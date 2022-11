ODRŽANA 12. GALP KOFERENCIJA: AGE OF INNOVATION AND CHANGE OF MINDSET IN INDUSTRY

9. i 10. studenog održana je Culmenina 12. GALP konferencija s temom „Age of Innovation and Change of Mindset in the Industry“

Preko 100 sudionika, više od 20 govornika, 3 Okrugla stola te 4 izlagačka prostora obilježili su ovogodišnji GALP. Prvi dan konferencije započeo je posjetom tvornici tvrtke Končar - energetski transformatori koji je uključivao prezentaciju povijesti poduzeća, obilazak proizvodnog pogona i upoznavanje s nekim od implementiranih Lean rješenja kao i onih vezano uz Digitalizaciju (implementirani moduli MES sustava, praćenje komponenata RFID tehnologijom i drugo).

Drugi dan konferencije, moderiran od strane voditelja Ivana Vrdoljaka, održao se u hotelu Westin u Zagrebu gdje su sudionici imali priliku poslušati stručnjake iz renomiranih hrvatskih i internacionalnih poduzeća, kao što su Rimac Technology, Gideon Brothers, Culmena, Mindsmiths & CroAI, Dell Technologies, Podravka, Hrvatski Telekom, Fluentis, Končar – Energetski transformatori, Micro-Link, Bauwerk Group Hrvatska, Lean Scheduling Europe te mnogih drugih. Također, dio programa je bio i intervju s James P. Womackom, „ocem“ Lean Managementa i naziva „Lean“. Osim predavanja, održan je i Talk show s dijelom Partnera u Projektu „100 Pametnih tvornica“ te Okrugli stol s temom „Age of innovation and change of mindset in Industry“.Održan je i Okrugli stol „Primjena digitalnih tehnologija u ranom detektiranju i prevenciji malignih bolesti“ koji je pokazao koliko razvoj tehnologije može pozitivno utjecati na ljudski život i zdravlje.

Govorilo se važnosti promjene mindseta i kulture inovacija u poslovanju te o Pametnim tvornicama, iskustvima implementacije Leana, Zelenim tehnologijama i sveprisutnoj Digitalizaciji.

Sudionici su imali priliku pogledati moderna rješenja iz područja Pametnih tvornica, Digitalizacije i Zelenog poslovanja na izlagačkim prostorima tvrtke Fluentis, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Regionalnog centra kompetentnosti Ruđera Boškovića te Regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu Industriji 4.0.

