Odobrenje kredita putem mobitela, transfer novca unutar chata… Pitali smo stručnjake kako izgleda banka budućnosti

Što su sve moderne tehnologije i novi igrači promijenili saznajte na konferenciji Money Motion

Banka će u budućnosti postati sasvim nevidljiva. To su poruke brojnih stručnjaka i njihovih izvještaja. Jedini način da vodeći igrači na tržištu opstanu i ostanu predvodnici je da saslušaju želje korisnika, a brojke su po tom pitanju sasvim jasne već godinama. Samo u Engleskoj, više od milijun korisnika promijenilo je banku prošle godine, a svaki četvrti korisnik u svijetu bio je voljan promijeniti svoju matičnu banku još godinu ranije.

Tehnološki napredak sasvim je promijenio tržište - zadajući brojne prilike, ali i veće zahtjeve. Korisnici traže optimalne usluge po svojoj mjeri. Od boljih uvjeta i manje obaveza, preko pravovremene korisničke potpore i veće kibernetičke zaštite, do dostupnosti u svakom trenutku, na dlanu, bez previše klikova.

Novi izazivači vođeni tehnološkim rješenjima i agilniji od bankarskih infrastruktura, samo su jedan među mnogim izazovima najvećih do najmanjih igrača financijskog tržišta. Sve izazove industrije, ali i najbolje prakse i rješenja, prezentirat će više od 90 stručnjaka na čak četiri pozornice novog izdanja konferencije Money Motion, u suradnji s vodećim regionalnim brendovima - ASEE, Monri, Mastercard, OTP banka, A1 Hrvatska, Croatia osiguranje i LAQO - koje će se održati 27. i 28. ožujka na Zagrebačkom Velesajmu.

- Ulazak FinTech tvrtki na bankarsko tržište svakako je veliki izazov za tradicionalno bankarstvo, ponajprije jer je sa sobom donijelo značajno ubrzanje razvoja digitalnih rješenja odnosno tzv. time-to-marketa, što podrazumijeva češće promjene i prilagodbe postojećih proizvoda te nastavak sveobuhvatne digitalne transformacije bankarskog poslovanja. Osim što se značajno mijenja dosadašnji način poslovanja, financijske institucije i ponuđači financijskih usluga dobivaju i nove prilike za razvoj bržih, transparentnijih i povoljnijih usluga za klijente. Krajnji korisnici, odnosno građani trebali bi imati najveće koristi od toga, prvenstveno kroz pojednostavljene, kvalitetnije i naprednije digitalne usluge, bolje korisničko iskustvo, zatim višestruke mogućnosti izbora te u konačnici i konkurentnije cijene - poručuje Christoph Schoefboeck, predsjednik Uprave Erste banke.

Upravo je Erste banka jedan od vodećih primjera u regiji koja se pripremila za dolazak novih rješenja na tržište, ali i značajan rast očekivanja klijenata. Njihove aplikacije Keks Pay i George već godinama rastu u broju korisnika kojih je danas više od milijuna, te se često upoređuju s najvećim stranim i lokalnim FinTech rivalima. Brojne usluge koje Keks Pay nudi, na primjer, vođene su upravo svakodnevnim potrebama, ali i željama, korisnika te nerijetko nudi i najpovoljniji način plaćanja neke treće nebankarske usluge.

Da korisnici diktiraju tempo i portfelj, slaže se i Antonio Argir, član uprave NLB-a, vodeće slovenske banke koja već godinama predvodi svojim digitalnim rješenjima na lokalnom tržištu.

- Već smo digitalizirali većinu naših usluga, omogućujući klijentima ne samo pristup njihovim aplikacijama za mobilno bankarstvo 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, već i potpuno digitalni pristup mnogim bankarskim proizvodima, uključujući potrošačke kredite, kartice i prekoračenja, depozite, sredstva kad god i gdje god žele. To osigurava besprijekornu isporuku usluga na zahtjev, ispunjavajući rastuća očekivanja današnjih potrošača. Međutim, čak i u ovom digitalnom svijetu povjerenje i sigurnost ostaju najvažniji. Naši klijenti daju prednost sigurnosti svojih financijskih podataka, a zaštita tog povjerenja ključna je za dugoročne odnose. Tu tradicionalne banke održavaju prednost - naša desetljeća iskustva u upravljanju rizicima, usklađenosti i zaštiti podataka - kaže Argir.

Pitanje sigurnosti tradicionalnih sustava postaje sve važnije za korisnike suočene sa sve brojnijim vijestima u svijetu o korisnicima neobanaka čiji je imovina izgubljena i ne može se povratiti. Do koje je mjere problem u digitalnoj i financijskoj pismenosti korisnika, a koliko u zaštitnim praksama koje očekujemo od banaka, teško je procijeniti od slučaja do slučaja, no često se povlači jedna zajednička crta - a to je korisnička podrška i odnos povjerenja. Iako je povjerenje u banke trend u opadanju, korisnici cijene jednostavnu, pravovremenu i efikasnu komunikaciju.

Na tu je temu Ivan Ostojić, član uprave Infobipa, nedavno govorio u razgovoru s Efi Pylarinou, globalno priznatom stručnjakinjom za FinTech, i istaknuo trendove u Latinskoj Americi na čijim je tržištima penetracija WhatsAppa toliko velika da razvijaju posebna rješenja kako bi upravo putem te aplikacije omogućili čim više korisničkih usluga banke, uključujući plaćanja.

Međutim, još veće iznenađenje je bankarski svijet na Bliskom Istoku gdje su banke, pojasnio je Ostojić, strogo regulirane, no svejedno uspješno integriraju takozvana konverzacijska rješenja. Tako korisnici putem WhatsAppa izvršavaju jednostavnije zadatke poput pregleda stanja računa, transfera novca ili provjere drugih informacija, dok će mobilnu aplikaciju banke prije odabrati za neke konkretnije radnje poput menadžmenta investicija.

