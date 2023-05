Otkrivamo vezu između Vašeg osmijeha i uspjeha na poslu

Većina nas želi izgledati mlađe, biti privlačniji, osjećati se samopouzdano i zaraditi više. Pri tome treba uzeti u obzir tzv. Halo efekt koji je Edward Thorndike otkrio daleke 1920. godine. Naime, ljudi su skloni holistički prosuđivati druge ljude. Drugim riječima, donosimo brze sudove o karakteristikama neke osobe isključivo na temelju toga koliko ih smatramo dobrima. Primjerice, čiste, uredne i zgodne ljudi automatski smatramo inteligentnijim i simpatičnijim od nekoga tko ne pokazuje ove atribute.

Nažalost, čini se da je nemoguće izbjeći Halo efekt. Tako istraživanje Američke akademije za kozmetičku stomatologiju (AACD) pokazuje da gotovo tri četvrtine ispitanika (73%) doživljava nekoga s lijepim osmijehom pouzdanijim od nekoga tko ga nema. Dapače, polovica ispitanika rekla je kako je osmijeh najupečatljivije obilježje kojeg su zapamtili nakon susreta s nekim. Puno više od onoga što je netko rekao ili nosio! Zaključak: Ako želite izgraditi profesionalne i osobne odnose, pobjednički osmijeh je ključan.

Zato smo pozvali uglednog zagrebačkog estetskog stomatologa dr. Berislava Mostarca iz Dental centra Mostarac da nam ispriča svoja iskustva o tome što to znači lijep osmijeh i koja je uloga dentalne tehnologije u njegovom stvaranju.

Dr. Mostarac, koja su to obilježja lijepog osmijeha?

To je sklad crvenog i bijelog tj. zubnog mesa i zuba. Zatim, sami zubi trebaju biti poslagani u pravilni zubni niz, ujednačene linije zuba, pravilnog oblika zuba i naravno, bjelina je ultimativni dokaz zdravlja i ljepote zuba. Tako da postoji jako puno kriterija koje treba zadovoljiti da bi se jedan osmijeh mogao proglasiti lijepim.

Vjerujemo da ćete se složiti s nama kada kažemo da ima malo sretnika koji imaju takav osmijeh. Što biste preporučili onima koji nemaju lijep osmijeh, a željeli bi ga uljepšati?

Postoji puno načina kako uljepšati nečiji osmijeh, ovisno o željama samog pacijenta pa to stanja njegovog budžeta i vremena koje može tome posvetiti. Instant smile makeover je izbjeljivanje zuba. U jednom posjetu koji traje oko 45 minuta moguće je dobiti prosječno 6-7 puta svjetliju nijansu zuba. Već će sama nova bjelina osmjeha značajno popraviti njegov dojam.

Pravi smile makeover koji se sastoji od postavljanja zubnih ljuskica ili krunica je zapravo najbolje i najtrajnije rješenja za sve koji žele novi osmijeh koji im može pomoći u ubrzavanju njihove karijere.

Tko su vaši tipični pacijenti za smile makeover?

To su većinom poslovni ljudi koji su ili etablirani u svom poslu ili su na putu svog društvenog uspjeha. Gledajte, nema sumnje koliko je prvi dojam važan. Oscar Wilde je to izrazio u svom poznatom citatu "Nikada nemate drugu priliku ostaviti prvi dojam." To je nepobitno dokazano. Sjajan osmijeh znači da ostavljate dobar prvi dojam i da ljudi sve ostale aspekte vas doživljavaju jednako važnima kao i vaš osmijeh.

Kako se može sve napraviti smile makeover i koliko traje sama procedura?

Uistinu je individualno. Primjerice, ponekad u samo 10 dana i dva dolaska zubnim ljuskicama uljepšamo osmijeh pacijenta. No, zubi su pacijentice bili zdravi. Često nam dolaze pacijenti koji imaju jako lošu dentalnu situaciju koja im izaziva sram, a koja je uzrokovana vremenom ili spletom nesretnih okolnosti. Posebno sam ponosan kada takvom pacijentu vratimo osmijeh na lice, a još sretniji kada taj osmijeh baš savršeno pristaje njihovom licu. I naravno, kada se ne vidi da je taj osmijeh umjetan. Primjerice, jednom smo pacijentu ugradili čak 12 zubnih implantata u smile makeoveru koji je trajao 6 mjeseci, a rezultat je potpuno prirodan osmijeh. Tako da imamo razne tipove smile makeovera: primarno estetska intervencija kod pacijenata koji imaju svoje zdrave zube te kompleksni smile makeover s implantatima ili ostalim kirurškim ili ortodontskim intervencijama.

