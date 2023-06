Objavljen je veliki BalCannes Report, kreativni pregled regije – ovo su najbolji oglašivači i agencije

Detaljni pregled ovogodišnjega regionalnog natjecanja kreativnosti, pod nazivom BALCANNES MOZAIK KREATIVNOSTI, obuhvaća niz regionalnih ljestvica s podacima o najboljim projektima, oglašivačima i agencijama u regiji, ali i unutar natjecateljskih zemalja: Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije!

Nakon što su proglašeni pobjednici natjecanja BalCannes, koje se ove godine prvi put održalo na Danima komunikacija i ostvarilo najveći rast natjecanja u povijesti, okupivši najbolje od kreativnosti u pet zemalja regije, na jednom su mjestu okupljeni važni rezultati ovoga velikog natjecanja u kreativnosti. Agencije Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije mogle su se natjecati u bogatom nizu od 13 kategorija tržišnog poslovanja u kojima i inače konkuriraju na tržištu za kampanje provođene tijekom dvogodišnjega kvalifikacijskog perioda, u kojima je bilo moguće osvojiti zlatnu, srebrnu ili brončanu nagradu.

Važnost BalCannesova izvještaja – osim što kreativno ujedinjuje regiju te potiče zdravu konkurenciju, razmjenjivanje znanja i iskustava, kao i otvaranje regionalnih horizonta, čime postaje istinski mozaik kreativnosti regije – leži upravo u činjenici da je sjajno zrcalo trenutnih struja na regionalnoj komunikacijskoj sceni, kao i tržištu, na čak 58 stranica.

BalCannes Report konceptualno je podijeljen na tri cjeline: prva se odnosi na poredak po projektima, druga rangira oglašivače čiji su projekti sudjelovali u natjecanju, dok se treća cjelina usredotočuje na agencijske ljestvice. U izvještaju su tako dostupne rang-liste najboljih projekata, oglašivača i agencija u regiji, kao i poredak unutar pojedinih zemalja. Potrebno je istaknuti i da Report premijerno pokazuje – prvi put s ljestvicama po rangu, a ne abecedno – kako razmišlja žiri oglašivača, kao i kako su projekte ocijenili članovi žirija iz agencijskih redova, a daje uvid i u stavove predstavnika strukovnih medija u žiriju.

Pobjednici natjecanja BalCannes 2023

Podsjetimo, na Danima komunikacija u Rovinju Grand Prix osvojili su Pioniri Communications i Metalac za projekt Metalac x Konstrakta – Umetnica mora jesti kuvano. Titula najbolje agencije pet zemalja BalCannesa pripala je agenciji Bruketa&Žinić&Grey, a najboljim oglašivačima proglašeni su Radgonske gorice i The Fun&Fit Company. Posebna nagrada Editor‘s Pick Award, u selekciji predstavnika strukovnih medija iz regije, otišla je u ruke Radgonskih gorica i agencije Bruketa&Žinić&Grey za projekt Untouched By Light.

- Osvojiti BalCannes znači biti najbolji u našoj regiji. Ponosni smo i zahvaljujemo svim našim djelatnicima, klijentima Radgonske gorice, Croatia osiguranje i Saponija, te cijenjenom žiriju i DK Festivalu što su nam omogućili da slavimo kreativnost. To je jedina stvar koja čini razliku u našoj industriji i to se nikada neće promijeniti. Samo se tehnologije mijenjaju kao novi alati za kreativnost u službi tržišnog uspjeha, što dokazuje i Brigometar Croatia osiguranja, jedan od naših nagrađenih projekata - poručio je Davor Bruketa, Chief Creative Officer and Co-Chairman at Bruketa&Žinić&Grey.

Osim detaljnijega uvida u pobjedničke projekte, Report otkriva i brojne informacije o drugim projektima koji su na natjecanju osvojili zlata, srebra i bronce.

