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar financija Primorac.

Ministar i u ovom izdanju očekuje velik interes građana, a također nema dvojbe da će i interes institucionalnih investitora biti značajan.

- U skladu s očekivanjima smanjivanja troškova zaduživanja, ovo izdanje je prilično atraktivn - ocijenio je Primorac.

Minimalna kamatna stopa iznosi 3,10 posto, a Primorac je pojasnio da će konačni tržišni prinos na kupljene obveznice to jest kuponska kamatna stopa, biti utvrđena nakon što institucionalni investitori iskažu svoj interes. No kao i prošli puta, kako bi građani znali što mogu očekivati, prezentirana je minimalna kamatna stopa, što znači da će kuponska kamata iznositi minimalno toliko.

- Nakon što prođe institucionalna tranša, utvrdit ćemo koliko će točno biti kamatna stopa, međutim ona će biti svakako iznad 3,1 posto (...) Vjerojatno ne puno veća, ali svakako veća - poručio je Primorac.

Dospijeće obveznice 12. srpnja 2027. godine

Datum izdanja obveznice će biti 12. srpnja ove godine, a dospijeće 12. srpnja 2027. godine.

Kamata će se isplaćivati jednom godišnje, a dospijeva na godišnjicu datuma izdanja, 12. srpnja 2025. godine, drugu godišnjicu, 12. srpnja 2026., te na datum dospijeća obveznice, 12. srpnja 2027. godine, kada će biti isplaćena i glavnica.

Uz minimalni ulog od 500 eura, građani će u godinu dana na kamatama moći zaraditi 15,50 eura, naveo je Primorac.

Obveznice će biti uvrštene i na Službeno tržište Zagrebačke burze, to znači da će građani moći njima i trgovati, no danas prezentirani prinos im se garantira samo ukoliko ih drže do dospijeća, napomenuo je ministar. No, dodao je, važno je da građani znaju da obveznice ne moraju nužno držati tri godine, ukoliko su im financijska sredstva potrebna i ranije.

Desetogodišnja obveznica bez izravnog sudjelovanja građana

U nešto više od godinu dana bit će to peto izdanje državnih vrijednosnih papira koje će moći kupiti građani, od toga drugo državnih obveznica.

Podsjetimo, od 22. veljače do 1. ožujka prošle godine oko 45 tisuća građana je u dvogodišnje "narodne" obveznice uložilo 1,34 milijarde eura. Kada se tome pribroje i tri izdanja "narodnih" trezoraca, udio javnog duga kojeg drže građani trenutno premašuje osam posto, a kada se finalizira i danas najavljeno izdanje, Primorac očekuje da će se taj udio značajno približiti ciljanoj razini od deset posto.

Kada je riječ o ranije najavljivanoj desetogodišnjoj obveznici, bit će izdana 10. srpnja, no ipak će biti namijenjena samo institucionalnim investitorima, što znači da građani u njoj neće moći sudjelovati izravno putem platforme. No, oni koji su zainteresirani, moći će sudjelovati putem brokera, napomenuo je ministar.