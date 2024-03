Od naslovnice časopisa Time i dizajna Nike tenisica do Dana komunikacija – Timothy Goodman dolazi u Hrvatsku

Ponekada nam je potreban posjetnik na sve one nematerijalne vrijednosti na koje u svakodnevnoj žurbi često zaboravimo, a Timothy Goodman, poznati umjetnik i kreativac, na savršen će način povezati komunikacijsku industriju s umjetnošću – i svrhom

Nije mu stran ni soboslikarski rad, a ni naslovnica magazina Time – put do uspjeha često je neuobičajen, a nitko o tome ne zna više od Timothyja Goodmana, novoga gosta pozornice ovogodišnjih Dana komunikacija! Festival tržišnih komunikacija koji će od 11. do 14. travnja u Rovinju okupiti kreativnu, komunikacijsku i digitalnu industriju posvećen je tipično-netipičnoj kreativnosti koja izlazi iz granica racionalnosti i slijedi isključivo vlastita pravila, a upravo će to pokazati predavanje You Gotta Make a Lot of Stuff Before You Can Make Stuff Like Yourself ovoga proslavljenoga umjetnika, dizajnera, ilustratora, muralista i autora.

Timothy Goodman ima jedan cilj u životu – izraziti se autentično i u cijelosti. A da društvo to i prepoznaje, pokazuje činjenica da danas njegov portfolio krase ne samo prekrasni dizajni na zidovima u Williamsburgu, već i suradnja s globalnim brendovima kao što su Apple, Google, Museum of Modern Art i Yves Saint Laurent. On je umjetnik u pravom značenju te riječi, a njegove ilustracije imaju važnu zadaću: one pokreću značajne dijaloge o životu i kreativnosti.

Kontinuirano pronalazi nove načine za razgovor o važnim temama, bilo to ukrašavanje košarkaškog terena u školi u Brooklynu ili dizajniranje tenisica za Nike. Poznati kamioni za odvoz smeća iz New Yorka ukrašeni crtežima, ali ukrasi na zidovima trendy hotela u New Yorku – sve je to djelo ovog kreativnog genijalca koji ne prihvaća granice i svoju umjetnost ne ograničava lokacijom i formatom, stoga se ona nalazi čak i na majicama popularnog branda Uniqlo. Međutim, Goodmanova se umjetnost ne ističe samo svojom raznovrsnošću, već i snažnim utjecajem koji ima na društvo.

- Uz nevjerojatan kreativni izričaj, posebnost je Goodmanova rada u tome što su mentalno zdravlje, politika i ljubav samo neke od tema koje stavlja u fokus u svom stvaranju. Na Dane komunikacija dolazi s vrlo osobnom zadaćom – želi se, u društvu sudionika festivala, vratiti na sami početak i ponuditi svoj odgovor na vječno pitanje za industriju, ali i izvan nje: kako definirati značenje? Nestrpljivi smo sve saznati u Rovinju - poručila je Anđela Buljan Šiber, članica organizacijskog odbora festivala.

Podsjetimo, već je objavljen festivalski raspored te najavljen niz predavača izuzetnog postava tipično-netipičnih Dana komunikacija – sudionicima će se u Rovinju pridružiti i svjetski poznati bihevioralni ekonomist, psiholog i znanstvenik koji se bavi ljudskim ponašanjem Dan Ariely; kreativni buntovnik iz Azije s više od tisuću priznanja za svoj rad Eugene Cheong powered by ENNA; futuristica i stručnjakinja svjetskoga glasa koja znanošću dekonstruira stres i motivaciju Shivvy Jervis; vodeći komunikator Googleova AI Laba Deepmind, SpaceX-a i Facebooka Dex Hunter-Torricke powered by Google; prva odvjetnica specijalizirana za regulacije i autorska prava videoigara koja će nas povesti na putovanje kroz kontroverzni metaverse Micaela Mantegna; neuroznanstvenik svjetskoga glasa i predvodnik nove generacije marketinških lidera Moran Cerf powered by Hrvatski Telekom; osnivač viralnih Facebook stranica UNILAD i LADbible i jedan od prvih koji su shvatili koliko društvene mreže mogu biti istinski utjecajne Alex Partridge powered by Konzum; najveći prankster današnjice u još jednoj proslavljenoj ulozi Oobah Butler; brend-strateg svjetske reputacije koji stvara jedinstvena iskustva brendova, predvodeći ih do njihovih poslovnih ciljeva Brian Collins; globalno nagrađivani govornik, autor i komunikacijski trener koji tvrtke, menadžere i lidere pretvara u majstore komunikacije Marnick Vandebroek; marketinška stručnjakinja specijalizirana za rast brendova te autorica bestsellera The Laws of Brand Storytelling Jessica Gioglio – te niz drugih velikih svjetskih imena industrije koja će ponuditi neprocjenjiva iskustva, zavidna znanja i vrhunske uvide.

Svi kreativci, marketingaši, digitalci, mediji i drugi komunikatori koji se i ove godine žele naći u društvu domaćih i svjetskih tržišnih lidera informacije o sudjelovanju mogu pronaći na www.danikomunikacija.com.