Od hobija do profesionalnog igranja: Gejming donosi veliku dobit

Koliki je potencijal esporta još je 2017. prepoznala A1 Hrvatska, koja je do danas u gejming uložila više od dva milijuna eura

Gejming-industrija prošla je put od hobija do profesionalnog igranja videoigara i postala svjetski fenomen koji privlači milijune gledatelja. Tehnološki napredak uvelike je pridonio velikoj pozornosti gejminga, a u međuvremenu promijenio se i roditeljski pogled na igranje videoigara. Gejming više nije samo razbibriga, već ozbiljna djelatnost koja donosi velike zarade.

Koliki je potencijal esporta, natjecanja u igranju videoigara, prepoznala je još 2017. godine i A1 Hrvatska, kompanija koja je do danas u gejming uložila više od dva milijuna eura. Među prvim potezima bilo je tako pokretanje ‘A1 Adria League‘, koja je postala najdugovječnija i najpopularnija regionalna esportska liga. Zatim je uslijedila suradnja s ‘Reboot InfoGamer powered by A1‘, najvećim gejming-sajmom u regiji, te poduzetničkim inkubatorom PISMO powered by A1. Pokrenuta su i razna gejming-natjecanja kao što su ‘A1 Student eChallenge‘, ‘Reboot Games Weekend powered by A1‘ i ‘Reboot Online Games Week powered by A1‘. A1 natjecanja su, primjerice, samo prošle godine okupila više od 6000 natjecatelja, koji su se borili za nagradni fond veći od 42.000 eura.

Znakovita analiza

U gejmingu Hrvatska nimalo ne zaostaje za svijetom, što pokazuje Analiza hrvatske industrije proizvođača videoigara u 2023. koju je proveo Klaster hrvatskih proizvođača videoigara uz podršku A1. Mnoge će možda iznenaditi podaci o prihodima gejming-tvrtki od 56,6 milijuna eura, dobiti od 10,3 milijuna eura te rekordnih ukupno petstotinjak zaposlenih. Također, od 2019. udvostručio se broj gejming-tvrtki s više od deset zaposlenika te je tržište decentralizirano. Hrvatske igre među igračima koji upotrebljavaju platformu Steam čak su triput zastupljenije nego naslovi proizvođača iz drugih zemalja. U Hrvatskoj se trenutačno razvija i više od 150 videoigara, pri čemu se 68 posto nacionalnih proizvođača u razvoju videoigara koristi umjetnom inteligencijom. A da bi se igrači zaštitili od negativnog sadržaja, čak 23 posto studija odustalo je od kockarskih mehanizama i nepoštenog reklamiranja. Tolikom razvoju gejminga pridonijeli su zasigurno spomenuti projekti, pa je recimo ‘A1 Adria League‘ ugostila do sada više od 30.000 domaćih i međunarodnih igrača koji su se borili za nagradni fond od ukupno 227.925 eura uz više od 10 milijuna impresija na webu iz cijelog svijeta.

Studenti i igrice

Na Zagrebačkom velesajmu u studenome prošle godine, na 10.000 četvornih metara, održano je jubilarno, deseto izdanje sajma ‘Reboot InfoGamer powered by A1‘. U tri dana privukao je više od 65 tisuća posjetitelja te više od 100 izlagača.

U isto vrijeme, na spektakularnoj pozornici u nikad većoj A1 zoni do sada, koja se prostirala na 1500 četvornih metara, održana su i finala četrnaeste sezone ‘A1 Adria League‘ te četvrte sezone ‘A1 Student eChallengea‘, studentskoga gejming-natjecanja.

– Od kada je A1 Hrvatska prepoznala potencijal gejming-industrije, još 2017., sustavno ulažemo u njezin razvoj kroz brojne projekte, inicijative i strateška partnerstva. Tijekom osam godina održavanja ‘A1 Adria League‘ postala je srce regionalne esportske scene – najdugovječnija i najprepoznatljivija liga koja tisućama igrača pruža priliku da pokažu svoje gejmerske vještine. Istodobno ‘A1 Student eChallengeom‘ potičemo mlade da se aktivno uključe u gejming-industriju, kao igrači, ali i u organizacijskim i administrativnim ulogama. A1 Hrvatska snažno pridonosi razvoju gejminga i u partnerstvu s PISMO inkubatorom, podrškom ključnim gejming-događajima poput ‘Reboot InfoGamera‘ te edukativnim aktivnostima na platformi #BoljiOnline. Sve to potvrđuje da gejming nije samo zabava, već rastuća industrija s velikim ekonomskim i društvenim potencijalom, a A1 Hrvatska ostaje predvodnik razvoja te industrije u regiji – izjavila je Diana Svalina, viša specijalistica za marketinške komunikacije i evente u A1 Hrvatska.

Sadržaj nastao u suradnji s A1 Hrvatska.