Otvoren je natječaj za novu sezonu Uplift akademije – jedinstvene edukacije za male poduzetnike iz sektora turizma i ugostiteljstva

Prijave se mogu poslati do 2. listopada, a novu generaciju Upliftera činit će 32 stipendista koji će pohađati online nastavu od studenog 2022. do ožujka 2023.

U sklopu projekta Uplift koji je prošle godine pokrenuo Mastercard, a koji na jednom mjestu okuplja vijesti, informacije i edukativan sadržaj namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnici kako bi olakšao rast i razvoj njihovog poslovanja, osmišljen je i jedinstveni edukativni program – Uplift akademija. Nakon uspješne prve sezone akademije koju provodi Algebra, stiglo je vrijeme za natječaj za drugu generaciju stipendista, a on će trajati od danas do 2. listopada. Svi zainteresirani vlasnici mikro, malih i srednjih poduzeća iz područja turizma, ugostiteljstva, uslužnih i pripadajućih djelatnosti mogu do početka listopada prijaviti sebe ili svoje zaposlenike na natječaj za stipendije putem obrasca dostupnog na Uplift.hr.

Kao i u prvoj sezoni, i u drugoj su projekt Uplift, a samim time i Uplift akademija, usmjereni na sektor turizma i ugostiteljstva kao krucijalnih grana hrvatskog gospodarstva s ciljem stvaranja snažnijih poduzetnika koji kroz obrazovanje dobivaju alate za postizanje konkurentnosti u digitalno doba. Uplift akademija je jedina edukacija takve vrste u Hrvatskoj koja svoj program temelji na modernom pristupu, uzimajući u obzir aktualne tržišne trendove, ali i specifičnosti turističkog sektora.

Ovogodišnji će edukativni program biti prilagođen u odnosu na prvu sezonu, i to u skladu s povratnim informacijama prve generacije polaznika koji iz vlastitog iskustva najbolje mogu prenijeti potrebe i znanja koja su im potrebna za unaprjeđenje poslovanja. Tako će druga sezona Uplift akademije trajati nešto kraće, odnosno, edukacija starta u studenom 2022., a završit će u ožujku 2023. i ukupno će se sastojati od 100 nastavnih sati. Razlog tomu je želja da se poduzetnicima omogući optimiziran raspored koji je maksimalno prilagođen njihovim poslovnim obvezama. Predavanja ostaju online kako bi priliku za sudjelovanje mogli dobiti poduzetnici iz svih dijelova Hrvatske, a ukupno će biti dodijeljene 32 stipendije.

Promjene u programu akademije s ciljem optimizacije rasporeda

Uplift akademija imat će deset seminara s naglaskom na digitalnu transformaciju i održivost kao dva ključna elementa za stvaranje poduzetnika nove generacije u turističkom segmentu. Seminari su: leadership, alati digitalne transformacije, poduzetništvo i inovacije, upravljanje destinacijom, održivi turizam, turizam i ekonomija doživljaja, platforme i poslovni modeli temeljeni na internet stvari (IoT), četvrta industrijska revolucija i industrija 4.0, posvećenost rastu i rezultatima te korisničko putovanje.

– Algebra je za novu školsku godinu pripremila novi sadržaj Uplift akademije te vjerujemo da ćemo kao i prošle godine dobiti iznimno veliki broj prijava na stipendijski natječaj. Kada smo krenuli s Mastercardom u ovaj projekt, dogovor je bio da ćemo svake godine mijenjati program, nuditi nešto novo i prilagođavati se zahtjevima tržišta – ističe Igor Kundić, član uprave Algebre, te pojašnjava:

– Dva su osnovna razloga za promjene. Prvi proizlazi iz naše želje da stipendistima ponudimo upravo ona znanja koja će im trebati kako bi svoje kompetencije digli na višu razinu i, naravno, iskoristili ih i primijenili u svojem poslovanju, i u tom smislu smo uključili nove radionice u nastavni plan. Konstantna komunikacija sa studentima, pažljivo slušanje njihovih prijedloga za poboljšanjem izvođenja akademije u dijelu mentorskog programa bili su drugi razlog za izmjenama u akademiji i to u dijelu odnosa satnice teoretskog i mentorskog programa. Što se samog sadržaja tiče uključili smo četiri nove radionice od kojih su tri dio našeg mini MBA programa, gdje nam je želja omogućiti studentima da dobiju iskustvo rada kroz mini MBA program i te radionice će, naravno, biti usko vezane sadržajno uz turizam. Četvrta radionica vezana je uz područje održivog razvoja i održivog upravljanja u turizmu. –

I u drugoj sezoni Uplift akademije veliki naglasak je na mentorskom programu, odnosno na dijelu edukacije u kojem stipendisti podijeljeni u timove, a pod vodstvom mentora, osmišljavaju konkretne projekte i provedbu istih što će prezentirati na završnom natjecanju pred žirijem te tako dobiti priliku za novčanu nagradu.

S novim znanjima mijenja se vlastito poslovanje, ali i gospodarstvo u cjelini

Kroz projekt Uplift Mastercard djeluje na ostvarivanju cilja koji ima na globalnoj razini, a to je da će 50 milijuna malih tvrtki i 25 milijuna žena poduzetnica uvesti u digitalnu ekonomiju do 2025. Uz to, Mastercard i kroz Uplift želi biti motivator stvarnih društvenih promjena, kroz prizmu digitalizacije i obrazovanja pomažući upravo ondje gdje je zajednici u određenom trenutku najpotrebnije.

– U 2021. smo ambiciozno krenuli s projektom Uplift, a naša se ambicija pokazala opravdanom jer smo naišli na snažan odaziv i pozitivne reakcije kako primarnog targeta tako i šire zajednice na ono što kroz Uplift činimo. Naša želja da stvorimo poduzetnike koji su digitaliziraniji i otporniji na promjenu u društvu i na tržištu, kao i želja da pokažemo da je ulaganje u znanje jedino dugoročno ulaganje u društvo, ide dalje, u novu sezonu Uplifta – izjavila je Gea Kariž, direktorica marketinga u Mastercardu u Hrvatskoj.

Osim kroz Uplift akademiju, stipendisti će u drugoj sezoni imati priliku za dodatnu edukaciju i kroz e-learning, odnosno program u kojem će putem video sadržaja koji nastaje u suradnji s Algebrom moći učiti o temama koje ih dodatno interesiraju. Kako će program biti dostupan na uplift.hr, tu će mogućnost imati i svi drugi čitatelji. Također, novost u ovoj sezoni je i program e-mentoriranja gdje svi čitatelji stranice Uplift.hr imaju mogućnost poslati upit vezan uz njihovo poslovanje te tražiti pomoć, odnosno savjet, od jednog od osam stručnjaka koji im stoje na raspolaganju ovisno o poslovnom području koje ih interesira.