Otvoren hrvatski paviljon na Svjetskoj izložbi EXPO 2025 Osaka

Dana 13. travnja 2025. službeno je otvorena Svjetska izloža u Osaki, a tada je službemo otvoren i hrvatski paviljon

Republika Hrvatska se na ovogodišnjoj Svjetskoj izložbi EXPO 2025 Osaka predstavlja nacionalnim paviljonom pod nazivom ‘Hrvatska – klimaraznolikost/Croatia – climadiversity‘, a koji prikazuje jedinstvenu tehnološku i umjetničku interpretaciju klimatske raznolikosti Hrvatske.

Paviljon je zamišljen kao imerzivni ambijent koji se kontinuirano mijenja ovisno o stvarnim vremenskim podacima iz Hrvatske, čime svaki posjet pruža novo iskustvo. Termičke kamere snimat će interakcije posjetitelja s mikroklimama unutar paviljona, dok će se uživo prenositi termičke snimke s meteoroloških postaja diljem Hrvatske, prilagođene vremenskoj razlici između Hrvatske i Japana. Prijenosi će se prikazivati u paviljonu, kao i putem internetske stranice i društvenih mreža.

Autori idejnog rješenja paviljona su Lana Grahek, Maroje Mrduljaš, Antonio Patljak, Korina Vuković i Pero Vuković i tvrtka ARHIV arhitektura i urbanizam d.o.o., a izradila ga je tvrtka Enison. Nacionalni povjerenik Republike Hrvatske za EXPO 2025 i državni tajnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova Zdenko Lucić, s autorskim timom, predstavio je paviljon javnosti 7. veljače 2025. godine.

Svjetska izložba Expo 2025 Osaka održava se od 13. travnja do 13. listopada 2025. godine, na umjetno izgrađenom otoku Yumeshima, pod krovnom temom ‘Dizajniranje budućeg društva za naše živote‘ (Designing Future Society for Our Lives). Uz sudjelovanje 158 država i 7 međunarodnih organizacija, na ovogodišnjoj Svjetskoj izložbi Expo 2025 Osaka očekuje se više od 28 milijuna posjetitelja