Održan osmi Lean Spring Summit u Opatiji

U Opatiji je uspješno održana 8. Lean Spring Summit konferencija. Organizator je consulting tvrtka Culmena, a tema ovogodišnje konferencije bila je Industry 4 Environment: The new era of workplace. Okupila je velik broj sudionika zainteresiranih za teme kao što su Industrija 4.0, Pametne tvornice, Lean transformacija, Zeleno poslovanje i ostale.

Konferenciju su podržali sponzori Hrvatski Telekom i Klimaoprema, medijski pokrovitelji Lider i posao.hr te Coca-Cola HBC.

Prvi dan sudionici su imali priliku poslušati predavanja renomiranih predavača iz tvrtki Coca-Cola HBC, Impuls Savjetovanje, Hrvatski Telekom, Nokia i Culmena, kao i dva okrugla stola. Prvi okrugli stol naziva „Projekt 100 Pametnih tvornica – brzopotezna pitanja“ okupio je dio Partnera u navedenom Projektu - tvrtke Nokia, Hrvatski Telekom, Communiter Ad Decus, Lean Scheduling Europe i Damko by Purić, a moderirala ga je Anja Štefanić, voditeljica Projekta.

U drugom okruglom stolu naziva „Industry 4 Environment“ sudjelovali su stručnjaci iz tvrtki Končar Energetski Transformatori, Harburg-Freudenberger Belišće, Bauwerk Group Hrvatska, Coca Cola HBC i Impuls Savjetovanje. Moderator je bio prof. dr. sc Nedeljko Štefanić iz Culmene, a sudionici su predstavili svoja iskustva i predviđanja vezana za Zelenu transformaciju poduzeća i gospodarstva. Predstavljena je i Culmenina Lean Akademija, obrazovni program za certifikaciju Lean Managera.

Drugi dan održana je sedma međunarodna znanstvena konferencija na kojoj su prezentirani znanstveni radovi i trendovi iz područja Industrije 4.0, Pametnih tvornica, Lean transformacije, Zelenog poslovanja i ostalih. Također, održan je Smart Factory Workshop – Teaching and Learning Factory FSB, u organizaciji Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu.

Culmena je najavila sljedeću konferenciju, dvanaesti GALP, koji će se održati 10. studenog.