TOP 15 PROJEKATA NA BALCANNESU

U nastavku pogledajte kako izgleda ljestvica projekata koji su ostvarili naviše ocjene na natjecanju BalCannes 2023. Neki od projekata osvojili su jednak broj bodova, stoga dijele mjesto na ljestvici.

Metalac x Konstrakta - Umetnica mora jesti kuvano/Pioniri Communications/Metalac/Household Beestro/Imago Ogilvy/Franck/Non-alcoholic Beverages Untouched by Light/Bruketa&Žinić&Grey/Radgonske gorice/Alcoholic Beverages The Sweds/Futura DDB/Lesnina MMS/Retail 100% COVID FREE Journey/Studio Sonda/Gradska knjižnica Poreč/Tourism, Culture and Leisure Vote (Glas)/Via Media/Helem nejse/Social Responsibility Brigometar/Bruketa&Žinić&Grey/Croatia osiguranje/Finance and Insurance Villa "Wilderness"/Communis/WWF Adria/Social Responsibility Literally for peanuts./Why Not/The Fun&Fit Company/Food

18+ godina sa vama! Polovni automobili/Friday Finally/Polovni automobili/Miscellaneous

Domoljubna Žuja/BBDO Zagreb/Zagrebačka pivovara/Alcoholic Beverages

#volitePipi/Imago Ogilvy/Pipi/Non-alcoholic Beverages

Nije u redu u uredu/Señor/CESI/Social Responsibility

IN CHARGE DURING THE NIGHT/Agencija 101/Burek Olimpija/Food Otkrij Varteks/Señor/Varteks/Fashion and Beauty Čvarak Dorina/Studio Sonda/Kraš/Food Beestro/Imago Ogilvy/Franck/Social Responsibility (NE)SIGURAN DOM/BBDO Zagreb/IKEA/Household

TOP 10 OGLAŠIVAČA NA BALCANNESU

U nastavku pogledajte kako izgleda ljestvica oglašivača čiji su projekti ostvarili naviše ocjene na natjecanju BalCannes 2023. Neki od oglašivača osvojili su jednak broj bodova, stoga dijele mjesto na ljestvici.

Radgonske gorice/The Fun&Fit Company Croatia osiguranje Metalac/Jadran Galenski Laboratorij Franck Gradska knjižnica Poreč Lesnina MMS/Helem nejse/Polovni automobili/Varteks Konzum A1 Srbija IKEA/Pipi Zagrebačka pivovara

TOP 10 AGENCIJA NA BALCANNESU

U nastavku pogledajte kako izgleda ljestvica agencija čiji su projekti ostvarili naviše ocjene na natjecanju BalCannes 2023. Neke od agencija osvojile su jednak broj bodova, stoga dijele mjesto na ljestvici.

Bruketa&Žinić&Grey Señor Imago Ogilvy Why Not Pioniri Communications Studio Sonda BBDO Zagreb FRIDAY FINALLY/Futura DDB/Utorak/Via Media ZOO agencija Leo Burnett Beograd

Pridružite se mozaiku kreativnosti

Bilo da ste etablirana agencija ili se tek probijate na kreativnoj sceni, BalCannes je natjecanje na kojem možete pokazati i dokazati onima koji vas ne znaju zašto ste vrijedni. Na natjecanje se mogu prijaviti cjelovite, integrirane kampanje te pojedinačne, jedinstvene dijelove unutar kampanje koji predstavljaju jednu ideju. BalCannes Report sjajna je prilika da se pobliže upoznate kako s kreativnošću u regiji tako i s kriterijima natjecanjima te stavovima članova žirija – i pronađete svoju pobjedničku formulu koja će vas dogodine smjestiti na ove rang-liste.

REPORT PREUZMITE NA POVEZNICI, a više informacija o natjecanju, koje je već u pripremama za sljedeće izdanje, pronađite na službenim stranicama Dana komunikacija.