Okusi Mediterana na tanjurima splitskih restorana

Festival Taste the Mediterranean je u Splitu okupio više od 30 vrhunskih stranih i domaćih chefova, koji su za posjetitelje kuhali u 15 restorana i na splitskoj peškariji, te održali masterclass radionice za mlade kuhare

Tijekom prošlog tjedna, od 23. do 27. listopada, Split je na četiri dana postao središte svjetske mediteranske kuhinje. Festival Taste the Mediterranean, u svom 12. izdanju privukao je strane i domaće posjetitelje, koji su tijekom dana sudjelovali na vinskim degustacijama, panelima i masterclass radionicama vrhunskih chefova iz restorana nagrađenih Michelinovim zvjezdicama i Gault&Millau kapicama, a na večerama su otkrivali bogatstvo okusa mediteranske kuhinje i namirnice iz cijelog svijeta.

Ovogodišnje izdanje festivala otvoreno je obljetničkim koncertom višestruko nagrađivane ženske Klape Neverin iz Kaštel Lukšića u Hrvatskom domu, koncertnoj dvorani Ivo Tijardović, dok su u naredna dva dana posjetitelji tamo slušali četiri panel rasprave o turizmu i gastronomiji, te izazovima u očuvanju tradicionalne mediteranske prehrane. Na panelu o budućnosti održivog turizma u Hrvatskoj uz ministra Tončija Glavinu, v.d. veleposlanika u Portugalskom veleposlanstvu u RH Luisa Janelu, direktoricu konferencije Tourism 365 Ivanu Kolar, direktora TZ grada Malog Lošinja Dalibora Cvitkovića, te predsjednicu Udruženja ugostiteljskih djelatnosti pri HGK Jelenu Tabak govorila je i specijalna gošća festivala prof.dr. Estelle Dinh, doktorica održivog luksuznog turizma uvrštena na Forbesovu listu ‘40 ispod 40‘ za Monako. Direktorica TZ Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović i chef Hrvoje Zirojević iz splitskog restorana Dvor raspravljali su o ljepoti i važnosti očuvanja marende, tradicionalnog dalmatinskog obroka.

Zašto su kolači skupi i kako klimatske promjene utječu na kvalitetu slastica razgovarale su najbolja hrvatska slastičarka prema izboru vodilča Gault&Millau Croatia 2024 Dragana Kovačević iz restorana Spinnaker u Poreču, članica žirija akademije Raise the Bar iz splitskog O‘š kolač Tea Mamut, francuskinja Marie Laetitia Passagio - predstavnica udruge Gourméditerranée, Kristina Knežić iz konobe Campanelo u Mirlović Zagori, te Antonija Nikolić iz Love is a piece of cake. Kako istovremeno biti chef u kuhinji i vlasnik restorana, govorili su Toni Boban iz splitskog restorana K.užina, Igor Čimbur iz zagrebačkog Baltazara, Danijell Nikolla vlasnik Corto Maltesea i Pandore Greenbox u Splitu, Mario Omrčen iz boutique restorana Bome, Mate Sučić iz konobe Campanelo u Mirlović Zagori, Dino Šeparović iz Kale u Supetru na Braču, te Stjepan Vukadin iz restorana Il Ponte u Trogiru.

Taste the Mediterranean je za buduće kuhare osigurao i vrijedan edukativni sadržaj. Na masterclass radionicama u ugostiteljskoj školi Oliva Allegra i veleučilištu Aspira u dva dana podučavalo ih je sedam vrhunskih svjetskih i domaćih chefova, među kojima je bio i Saša Began chef restorana Labrax i ambasador gastornomije TZ Zadarske županije (Gault&Millau Croatia Veliki chef sutrašnjice). Iz Slovenije je stigao chef Filip Matjaž, Gault&Millau Slovenia Veliki chef sutrašnjice, čiji je restoran CoB iz Portoroža nagrađen Michellinovom zvjezdicom. U masterclass programu sudjelovali su i dugogodišnji sudionik festivala, Japanac s francuskom adresom Ippei Uemura, stručnjak za pripremu bakalara talijanski chef Franco Favaretto, slastičarka i stručnjakinja za med Marie Laetitia Passagio, te Michellinovom zvjezdicom nagrađen talijanski chef Nicola Fossaceca.

Kroz festival su održane i tri vinske radionice u Bottiglia wine&deli. Sommelierski tim VinoLikea između ostalog vodio je i degustaciju pjenušaca Agorlaguna i Belje. Sva predstavljena vina odlično su se sljubljivala sa selekcijom sireva President.

Za bogat večernji program pobrinuli su se najbolji splitski restorani i vrhunski chefovi iz Portugala, Francuske, Italije, Japana, Španjolske, Velike Britanije, Slovenije i Hrvatske, koji su s kuharskim timovima restorana domaćina pripremali ekskluzivne večere. Tako su u Kadeni kuhali Matej Pačar i Slovenac Filip Matjaž, u Zrnu Soli španjolsko-brazilsku cheficu Natalie Jewell ugostio je Marko Đurašević, aktualni Chef godine u izboru Gault&Millau Croatia, a u trogirskom Il Ponteu francuski chef Lionel Levy kuhao je s poznatim hrvatskim chefom Stjepanom Vukadinom. U Noštromu su večeru kuhali Ippei Uemura i mladi chef Stipe Marinović, unuk legendarnog Zlatka Marinovića: Splitski chef Hrvoje Zirojević u Dvoru je ugostio Talijana Nicolu Fossacecu, dok je drugi talijanski chef Franco Favaretto iste večeri s Rokom Nikolićem jela pripremao u restoranu ZOI.

Osim večera u restoranima, strani i domaći chefovi oduševili su posjetitelje dviju večera na splitskoj peškariji. Dok su u petak na večeri Mediteran na pjatu specijalitete iz svojih zemalja kuhali chefovi iz Portugala, Italije, Španjolske, Slovenije, Japana i Francuske, u subotu je devet hrvatskih chefova predstavilo je Dalmaciju na pjatu, raznovrsne specijalitete uz koje su se pila nagrađivana vina iz Belja I Agrolagune, a o njihovom spajanju s posluženim jelima govorio je sommelier Daniel Čečavac. Goste su oduševili i kokteli Mediterraneo I Mare 75 u izvedbi tima Raise the Bar, koji su se sasvim dobro uklopili u atmosferu tople splitske noći.

U program Festivala uključili su se i restorani Bome, Brasserie on 7, Corto Maltese, K.užina, Mokosh, Tinel i Zinfandel food and wine bistro, koji su gostima nudili poseban mediteranski jelovnik. Konoba Dujkin dvor u sklopu Festivala predstavila je svoj originalni kulinarski projekt u suradnji s Muzejem Ivana Meštrovića ‘Meštrovićev pjat kod Dujke‘. Jela pripremljena prema starim receptima Olge Meštrović, posjetitelji kod Dujke mogu kušati i nakon Festivala, sve do 3. studenog.

Četiri dana Mediterana ponudila su intenzivan program bogat gastronomskim i enološkim sadržajem, koji je posjetiteljima približio Mediteransku prehranu i način življenja na osebujnom Mediteranu. Mediteranska prehrana, kao i klapsko pjevanje, uvršteni su na popis nematerijalne kulturne baštine UNESCO - a.

Festival Taste the Mediterranean održan je pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta, HTZ-a, Splitsko-dalmatinske županije, TZ Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita, TZ grada Splita te Hrvatske gospodarske komore.