Koje svjetske trendove primijenjujete prilikom izrade smile makeovera?

Koncept minimalne invazivnosti, razvojem materijala koji se koriste za zubne nadomjestke i suvremene digitalne tehnologije postiže se savršena preciznost izrade, zubi se zaštićuju, a ne oštećuju, na zube se većinom lijepe materijale, a ne bruse do iznemoglosti, prirodnost se puno lakše postiže uporabom tanjih materijala kada do izražaja dolazi njihova ljepota. Takve restauracije su ono što se pacijentima sviđa. Napominjem kako su pacijenti sve više i više educirani, skloni istraživanju te dolaze u ordinaciju s određenim predznanjem. Uglavnom su već samim dolaskom u našu kliniku odlučili što žele za sebe.

Kakva je uloga dentalne tehnologije u izradi novog osmijeha?

Izuzetno bitna za vrhunsku kvalitetu radova i manje dolazaka pacijenata. U našoj klinici postoji CAD/CAM digitalni centar u kojem izrađujemo savršeno prirodne keramičke krunice, ljuskice, onlaye, inlaye i mostove. Jako malo klinika u Hrvatskoj posjeduje takvu opremu jer ona zahtijeva visok stupanj ulaganja u opremu (strojeve) i ljudstvo. Naime, CAD/CAM stomatološki tim sastoji se od stomatologa i dentalnog tehničara/operatera koji se zna služiti potrebnim programima za dizajn i izradu zubnih nadomjestaka. Krajnji rezultat je potpuno precizno izrađen novi zub koji savršeno pristaje licu pacijenta, manji broj dolazaka (ušteda vremena) te potpuno prirodan izgled.

Kako izgleda CAD/CAM proces izrade novih zuba iz perspektive pacijenta u Dental centru Mostarac?

1) Priprema zuba

Prvi korak je popravak zuba ako pacijent ima karijese.

2) Intraoralno skeniranje

Slijedi digitalno skeniranje usne šupljine kako bi se u kompjuteru stvorio digitalni 3D model zuba i čeljusti pacijenta. Ovaj je model osnova za digitalni dizajn novih zuba pacijenta.

3) Dizajn novih zubnih nadomjesaka (krunice, ljuskice ili zubnog mosta)

U posebnom CAD softver za dizajn (zamislite nešto kao Photoshop) stomatolog, u suradnji s dentalnim tehničarom, sjeda za računalo i crta tj. osmišljava dizajn zubnog nadomjestka. Pri tome vodi računa o okolnim zubima, njihovom izgledu kako bi konačni rezultat bio novi zub koji se savršeno izgledom i izradom uklapa u osmijeh pacijenta.

4) Proba zubnog nadomjestka

Kako bi se osigurala potpuna sigurnost da će finalni zubni nadomjestak biti savršen, pacijent dolazi na probu novog zuba. Taj se zub izrađuje od tvrde plastike i stavlja u usta pacijenta. Tada će stomatolog vidjeti jesu li potrebne neke sitne korekcije u samom dizajnu ili će postojeći dizajn dobiti zeleno svjetlo za izradu.

5) Izrada zubnog nadomjestka

Finalni dizajn zubnog nadomjestka šalje se na izradu u glodalicu. Ona je tako napravljena da osigurava savršenu preciznost izrade do razine mikrona odstupanja.

6) Individualizacija zubnog nadomjestka

Svaki se zubni nadomjestak ručno dorađuje bojama. Tako se postiže potpuno prirodan izgled zuba te se on vizualno može potpuno uklopiti u osmijeh pacijenta.

7) Trajna ugradnja zubnog nadomjestka

Zadnji je korak cementiranje tj. trajno ugrađivanje zubnog nadomjestka.

Bitno je napomenuti kako se za svakog pacijenta koji se odluči za ovakvu vrstu zahvata izrađuje i Digital Smile Design tj. digitalna simulacija novog osmijeha kojeg će moguće i probati u ustima pacijenta prije same izrade i ugradnje!

Lijep i zdrav osmijeh otvara sva vrata te odaje mladenački izgled i povjerenje. Kada se netko lijepo smije, njemu se više vjeruje. Saznajte više kako i Vi možete imati lijep novi osmijeh.