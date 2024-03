Od 11. do 15. ožujka 2024. razgledajte prostore koje država nudi u zakup u 11 gradova

Od danas započinju pregledi 33 poslovna prostora u vlasništvu države koji su ponuđeni u zakup na natječaju Državnih nekretnina. Svaki od prostora za pregled će biti otvoren po pola sata, a svi zainteresirani za sudjelovanje na natječaju 2/24 mogu ih pogledati u predviđenim terminima bez prethodne najave, stoji u priopćenju Državnih nekretnina.

U Zagrebu se u ponedjeljak od 10:15 može pogledati poslovni prostor na Donjim Sveticama, Ivekovićeva 21, a prije pregleda ovog prostora, predviđen je razgled obližnjih garaža i garažnih mjesta u ulici Divka Budaka 17 na Sveticama, nasuprot okretišta Borongaj.

Paralelno sa Zagrebom, prvi se dan mogu obići i prostori za zakup u Osijeku, Splitu i na Cresu. Dopodne od 10 do 10:30 zainteresirani ponuditelji iz Slavonije mogu pogledati stotinjak kvadrata prostora u ulici Hrvatske Republike 5 u Osijeku, na otoku Cresu se od 10:30 može pogledati prostor za zakup u naselju Stivan.

Drugi dan pregleda, u utorak 12. ožujka u terminu od 9:30 do 10:00 mogu se pogledati prostori u tri grada; u Rijeci, Šibeniku i Zagrebu. Isti dan od 11:45 u Zagrebu se može pogledati lokacijom najatraktivniji poslovni prostor nulte zone u Gajevoj 6. Drugi lokacijom vrijedan prostor oglašen u Dubrovniku na rasporedu je za pregled u srijedu, 13. ožujka, od 11 sati, na adresi Od Puča 20.

U srijedu, osim prostora na tri lokacije u Zagrebu (Nova Ves, Mesnička i Ilica), možete pogledati i prostor u Puli od 10:30 na lokaciji Kamenjak 3. Pregledi završavaju u petak, 15. ožujka 2024. kada se mogu pogledati prostori u Karlovcu i u Iloku.

Podsjetimo, aktualnim natječajem koji traje do 22. ožujka 2024. do 12 sati u ponudi su 33 poslovna prostora u 11 gradova Hrvatske. Prostori se daju u zakup u viđenom stanju na vrijeme do 10 godina uz oslobađanje od plaćanja zakupnine prvih mjesec dana od solemnizacije ugovora, poručili su iz Državnih nekretnina.