Ostanite povezani sa svojim klijentima: prednosti messaging aplikacija za tvrtke i brendove

piše: Limor Bailey, Partnerships Account Director u Rakuten Viberu

Posljednjih godina, mnoge tvrtke i brendovi susreli su se s korjenitim promjenama i promijenjenim poslovnim prioritetima, što za posljedicu ima činjenicu da je veza s korisnicima postala važnija nego ikad prije.

Brendovi koriste messaging aplikacije za marketinške aktivnosti – informiranje svoje publike o novim proizvodima ili posebnim aktivnostima, dok ih kupci koriste kako bi izravno stupili u kontakt s brendovima kojima vjeruju, pogotovo u vrijeme krize. Mnoge aplikacije su prepoznale ovu mogućnost te pokušavaju kreirati nove značajke kako bi i tvrtkama i korisnicima omogućile potrebnu razinu podrške.

Messaging aplikacije prilično su svestrane te se mogu koristiti za široki raspon komunikacijskih zadataka - od marketinških poruka do korisničke podrške i upravljanja narudžbama. No, važno je razumjeti mogućnosti aplikacije kako biste mogli iskoristiti njezine prednosti za izgradnju i održavanje veze sa svojim potrošačima.

Različite vrste poslovnih poruka

Uzmimo na primjer Viber. Aplikacija razlikuje tri glavne vrste poruka: transakcijske, promotivne i razgovorne. Mogu se koristiti sve tri vrste poruka u sinergiji za interakciju s korisničkom bazom – ili odabrati samo one koje odgovaraju specifičnim poslovnim ciljevima.

● Transakcijske poruke su poslovne poruke poslane kao odgovor na aktivnost poduzetu od strane korisnika. Mogu se koristiti za potvrdu kupnje ili dogovora, za slanje vremenski osjetljivih informacija kao što su ažuriranje leta, vremenska upozorenja i još mnogo toga. Zgodne opcije uključuju podešavanje učestalosti, teme i vremena isporuke poruka. Vrlo su korisne kupcima – i isplativije od SMS-a koji se koriste u sličnu svrhu.

● Promotivne poruke pomažu u promoviranju proizvoda ili usluga: koristi ih se za najavu rasprodaja, lansiranje novih proizvoda i usluga, informacije o ponovnim zalihama ili popustima.

Ukoliko se dogode nepredviđene okolnosti možete jednostavno promijeniti poruke koje komunicirate kupcima te im pružiti informacije ili proizvode koji su im potrebni u tom trenutku. U usporedbi s tradicionalnim SMS-om, promotivne poruke imaju poboljšani skup značajki: brendovi mogu slati do 1000 znakova, s ugrađenim fotografijama, videozapisima, aktivnim poveznicama, CTA gumbima i emotikonima.

● Razgovorne poruke omogućuju tvrtkama da vode pravi razgovor sa svojim klijentima. Mogu se koristiti za odgovaranje na pitanja, pomoć pri odabiru pravog proizvoda, upravljanje narudžbama, pružanje korisničke podrške nakon prodaje, prikupljanje povratne informacije od strane kupaca i još mnogo toga. Ova vrsta poslovnih poruka najprikladnija je za izgradnju odnosa s publikom kroz dijalog.

Različiti tipovi Viber poslovnih poruka

Chatbotovi

Svijet su potresli mnogi događaji posljednjih godina te se digitalna komunikacija pokazala neophodnom. Mnoge tvrtke koje se bore s korisničkom podrškom i upravljanjem informacijama okreću se chatbotovima kako bi upravljali priljevom pitanja i zahtjeva. Chatbot, kao osnovni poslovni alat može pomoći kod brzih i jednostavnih odgovora na upite kupaca, oslobađajući vaš tim da se usredotoči na hitnije stvari, posebno na one koje zahtijevaju personalizirani kontakt. Još bolje, chatbot može biti dostupan 24 / 7 što znači da vaši klijenti uvijek mogu dobiti potrebnu pomoć. Chatbotovi pomažu poslovanju bez da ugroze razinu kvalitete pružene usluge te mogu biti baš ona razlika koja će vam pomoći da se istaknete u zahtjevnim vremenima.

Primjeri Viber chatbotova

Oglašavanje unutar aplikacije

Ono što messaging aplikacije čini posebno korisnim je njihova popularnost jer su korisničke baze iznimno velike - na primjer, samo Viber ima mogućnost povezati više od milijardu korisnika s brendovimau u preko 190 zemalja. Zbog popularnosti idealne su i poslovne poruke, ali i standardni načini oglašavanja. Neke platforme imaju više formata oglasa, pa se oni mogu iskoristiti na kreativne načine poput Viber stickera, Lenses, poziva, post-call oglasa, Explore sučelja i mnogih drugih opcija. Ova rješenja prikladna su za tvrtke svih veličina te mogu pomoći dosegnuti ciljanu publiku na cjenovno prihvatljiv način.

Primjeri Viber Advertising rješenja

Kvalitetan jedan-na-jedan odnos s vašom publikom

Dinamična svakodnevica zahtijeva od tvrtki da se stalno prilagođavaju kako bi ostale relevantne. Messaging aplikacije omogućuju tvrtkama komunikaciju s klijentima u stvarnom vremenu, bez obzira gdje se oni nalazili - što je iznimno važno za tvrtke i brendove koji žele izgraditi dugotrajne odnose te pružiti podršku svojim kupcima. Interakcija na osobnoj razini, povećanje klijentove vjernosti slanjem korisnog sadržaja, te besprijekorna korisnička podrška – messaging aplikacije poput Vibera savršene su za sve te zadatke.

Trebate znati koji sadržaj najbolje odgovara vašoj publici

Prilagodite svoju kreativnost situaciji, ali imajte na umu da pravovremeni, osobni i interaktivni sadržaji funkcioniraju - najbolje. Danas korisnici žele lako i brzo doći do vas i očekuju povratnu informaciju. Služeći se različitim poslovnim rješenjima koje messaging aplikacije nude, klijentima možete slati novosti i personalizirane ponude koje ih zaista zanimaju, bez da to izgleda kao “spray and pray” marketinška aktivnost. Iskoristite interaktivne značajke aplikacija kako vaš sadržaj učinili zanimljivijim.

Messaging aplikacije mogu biti moćan i svestran alat za korisničku podršku, brzo i učinkovito rješavanje problema i izravnu promociju vaših proizvoda i usluga korisnicima. Obratite se svojim klijentima gdje god se oni nalazili i osigurajte da su uvijek u toku s najnovijim informacijama te da imaju vašu podršku bez obzira na sve.